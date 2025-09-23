ETV Bharat / state

पश्चिम चंपारण को CM ने दिया बड़ा तोहफा, 1001 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण

वाल्मीकिनगर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1001 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है. पढ़ें पूरी खबर..

CHIEF MINISTER NITISH KUMAR
सीएम नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2025 at 3:45 PM IST

2 Min Read
बगहा: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण की धरती से बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है. सीएम नीतीश कुमार अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत वाल्मीकिनगर पहुंचे, जहां उन्होंने 1001 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया.

विधायक रिंकू सिंह ने किया ये दावा: कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मौजूद रहे. वाल्मीकिनगर विधायक रिंकू सिंह ने दावा किया कि रामायण सर्किट से जुड़ाव और प्रस्तावित लव-कुश पार्क से पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी.

सीएम नीतीश कुमार ने दिया बड़ा तोहफा (ETV Bharat)

सीएम ने जीविका दीदियों से किया संवाद: इस मौके पर वाल्मीकि कन्वेंशन सभागार में सीएम ने महिला स्वयं सहायता समूह, जीविका दीदी और आंगनबाड़ी सेविकाओं से संवाद किया. हालांकि कई महिलाएं सीएम से मुलाकात ना कर पाने पर नाराज दिखीं. वहीं, एक दिव्यांग दंपति ने अपनी समस्याएं भी सीएम के सामने रखीं.

ये परियोजनाएं शामिल: सरकारी योजनाओं की झड़ी में मधुबनी डिग्री कॉलेज, दो नहर, सड़क और लव-कुश पार्क जैसी बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं. दो नहर सड़क निर्माण से इनरवा बॉर्डर तक आवागमन सुगम होगा, जबकि गंडक पार दियारा इलाके में डिग्री कॉलेज से उच्च शिक्षा को गति मिलेगी.

CHIEF MINISTER NITISH KUMAR
लाभुकों ने योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई (ETV Bharat)

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: कार्यक्रम के दौरान लाभुकों ने योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई, जिसे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने देखा और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. पूरे दौरे के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. जिला पुलिस के साथ-साथ SSB के जवान भी तैनात रहे.

13,000 करोड़ की योजनाओं का हुआ शिलान्यास: बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर चुके हैं. इन योजनाओं में पथ निर्माण, नगर विकास, आवास, पशु, और मत्स्य संसाधन विभाग की परियोजनाएं शामिल हैं. इस दौरान 10, 929 करोड़ 93 लाख रुपये की योजनाओं का शिलान्यास और 282 करोड़ 65 लाख रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया.

