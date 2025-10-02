CM नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक, एक शख्स कागजात लेकर पहुंच गया पास
कई बार देखा जाता है कि बड़े-बड़े नेताओं की सुरक्षा में चूक हो जाती है. कुछ ऐसा ही नजारा गुरुवार को पटना में दिखा.
पटना : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की आज जयंती मनाई जा रही है. पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया. गांधी मैदान में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी.
लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि : इस कार्यक्रम के बाद पटना के शास्त्री नगर पार्क स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा के पास भी राजकीय समारोह का आयोजन किया गया. लाल बहादुर शास्त्री को मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने श्रद्धा सुमन दिया. उन्हें नमन किया.
नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक : लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने के बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलने लगे तो सुरक्षा को तोड़कर एक आदमी उनके पास पहुंच गया. उस आदमी के पास पीला रंग के लिफाफे में कुछ कागजात थे जो मुख्यमंत्री को देना चाहता था. हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे वहां से पकड़ कर हटा दिया.
पहले भी हो चुकी है चूक : मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक का यह नया मामला नहीं है. पहले भी कई घटनाएं इस तरह की हो चुकी है. नालंदा में तो मुख्यमंत्री के पास एक शख्स पहुंचकर हाथ भी चला दिया था. बाद में सुरक्षा कर्मियों से पकड़ लिया. जनता दरबार में भी इस तरह की कई घटना हो चुकी है. एक बार मुख्यमंत्री पर चप्पल भी फेंका गया था.
सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर हटाया : मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी संख्या में विशेष जवान रहते हैं जो मुख्यमंत्री के साथ साये की तरह चलते हैं. सुरक्षाकर्मी मीडिया कर्मियों को भी अब मुख्यमंत्री के पास पहुंचने नहीं देते हैं. ऐसे में कोई आम व्यक्ति सुरक्षा तोड़कर मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाए तो इसे बड़ी चूक माना जा सकता है. हालांकि वह शख्स अपनी शिकायत लेकर ही पहुंचा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उससे कागज नहीं लिया और सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर हटा दिया.
