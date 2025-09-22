नीतीश कुमार का बिहार को बड़ा तोहफा, इन क्षेत्रों में विकास के लिए 13,000 करोड़ की सौगात
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 13,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसमें सड़क, शहरी विकास, पशु और कई परियोजनाएं शामिल हैं. पढ़ें
Published : September 22, 2025 at 1:32 PM IST
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज चुनावी साल में 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. इन योजनाओं में पथ निर्माण, नगर विकास, आवास, पशु, और मत्स्य संसाधन विभाग की परियोजनाएं शामिल हैं. इस दौरान 10, 929 करोड़ 93 लाख रुपये की योजनाओं का शिलान्यास और 282 करोड़ 65 लाख रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा.
पथ निर्माण विभाग की प्रमुख योजनाएं: मुख्यमंत्री आज पथ निर्माण विभाग की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे. इनमें पटना जिले में 6,495 करोड़ 79 लाख रुपये की लागत से 35.65 किमी लंबे जेपी गंगा पथ परियोजना का विस्तारीकरण, मुजफ्फरपुर में 814 करोड़ 22 लाख रुपये की लागत से 21.3 किमी लंबे हथौड़ी-अंधराई पथ पर उच्चस्तरीय पुल, और छपरा-सिवान में 701 करोड़ 26 लाख रुपये की लागत से 72.18 किमी लंबे छपरा-मांझी-दरौली-गुठनी पथ का निर्माण शामिल है.
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर-कमलों द्वारा ₹10,929 करोड़ 93 लाख की लागत से विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं ₹282 करोड़ 65 लाख लागत की योजनाओं का उद्घाटन ।@NitishKumar @samrat4bjp @VijayKrSinhaBih @renu_bjp @NitinNabin @jayantrkushwaha… pic.twitter.com/9KMyyJaFmh— IPRD Bihar (@IPRDBihar) September 22, 2025
इन पथों का होगा शिलान्यास: बांका-मुंगेर-भागलपुर में 650 करोड़ 51 लाख रुपये की लागत से 58.47 किमी लंबे धोरैया-इंग्लिश मोड़ पथ और भोजपुर में 373 करोड़ 56 लाख रुपये की लागत से 32.6 किमी लंबे आरा-एकौना-खैरा-सहार पथ का शिलान्यास होगा.
नगर विकास और आवास विभाग की योजनाएं: नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत 769 करोड़ 64 लाख रुपये की लागत से मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के अंतर्गत 1,300 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा. साथ ही, पटना नगर निगम क्षेत्र में 124 करोड़ रुपये की सड़क पुनरुद्धार योजना और 69 करोड़ 97 लाख रुपये की लागत से कचरा ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण शुरू होगा. इसके अतिरिक्त, 15 करोड़ रुपये की लागत से पटना स्मार्ट सिटी के मौर्या लोक परिसर में सुविधाओं का उद्घाटन भी होगा.
पशु और मत्स्य संसाधन विभाग की परियोजनाएं: पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के तहत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में 143 करोड़ रुपये की लागत से 13 भवनों का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही, 116 करोड़ 52 लाख रुपये की लागत से 27 योजनाओं से संबंधित राज्य और जिला स्तरीय संसाधन केंद्रों और पशु चिकित्सालयों का उद्घाटन होगा. इसके अलावा, 246 करोड़ 6 लाख रुपये की लागत से पशु चिकित्सालयों, प्रशिक्षण केंद्रों, और बिहार पशु चिकित्सा परिषद के प्रशासनिक भवन सहित 25 योजनाओं का शिलान्यास होगा.
कॉम्फेड और मत्स्य बाजार की योजनाएं: कॉम्फेड के तहत 279 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से डेयरी मिल्क पाउडर, दही संयंत्र, और पटना में केंद्रीय एकीकृत नियंत्रण केंद्र का शिलान्यास होगा. साथ ही, 7 करोड़ 7 लाख रुपये की लागत से पूर्णिया में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र और दूध उत्पादन संयंत्र का विस्तारीकरण, गयाजी में प्रशिक्षण केंद्र, और 1 करोड़ 6 लाख रुपये की लागत से किशनगंज, बांका, और पूर्णिया में पांच मत्स्य बाजारों का उद्घाटन होगा. इसके अतिरिक्त, 44 करोड़ रुपये की लागत से 11 जिलों में मत्स्य बाजार और आधारभूत संरचनाओं का शिलान्यास होगा.
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आज डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी, पटना का उद्घाटन किया।— IPRD Bihar (@IPRDBihar) September 21, 2025
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस साइंस सिटी में विज्ञान आधारित 5 गैलरी और 269 रोचक विज्ञान प्रदर्श तथा 4 डी थियेटर आकर्षण के प्रमुख केन्द्र हैं। इसके निर्माण कार्य का हमने… https://t.co/2i9DGp8qQw
चुनावी मोड में नीतीश कुमार: चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से सक्रिय हैं और प्रतिदिन हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन कर रहे हैं. रविवार को उन्होंने 900 करोड़ रुपये की लागत से विश्वस्तरीय साइंस सिटी का उद्घाटन किया था. आज के इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्री और संबंधित विभागों के सभी मंत्री व अधिकारी मौजूद रहेंगे.
विकास की दिशा में कदम: इन योजनाओं के माध्यम से बिहार में यातायात, शहरी विकास, और पशु-मत्स्य संसाधन क्षेत्र में व्यापक सुधार की उम्मीद है. मुख्यमंत्री का यह प्रयास न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा. नीतीश कुमार की यह पहल बिहार को विकास के नए आयाम देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
