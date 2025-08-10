पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक करोड़ 12 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों के खाते में 1247 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि जारी किए. मुख्यमंत्री डीबीटी के माध्यम से इस राशि का हस्तांतरण सीधे लाभार्थियों के अकाउंट किए. यह लगातार दूसरा सप्ताह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लोगों को खाते में राशि भेजें हैं.

लाभार्थियों को मिलेंगे 1100 रुपए: पिछले महीने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सहायता राशि बढ़ाने का ऐलान किया था. लाभार्थियों को पहले 400 पेंशन के रूप में दिए जाते थे, लेकिन अब ये राशि 1100 रुपए कर दी गई है.

सीएम आवास में आयोजित होगा कार्यक्रम: मुख्यमंत्री आवास में इसके लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें बिहार सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी भी मौजूद रहेंगे.

इन लोगों को मिलेगी राशि: बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत छह तरह के लाभार्थियों को पेंशन की राशि भेजी जाती है. जिसमें मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना, बिहार विकलांग पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय और विधवा पेंशन योजना शामिल है.

एक करोड़ 12 लाख हैं लाभार्थी:बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत एक करोड़ 12 लाख लोग आते हैं. जिसमें सबसे अधिक 60 साल से अधिक उम्र के करीब 50 लाख लोग मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना में आते हैं.

नीतीश सरकार ने खेला मास्टर स्ट्रोक: कई राज्यों में चुनाव से पहले लिए गए फैसले के बाद बड़ा लाभ मिला है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं, जहां महिलाओं को लेकर लिए गए फैसलों का असर दिखा है. फिलहाल सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि बढ़ाकर नीतीश सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है.

