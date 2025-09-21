ETV Bharat / state

CM नीतीश कुमार का सपना साकार, पटना में करेंगे विश्व स्तरीय APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का शुभारंभ!

पटना: पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बन रहे विश्व स्तरीय साइंस सिटी के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे. यह साइंस सिटी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के पास 20.5 एकड़ जमीन पर बनाया गया है. यह सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे बिहार के बच्चों और युवाओं को विज्ञान के प्रति प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया है.

पहले चरण का कार्य पूरा, 30 प्रदर्शनियां तैयार: भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि पहले चरण के लिए बेसिक साइंस गैलरी में 30 प्रदर्शनियों का अधिष्ठापन कार्य पूरा हो चुका है. वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस साइंस सिटी की आधारशिला रखी थी, और अब इसके पहले चरण का उद्घाटन होने जा रहा है. यह साइंस सिटी बिहार के बच्चों को विज्ञान को समझने और प्रयोग करने का अनूठा अवसर प्रदान करेगा.

"पहले चरण के लिए बेसिक साइंस गैलरी में 30 प्रदर्शनियों का इंस्टॉलेशन कार्य पूरा हो चुका है."-कुमार रवि, सचिव, भवन निर्माण विभाग

विश्व स्तरीय साइंस सिटी: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस साइंस सिटी को विश्व स्तरीय बनाने के लिए अधिकारियों को कोलकाता और लंदन जैसे प्रमुख साइंस सिटी का अध्ययन करने भेजा था. पिछले साल मुख्यमंत्री स्वयं लंदन साइंस सिटी का दौरा कर चुके हैं. उनका लक्ष्य बिहार में एक ऐसा केंद्र स्थापित करना है, जो विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा दे और सभी आयु वर्ग के लोगों को आकर्षित करे.

बढ़ता निर्माण खर्च: नीतीश सरकार ने 2017 में साइंस सिटी के लिए 307 करोड़ रुपये और 2018 में 90 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी। हालांकि, निर्माण में देरी के कारण शुरू में 400 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च का बजट अब बढ़कर 900 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. यह साइंस सिटी बिहार में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.

साइंस सिटी की प्रमुख विशेषताएं: साइंस सिटी में पांच प्रमुख गैलरियां होंगी: 'बी ए साइंटिस्ट गैलरी', 'बेसिक साइंस गैलरी', 'सस्टेनेबल प्लैनेट गैलरी', 'स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी गैलरी' और 'बॉडी एंड माइंड गैलरी'. इसके अलावा, 269 रोचक विज्ञान प्रदर्शनियां, 4D थिएटर, ऑडिटोरियम और छात्रों-शिक्षकों के लिए डॉरमेट्री की सुविधा भी होगी. यह केंद्र बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के लिए प्रेरणादायक होगा.

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर समर्पित: इस साइंस सिटी का नाम देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है. डॉ. कलाम का बिहार से विशेष लगाव था और उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ घनिष्ठ संबंध थे. इसीलिए मुख्यमंत्री ने उनके नाम पर इस साइंस सिटी को समर्पित करने का फैसला लिया. यह पूर्वी भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक अनूठा केंद्र होगा.