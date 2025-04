ETV Bharat / state

नीतीश कुमार के पोस्टर पर किसने पोता रंग?, जेडीयू बोली- जनता के दिलों से कोई नहीं निकाल सकता - PAINT ON NITISH PHOTO

पटना में नीतीश कुमार के पोस्टर पर पोता रंग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : April 30, 2025 at 9:06 AM IST | Updated : April 30, 2025 at 10:13 AM IST 2 Min Read

पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनावीं रण में जीत का परचम लहराने के लिए सभी राजनैतिक पार्टियां तैयारी में जुटी हैं. इसी बीच राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास के दो नंबर दो गेट के पास दीवार पर लगी सीएम नीतीश कुमार की फोटो पर किसी ने रंग पोत दिया है, जिससे जदयू कार्यकर्ताओं में भारी रोष है. पोस्टरों में नीतीश सरकार की उपलब्धियां: बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अपने 20 साल के कार्यकाल में बिहार के लिए जो काम किए गए हैं, उनका पोस्टर जदयू की तरफ से लगाया गया था. कई दीवारों पर पेंटिंग भी की गई थी, जिसमें स्लोगन लिखा हुआ था. नीतीश कुमार की तस्वीरों को रंग से ढका (ETV Bharat) पोस्टरों में बधाई संदेश भी: जदयू ने नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए नौकरी रोजगार, कानून व्यवस्था, महिलाओं को आरक्षण देने जैसे मुद्दे को लेकर स्लोगन लिखा था, लेकिन अब कुछ नहीं दिख रहा है. साथ ही सीएम नीतीश कुमार का चेहरा भी नहीं दिख रहा है.

