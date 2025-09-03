ETV Bharat / state

CM नीतीश कुमार पहुंचे गया, पितृ पक्ष मेला की तैयारियों को लेकर की बैठक - NITISH KUMAR GAYA VISIT

बिहार ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात गयाजी के पितृ पक्ष मेला की तैयारियों को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की. पढ़ें पूरी खबर

Nitish Kumar Gaya Visit
गया पहुंचे सीएम नीतीश (ETV Bharat)
Published : September 3, 2025 at 4:27 PM IST

गया : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज (बुधवार) गयाजी में पितृपक्ष मेला 2025 की तैयारी की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. समीक्षा के दौरान गया जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पितृपक्ष मेला की विस्तृत जानकारी दी.

CM नीतीश ने दिए कई निर्देश : बता दें कि, इस वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन 6 सितंबर से शुरू हो रहा है. जिसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों के आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गई है. समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री को सिलसिलेवार तरीके से तैयारियों और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्था की जानकारी दी गई. जिस समय मुख्यमंत्री को समीक्षा बैठक में तैयारी के संबंध में बताया जा रहा था उस वक्त बीच-बीच में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को टोक कर उस बिंदु पर दिशा निर्देश भी दिए.

Nitish Kumar Gaya Visit
गया में नीतीश कुमार (ETV Bharat)

''गया सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के लिए ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है. बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी गया शहर को गयाजी के नाम से संबोधित करते थे, इसीलिए हमने गया को अब गयाजी कर दिया है. गयाजी की पहचान धार्मिक है, हमने सबसे पहले रबर डैम को गयाजी डैम किया था अब तो पूरा गयाजी हो गया है.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

ये होगी व्यवस्था : पिंडदानियों के लिए आवासन व्यवस्था ,मेला क्षेत्र की सफाई व्यवस्था , रबर डैम की सफाई व्यवस्था, सड़कों पर घूमते एवं आवारा पशुओं संबंधी पकड़ने की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था,विद्युत व्यवस्था परिवहन व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था और देश भर में मेला के संबंध में प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई है.

अच्छी कनेक्टिवि से हो रही है सहूलियत : बता दें कि गयाजी शहर को विभिन्न शहरों और राज्यों से जुड़ने के लिए अच्छी कनेक्टिविटी दी गई है. जिससे लोगों को यहां आने में सहूलियत हो, उन्हें सहूलियत हो भी रही है. पितृ पक्ष मेला में तीनों मार्गों ट्रेन, हवाई और सड़क मार्ग से श्रद्धालु आते हैं. सीएम ने कहा कि पटना जिले के पुनपुन में भी पिंडदानियों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है, समीक्षा बैठक के दौरान गया जिले के जनप्रतिनिधियों ने भी पितृपक्ष मेला की तैयारी को लेकर अपने अपने सुझाव दिए.

एक दिवसीय दौरे पर CM नीतीश : दरअसल, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गयाजी दौरे पर हैं. यहां गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से वो पहुंचे. उनके साथ विजय चौधरी भी मौजूद थे. गांधी मैदान से सीधे वो विष्णुपद मंदिर पहुंचे जहां दर्शन कर पूजा की और फिर वहां से देव घाट समेत विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया. मुख्यमंत्री ने इसके गयाजी समाहरणालय पहुंचकर पितृपक्ष मेले की तैयारी और व्यवस्था की समीक्षा की.

''इस वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन 6 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक निर्धारित है. जिला प्रशासन द्वारा इसकी तैयारी जून माह से ही प्रारंभ कर दी गई थी. आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई. जिसमें मेला संबंधित सभी चीजों पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं, जिसका पालन करते हुए 6 सितंबर से पहले सभी चीजों को व्यवस्थित ढंग से ठीक कर लिया जाएगा.''- शशांक शुभंकर, जिला पदाधिकारी, गया

