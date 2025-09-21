ETV Bharat / state

CM नीतीश कुमार का सपना साकार, पटना में करेंगे विश्व स्तरीय APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का शुभारंभ!

पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी उद्घाटन के लिए तैयार है. सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में 4D थिएटर से सेल्फी पॉइंट तक. पढ़ें खबर.

APJ Abdul Kalam Science City
CM नीतीश कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 21, 2025 at 10:33 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बन रहे विश्व स्तरीय साइंस सिटी के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे. यह साइंस सिटी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के पास 20.5 एकड़ जमीन पर बनाया गया है. यह सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे बिहार के बच्चों और युवाओं को विज्ञान के प्रति प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया है.

पहले चरण का कार्य पूरा, 30 प्रदर्शनियां तैयार: भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि पहले चरण के लिए बेसिक साइंस गैलरी में 30 प्रदर्शनियों का अधिष्ठापन कार्य पूरा हो चुका है. वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस साइंस सिटी की आधारशिला रखी थी, और अब इसके पहले चरण का उद्घाटन होने जा रहा है. यह साइंस सिटी बिहार के बच्चों को विज्ञान को समझने और प्रयोग करने का अनूठा अवसर प्रदान करेगा.

"पहले चरण के लिए बेसिक साइंस गैलरी में 30 प्रदर्शनियों का इंस्टॉलेशन कार्य पूरा हो चुका है."-कुमार रवि, सचिव, भवन निर्माण विभाग

विश्व स्तरीय साइंस सिटी: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस साइंस सिटी को विश्व स्तरीय बनाने के लिए अधिकारियों को कोलकाता और लंदन जैसे प्रमुख साइंस सिटी का अध्ययन करने भेजा था. पिछले साल मुख्यमंत्री स्वयं लंदन साइंस सिटी का दौरा कर चुके हैं. उनका लक्ष्य बिहार में एक ऐसा केंद्र स्थापित करना है, जो विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा दे और सभी आयु वर्ग के लोगों को आकर्षित करे.

बढ़ता निर्माण खर्च: नीतीश सरकार ने 2017 में साइंस सिटी के लिए 307 करोड़ रुपये और 2018 में 90 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी। हालांकि, निर्माण में देरी के कारण शुरू में 400 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च का बजट अब बढ़कर 900 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. यह साइंस सिटी बिहार में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.

साइंस सिटी की प्रमुख विशेषताएं: साइंस सिटी में पांच प्रमुख गैलरियां होंगी: 'बी ए साइंटिस्ट गैलरी', 'बेसिक साइंस गैलरी', 'सस्टेनेबल प्लैनेट गैलरी', 'स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी गैलरी' और 'बॉडी एंड माइंड गैलरी'. इसके अलावा, 269 रोचक विज्ञान प्रदर्शनियां, 4D थिएटर, ऑडिटोरियम और छात्रों-शिक्षकों के लिए डॉरमेट्री की सुविधा भी होगी. यह केंद्र बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के लिए प्रेरणादायक होगा.

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर समर्पित: इस साइंस सिटी का नाम देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है. डॉ. कलाम का बिहार से विशेष लगाव था और उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ घनिष्ठ संबंध थे. इसीलिए मुख्यमंत्री ने उनके नाम पर इस साइंस सिटी को समर्पित करने का फैसला लिया. यह पूर्वी भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक अनूठा केंद्र होगा.

सेल्फी पॉइंट और 3D फिल्में: साइंस सिटी में बच्चों और पर्यटकों के लिए सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं. ऑडिटोरियम में 3D विज्ञान फिल्में दिखाई जाएंगी, जो बच्चों को आकर्षित करेंगी. इसके अलावा, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की मूर्ति भी स्थापित की गई है, जो बच्चों और युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है. यह साइंस सिटी न केवल शिक्षण का केंद्र होगा, बल्कि पटना में एक नया पर्यटन स्थल भी बनेगा.

मुख्यमंत्री की निगरानी में तेजी से निर्माण: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साइंस सिटी के निर्माण की प्रगति पर लगातार नजर रखी है. उन्होंने कई बार इसका निरीक्षण किया और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए. पिछले महीने अगस्त 2025 में भी उन्होंने दौरा किया था और विधानसभा चुनाव से पहले पहले चरण को शुरू करने का आदेश दिया था. अब पहले चरण का कार्य पूरा होने के साथ, यह साइंस सिटी बिहार के लिए एक नया गौरव बनने जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

बिहार में युवाओं के लिए खुशखबरी, नीतीश सरकार देने जा रही 3000 नौकरी

CM नीतीश कुमार गयाजी पहुंचे, 899 करोड़ 46 लाख की योजनाओं का किया शिलान्यास

PM मोदी ने औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल का किया उद्घाटन, सीएम नीतीश के साथ हाथ मिलाकर किया अभिवादन

For All Latest Updates

TAGGED:

CM NITISH KUMARABDUL KALAM SCIENCE CITY IN PATNAनीतीश कुमारअब्दुल कलाम साइंस सिटीAPJ ABDUL KALAM SCIENCE CITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में महिला वोटबैंक साधने के लिए कांग्रेस ने बदला गियर, राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका की एंट्री

'राहुल गांधी ने तेजस्वी को ठगा..' ऋतुराज सिन्हा बोले- 'कांग्रेस की यात्रा से RJD को हुआ नुकसान'

चुनाव जीतकर भी नहीं बन सके थे विधायक, जानिए कब और कैसे बना ये इतिहास?

शाहाबाद-मगध फतह करने की अमित शाह की चाल, क्या भाजपा की जीत हो जाएगी सुपरहिट?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.