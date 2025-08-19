पटना: चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य भर के 5353 अभ्यर्थियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया. मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद कक्ष में आयोजित समारोह में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 4835 विद्यालय लिपिक तथा 518 विद्यालय परिचारी की नियुक्ति की गई.

मुख्यमंत्री ने दी बधाई: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी नवनियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं दी. इस अवसर पर दोनों उपमुख्यमंत्रियों के हाथों भी नियुक्ति पत्र वितरित करवाए गए.

पटना में आश्रितों को मिली अनुकंपा नियुक्ति (ETV Bharat)

2006 से चल रही है अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया: बिहार सरकार ने वर्ष 2006 से शिक्षा विभाग के तहत मृत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी. पहले इन्हें शिक्षक पद पर नियुक्त किया जाता था, लेकिन आवश्यक योग्यताओं की कमी के चलते यह प्रणाली संशोधित की गई.

अनुकंपा नियुक्ति (ETV Bharat)

"मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ पालन करेंगे." -नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री

अनुकंपा नियुक्ति (ETV Bharat)

2020 में आया बड़ा बदलाव: वर्ष 2020 में सरकार ने नया प्रावधान किया, जिसके अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों को विद्यालय लिपिक और विद्यालय परिचारी के पदों पर नियत वेतन पर नियुक्त किया जाने लगा। यह व्यवस्था वर्ष 2024 तक लागू रही और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए.

अब राज्यकर्मी के रूप में होगी नियुक्ति: वर्तमान में राज्य सरकार ने इन पदों को राज्यकर्मी की श्रेणी में शामिल कर लिया है. इसके तहत अब अनुकंपा पर नियुक्त विद्यालय लिपिक एवं परिचारी को बेहतर वेतन और सेवा शर्तें प्राप्त होंगी, जिससे उनकी नौकरी अधिक सुरक्षित और स्थायी हो सकेगी.

पटना में अनुकंपा नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान अभ्यर्थी (ETV Bharat)

पटना में 240 अभ्यर्थियों को मिला मौका: आज पूरे राज्य में कुल 5353 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई, जिसमें 4835 विद्यालय लिपिक और 518 विद्यालय परिचारी शामिल हैं. अकेले पटना जिले में 212 लिपिक और 28 परिचारी नियुक्त किए गए हैं.

