पटना: सीएम नीतीश कुमार बुधवार को गायाजी वासियों को बड़ी सौगत देंगे. 899 करोड़ 46 लाख की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. गयाजी दौरा को लेकर सीएम सुबह 10:40 बजे गयाजी पहुंचेंगे. गया गांधी मैदान हेलीपैड पर उतरने के बाद सबसे पहले विष्णुपद मंदर जाएंगे. भगवान का दर्शन करने बाद पितृपक्ष मेला की तैयारी जायजा लेंगे.

कई योजनाओं का शिलान्यास: इसके बाद सीएम नीतीश कुमार समाहरणालय जाएंगे, जहां अधिकारियों के साथ मेला की तैयारी को लेकर बैठक करेंगे. इसके बाद 12 बजे नगर प्रखंड के चाकंद उच्च विद्यालय जाएंगे, जहां से प्रगति यात्रा से जुड़ी 9 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लाभुकों के साथ संवाद करेंगे.

पड़ाव मैदान में सभा: इसके बाद सीएम बेलागंज के बेला पनारी पथ जाएंगे, जहां श्रीरामपुर से धनावां होते हुए बिगहा तक के सड़क चौड़ीकरण का शिलान्यास करेंगे. इसके बाद बेलागंज पड़ाव मैदान में सभा को संबोधित करेंगे.

इन योजनाओं का शिलान्यास