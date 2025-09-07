ETV Bharat / state

सीएम नीतीश कुमार सिवान को देंगे 558 करोड़ की सौगात, महिलाओं को रोजगार का तोहफा

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सिवान जिले के दौरे पर हैं, जहां वे 558 करोड़ 35 लाख रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ कर रहे हैं. चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री लगातार विकास कार्यों को गति दे रहे हैं. सिवान में आयोजित कार्यक्रम में बिहार सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्रियों के साथ-साथ ऊर्जा, स्वास्थ्य, पथ निर्माण और पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री भी मौजूद रहेंगे.

विद्युत क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट: सिवान में शुरू होने वाली योजनाओं में विद्युत क्षेत्र की परियोजनाएं प्रमुख हैं. 222 करोड़ 1 लाख रुपये की लागत से मैरवा में 220, 132 और 33 केवी ग्रिड उपकेंद्र और संबंधित लाइन बे का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा, 10 करोड़ 12 लाख रुपये से सोनकरा आंदर में 33/11 केवी विद्युत शक्ति उपकेंद्र और 9 करोड़ 93 लाख रुपये से माधोपुर महाराजगंज में भी इसी तरह का उपकेंद्र बनेगा. मशरख महाराजगंज में 9 करोड़ 43 लाख रुपये की लागत से 132 केवी संचरण लाइन का द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग और सिवान ग्रिड उपकेंद्र में 8 करोड़ 49 लाख रुपये से 80 MVA ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन होगा.

सीएम नीतीश कुमार (ETV Bharat)

सड़क और बुनियादी ढांचे का विकास: सिवान में सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी कई योजनाएं शुरू की जाएंगी. 120 करोड़ 28 लाख रुपये की लागत से पकड़ी बाईपास मोहम्मदपुर मोड़ से छपिया टेढ़ी घाट गोपालपुर पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा. साथ ही, 67 करोड़ 47 लाख रुपये से सिवान आंदर पथ और 18 करोड़ 26 लाख रुपये से भंटा पोखर जीरा देई पथ का जामापुर बाजार तक चौड़ीकरण होगा.

रेल ओवर ब्रिज का निर्माण: यातायात सुविधा को बेहतर बनाने के लिए सिवान रेलवे स्टेशन से पचरुखी रेलवे स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या 91 spl पर 93 करोड़ 16 लाख रुपये की लागत से रेल ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा. यह परियोजना क्षेत्र में यातायात की समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण साबित होगी.