पटना: सीएम नीतीश कुमार बुधवार को गायाजी वासियों को बड़ी सौगत देंगे. 899 करोड़ 46 लाख की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. गयाजी दौरा को लेकर सीएम सुबह 10:40 बजे गयाजी पहुंचेंगे. गया गांधी मैदान हेलीपैड पर उतरने के बाद सबसे पहले विष्णुपद मंदर जाएंगे. भगवान का दर्शन करने बाद पितृपक्ष मेला की तैयारी जायजा लेंगे.
कई योजनाओं का शिलान्यास: इसके बाद सीएम नीतीश कुमार समाहरणालय जाएंगे, जहां अधिकारियों के साथ मेला की तैयारी को लेकर बैठक करेंगे. इसके बाद 12 बजे नगर प्रखंड के चाकंद उच्च विद्यालय जाएंगे, जहां से प्रगति यात्रा से जुड़ी 9 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लाभुकों के साथ संवाद करेंगे.
पड़ाव मैदान में सभा: इसके बाद सीएम बेलागंज के बेला पनारी पथ जाएंगे, जहां श्रीरामपुर से धनावां होते हुए बिगहा तक के सड़क चौड़ीकरण का शिलान्यास करेंगे. इसके बाद बेलागंज पड़ाव मैदान में सभा को संबोधित करेंगे.
इन योजनाओं का शिलान्यास
- 349.22 करोड़ से गया नगर क्षेत्र में फ्लाईओवर निर्माण कार्य
- 119.74 करोड़ से इमामगंज से झारखंड को जोड़ने वाली सीमावर्ती सड़क का चौड़ीकरण
- 104.72 करोड़ से गया-परैया-गुरारू से औरंगाबाद रफीगंज को जोड़ने वाली पथ का चौड़ीकरण
- 90.6 करोड़ से गया-मानपुर रेल खंड पर अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 71 ए पर आरओबी निर्माण
- 77.60 करोड़ से बतसपुर बियर योजना अंतर्गत का चौड़ीकरण, विस्तारीकरण एवं पुनर्स्थापना
- 58.45 करोड़ से नगर प्रखंड के बेलथु ग्राम में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण
- 39.82 करोड़ की से बेला पनारी रोड से शिवरामपुर होते हुए धनावां शकिर बीघा तक सड़क का चौड़ीकरण
- 19.79 करोड़ से कंडी नवादा पार्क का विकास
- 21.81 करोड़ से सिलौंजा पार्क का विकास कार्य
- 14.52 करोड़ से इमामगंज में डिग्री कॉलेज का निर्माण
- 3.6 करोड़ की लागत से इमामगंज प्रखंड अंतर्गत 12 बारा बांध का जीर्णोद्धार