ETV Bharat / state

CM नीतीश कुमार आज गयाजी में 899 करोड़ 46 लाख की देंगे सौगात - CM NITISH KUMAR

सीएम नीतीश कुमार का आज गयाजी दौरा है. सीएम जिले वासियों को 899 करोड़ 46 लाख की सौगात देंगे.

CM Nitish Kumar In Gayaji
सीएम नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी व अन्य (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2025 at 10:18 AM IST

2 Min Read

पटना: सीएम नीतीश कुमार बुधवार को गायाजी वासियों को बड़ी सौगत देंगे. 899 करोड़ 46 लाख की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. गयाजी दौरा को लेकर सीएम सुबह 10:40 बजे गयाजी पहुंचेंगे. गया गांधी मैदान हेलीपैड पर उतरने के बाद सबसे पहले विष्णुपद मंदर जाएंगे. भगवान का दर्शन करने बाद पितृपक्ष मेला की तैयारी जायजा लेंगे.

कई योजनाओं का शिलान्यास: इसके बाद सीएम नीतीश कुमार समाहरणालय जाएंगे, जहां अधिकारियों के साथ मेला की तैयारी को लेकर बैठक करेंगे. इसके बाद 12 बजे नगर प्रखंड के चाकंद उच्च विद्यालय जाएंगे, जहां से प्रगति यात्रा से जुड़ी 9 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लाभुकों के साथ संवाद करेंगे.

पड़ाव मैदान में सभा: इसके बाद सीएम बेलागंज के बेला पनारी पथ जाएंगे, जहां श्रीरामपुर से धनावां होते हुए बिगहा तक के सड़क चौड़ीकरण का शिलान्यास करेंगे. इसके बाद बेलागंज पड़ाव मैदान में सभा को संबोधित करेंगे.

इन योजनाओं का शिलान्यास

  • 349.22 करोड़ से गया नगर क्षेत्र में फ्लाईओवर निर्माण कार्य
  • 119.74 करोड़ से इमामगंज से झारखंड को जोड़ने वाली सीमावर्ती सड़क का चौड़ीकरण
  • 104.72 करोड़ से गया-परैया-गुरारू से औरंगाबाद रफीगंज को जोड़ने वाली पथ का चौड़ीकरण
  • 90.6 करोड़ से गया-मानपुर रेल खंड पर अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 71 ए पर आरओबी निर्माण
  • 77.60 करोड़ से बतसपुर बियर योजना अंतर्गत का चौड़ीकरण, विस्तारीकरण एवं पुनर्स्थापना
  • 58.45 करोड़ से नगर प्रखंड के बेलथु ग्राम में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण
  • 39.82 करोड़ की से बेला पनारी रोड से शिवरामपुर होते हुए धनावां शकिर बीघा तक सड़क का चौड़ीकरण
  • 19.79 करोड़ से कंडी नवादा पार्क का विकास
  • 21.81 करोड़ से सिलौंजा पार्क का विकास कार्य
  • 14.52 करोड़ से इमामगंज में डिग्री कॉलेज का निर्माण
  • 3.6 करोड़ की लागत से इमामगंज प्रखंड अंतर्गत 12 बारा बांध का जीर्णोद्धार

पटना: सीएम नीतीश कुमार बुधवार को गायाजी वासियों को बड़ी सौगत देंगे. 899 करोड़ 46 लाख की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. गयाजी दौरा को लेकर सीएम सुबह 10:40 बजे गयाजी पहुंचेंगे. गया गांधी मैदान हेलीपैड पर उतरने के बाद सबसे पहले विष्णुपद मंदर जाएंगे. भगवान का दर्शन करने बाद पितृपक्ष मेला की तैयारी जायजा लेंगे.

कई योजनाओं का शिलान्यास: इसके बाद सीएम नीतीश कुमार समाहरणालय जाएंगे, जहां अधिकारियों के साथ मेला की तैयारी को लेकर बैठक करेंगे. इसके बाद 12 बजे नगर प्रखंड के चाकंद उच्च विद्यालय जाएंगे, जहां से प्रगति यात्रा से जुड़ी 9 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लाभुकों के साथ संवाद करेंगे.

पड़ाव मैदान में सभा: इसके बाद सीएम बेलागंज के बेला पनारी पथ जाएंगे, जहां श्रीरामपुर से धनावां होते हुए बिगहा तक के सड़क चौड़ीकरण का शिलान्यास करेंगे. इसके बाद बेलागंज पड़ाव मैदान में सभा को संबोधित करेंगे.

इन योजनाओं का शिलान्यास

  • 349.22 करोड़ से गया नगर क्षेत्र में फ्लाईओवर निर्माण कार्य
  • 119.74 करोड़ से इमामगंज से झारखंड को जोड़ने वाली सीमावर्ती सड़क का चौड़ीकरण
  • 104.72 करोड़ से गया-परैया-गुरारू से औरंगाबाद रफीगंज को जोड़ने वाली पथ का चौड़ीकरण
  • 90.6 करोड़ से गया-मानपुर रेल खंड पर अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 71 ए पर आरओबी निर्माण
  • 77.60 करोड़ से बतसपुर बियर योजना अंतर्गत का चौड़ीकरण, विस्तारीकरण एवं पुनर्स्थापना
  • 58.45 करोड़ से नगर प्रखंड के बेलथु ग्राम में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण
  • 39.82 करोड़ की से बेला पनारी रोड से शिवरामपुर होते हुए धनावां शकिर बीघा तक सड़क का चौड़ीकरण
  • 19.79 करोड़ से कंडी नवादा पार्क का विकास
  • 21.81 करोड़ से सिलौंजा पार्क का विकास कार्य
  • 14.52 करोड़ से इमामगंज में डिग्री कॉलेज का निर्माण
  • 3.6 करोड़ की लागत से इमामगंज प्रखंड अंतर्गत 12 बारा बांध का जीर्णोद्धार

For All Latest Updates

TAGGED:

बिहार चुनावगयाजी में सीएम नीतीश कुमारGAYAJICM NITISH KUMAR IN GAYAJICM NITISH KUMAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

बिहार विधानसभा चुनाव का रोचक सफर, 1952 से अब तक कितनी बार बदली तारीखें? जानें टाइमलाइन

वोटर अधिकार यात्रा : क्या बिहार में कांग्रेस के लिए सत्ता की राह आसान होगी?

Explainer : बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाएगी बाहुबली और नेताओं की अगली पीढ़ी! देखें ऐसे 20 नाम जो दस्तक के लिए तैयार

Explainer: बिहार में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी मायावती, गठबंधन से दूरी क्यों?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.