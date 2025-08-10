Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

बिहार के 1.12 करोड़ लोगों के खाते में आए 1100 रुपये, फटाफट चेक करें अकाउंट - SOCIAL SECURITY PENSION SCHEME

सीएम नीतीश कुमार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि जारी किए. इसका लाभ एक करोड़ 12 लाख लाभार्थियों को मिला.

SOCIAL SECURITY PENSION SCHEME
सीएम नीतीश कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 10, 2025 at 10:27 AM IST

Updated : August 10, 2025 at 10:59 AM IST

2 Min Read

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक करोड़ 12 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों के खाते में 1247 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि जारी किए. मुख्यमंत्री डीबीटी के माध्यम से इस राशि का हस्तांतरण सीधे लाभार्थियों के अकाउंट किए. यह लगातार दूसरा सप्ताह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लोगों को खाते में राशि भेजें हैं.

लाभार्थियों को मिलेंगे 1100 रुपए: पिछले महीने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सहायता राशि बढ़ाने का ऐलान किया था. लाभार्थियों को पहले 400 पेंशन के रूप में दिए जाते थे, लेकिन अब ये राशि 1100 रुपए कर दी गई है.

सीएम आवास में आयोजित होगा कार्यक्रम: मुख्यमंत्री आवास में इसके लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें बिहार सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी भी मौजूद रहेंगे.

इन लोगों को मिलेगी राशि: बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत छह तरह के लाभार्थियों को पेंशन की राशि भेजी जाती है. जिसमें मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना, बिहार विकलांग पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय और विधवा पेंशन योजना शामिल है.

एक करोड़ 12 लाख हैं लाभार्थी:बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत एक करोड़ 12 लाख लोग आते हैं. जिसमें सबसे अधिक 60 साल से अधिक उम्र के करीब 50 लाख लोग मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना में आते हैं.

नीतीश सरकार ने खेला मास्टर स्ट्रोक: कई राज्यों में चुनाव से पहले लिए गए फैसले के बाद बड़ा लाभ मिला है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं, जहां महिलाओं को लेकर लिए गए फैसलों का असर दिखा है. फिलहाल सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि बढ़ाकर नीतीश सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है.

ये भी पढ़ें-

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक करोड़ 12 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों के खाते में 1247 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि जारी किए. मुख्यमंत्री डीबीटी के माध्यम से इस राशि का हस्तांतरण सीधे लाभार्थियों के अकाउंट किए. यह लगातार दूसरा सप्ताह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लोगों को खाते में राशि भेजें हैं.

लाभार्थियों को मिलेंगे 1100 रुपए: पिछले महीने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सहायता राशि बढ़ाने का ऐलान किया था. लाभार्थियों को पहले 400 पेंशन के रूप में दिए जाते थे, लेकिन अब ये राशि 1100 रुपए कर दी गई है.

सीएम आवास में आयोजित होगा कार्यक्रम: मुख्यमंत्री आवास में इसके लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें बिहार सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी भी मौजूद रहेंगे.

इन लोगों को मिलेगी राशि: बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत छह तरह के लाभार्थियों को पेंशन की राशि भेजी जाती है. जिसमें मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना, बिहार विकलांग पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय और विधवा पेंशन योजना शामिल है.

एक करोड़ 12 लाख हैं लाभार्थी:बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत एक करोड़ 12 लाख लोग आते हैं. जिसमें सबसे अधिक 60 साल से अधिक उम्र के करीब 50 लाख लोग मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना में आते हैं.

नीतीश सरकार ने खेला मास्टर स्ट्रोक: कई राज्यों में चुनाव से पहले लिए गए फैसले के बाद बड़ा लाभ मिला है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं, जहां महिलाओं को लेकर लिए गए फैसलों का असर दिखा है. फिलहाल सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि बढ़ाकर नीतीश सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : August 10, 2025 at 10:59 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनामुख्यमंत्री नीतीश कुमारBIHAR NEWSPATNA NEWSSOCIAL SECURITY PENSION SCHEME

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

दुर्गापूजा-छठ और चुनाव.. बिहार में विरोधियों को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार का मेगा प्लान

Explainer: बिहार के शाहाबाद में हारी हुई बाजी को कैसे पलटेगी BJP? 22 सीटों के लिए विशेष 'प्लान'

क्या होता है क्लाउडबर्स्ट? कब फटते हैं बादल और कैसे करें इससे बचाव, जानें सबकुछ

क्या है डोमिसाइल नीति, नीतीश कुमार ने लागू की, किसे होगा फायदा?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.