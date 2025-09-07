सीएम नीतीश कुमार सिवान को देंगे 558 करोड़ की सौगात, महिलाओं को रोजगार का तोहफा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिवान में 558 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, जिसमें सड़क, बिजली, रेल महिला रोजगार और बहुत कुछ शामिल है.
Published : September 7, 2025 at 12:35 PM IST
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सिवान जिले के दौरे पर हैं, जहां वे 558 करोड़ 35 लाख रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ कर रहे हैं. चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री लगातार विकास कार्यों को गति दे रहे हैं. सिवान में आयोजित कार्यक्रम में बिहार सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्रियों के साथ-साथ ऊर्जा, स्वास्थ्य, पथ निर्माण और पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री भी मौजूद रहेंगे.
विद्युत क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट: सिवान में शुरू होने वाली योजनाओं में विद्युत क्षेत्र की परियोजनाएं प्रमुख हैं. 222 करोड़ 1 लाख रुपये की लागत से मैरवा में 220, 132 और 33 केवी ग्रिड उपकेंद्र और संबंधित लाइन बे का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा, 10 करोड़ 12 लाख रुपये से सोनकरा आंदर में 33/11 केवी विद्युत शक्ति उपकेंद्र और 9 करोड़ 93 लाख रुपये से माधोपुर महाराजगंज में भी इसी तरह का उपकेंद्र बनेगा. मशरख महाराजगंज में 9 करोड़ 43 लाख रुपये की लागत से 132 केवी संचरण लाइन का द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग और सिवान ग्रिड उपकेंद्र में 8 करोड़ 49 लाख रुपये से 80 MVA ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन होगा.
सड़क और बुनियादी ढांचे का विकास: सिवान में सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी कई योजनाएं शुरू की जाएंगी. 120 करोड़ 28 लाख रुपये की लागत से पकड़ी बाईपास मोहम्मदपुर मोड़ से छपिया टेढ़ी घाट गोपालपुर पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा. साथ ही, 67 करोड़ 47 लाख रुपये से सिवान आंदर पथ और 18 करोड़ 26 लाख रुपये से भंटा पोखर जीरा देई पथ का जामापुर बाजार तक चौड़ीकरण होगा.
रेल ओवर ब्रिज का निर्माण: यातायात सुविधा को बेहतर बनाने के लिए सिवान रेलवे स्टेशन से पचरुखी रेलवे स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या 91 spl पर 93 करोड़ 16 लाख रुपये की लागत से रेल ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा. यह परियोजना क्षेत्र में यातायात की समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण साबित होगी.
प्रगति यात्रा और विकास योजनाएं: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है. पिछले चार दिनों में गया, सारण, पटना, भोजपुर और बक्सर में हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो चुका है। सिवान में आज होने वाला कार्यक्रम भी इस कड़ी का हिस्सा है.
महिलाओं के लिए नई पहल: मुख्यमंत्री आज सिवान दौरे के दौरान 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की भी शुरुआत करेंगे. इस योजना से संबंधित मार्गदर्शिका जारी करने के बाद वे सिवान के कार्यक्रम में शामिल होंगे. यह योजना महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है.
सिवान में विकास की नई गति: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह दौरा सिवान जिले के लिए विकास की नई गति प्रदान करेगा. विद्युत, सड़क, रेल ओवर ब्रिज और महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाओं के माध्यम से जिले में बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं. यह दौरा न केवल सिवान, बल्कि पूरे बिहार के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
ये भी पढ़ें-
बिहार की हर महिला को 10 हजार रुपये! ऐसे मिलेंगे पैसे, बस पूरी करनी होगी ये शर्त
बिहार में महिलाओं को रोजगार के लिए मिलेंगे 2 लाख, नीतीश कैबिनट का बड़ा फैसला