CM नीतीश कुमार ने महिला को दिया बड़ा तोहफा, 80 पिंक बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 80 नई पिंक बसें शुरू की. महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन सेवा का विस्तार किया गया.

पटना में पिंक बस को रवाना करते सीएम नीतीश कुमार
पटना में पिंक बस को रवाना करते सीएम नीतीश कुमार (ETV Bharat)
Published : September 8, 2025 at 1:39 PM IST

पटना: चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के महिलाओं को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को दूसरे चरण में 80 पिंक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये बसें खासतौर पर महिलाओं के लिए हैं और आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, जिनमें सीसीटीवी, जीपीएस, पैनिक बटन, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन शामिल हैं. नई बसों के साथ बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सभी बसों में ई-टिकटिंग की सुविधा भी शुरू हुई है.

पिंक बस के लिए ई-टिकटिंग की सुविधा: नई बसों के आगमन से महिलाओं की आवाजाही और भी सहज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो गई है, जिससे बिहार में महिला सशक्तिकरण को और मजबूती मिलेगी.इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) की सभी 1065 बसों में ई-टिकटिंग की सुविधा की भी शुरुआत की.

पिंक बस को रवाना करते सीएम नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम (ETV Bharat)

पटना में दौड़ रही 8 बस: नीतीश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में चार प्रमुख शहर पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और भागलपुर में महिलाओं के लिए विशेष 'पिंक बस सेवा' शुरू करने की घोषणा की थी. योजना के पहले चरण में मई 2025 में 20 सीएनजी पिंक बसों की शुरुआत की गई थी, जिनमें से आठ बसें पटना में संचालित की जा रही हैं. अब दूसरे चरण में 80 नई बसें जुड़ने से महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन और भी सुलभ हो गया है.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

इन रूट पर चल रही पिंक बस: पटना में यह बसें गांधी मैदान से दानापुर स्टेशन, गांधी मैदान से एम्स, मगध महिला कॉलेज, पटना वीमेंस कॉलेज, जेडी वीमेंस कॉलेज, आईजीआईएमएस और सगुना मोड़ जैसे प्रमुख स्थलों को जोड़ती हैं. साथ ही नेहरू पथ और एम्स मार्ग पर भी इनका संचालन हो रहा है. अब नई बसों के शामिल होने से अशोक राजपथ, राजेन्द्र नगर और कंकड़बाग जैसे क्षेत्रों को भी इस सेवा से जोड़ा जाएगा.

महिलाओं के लिए पिंक बस (ETV Bharat)

बेहद खास है पिंक बस: इन बसों की खासियत यह है कि ये पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित हैं और इनमें अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं. प्रत्येक बस में 22 आरामदायक सीटें, सीट बेल्ट, सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, आपातकालीन पैनिक बटन, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, मेडिकल किट और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन की सुविधा मौजूद है. साथ ही म्यूजिक सिस्टम भी लगाया गया है ताकि सफर को आरामदायक बनाया जा सके.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

"सरकार बड़े पैमाने पर महिला ड्राइवर और कंडक्टर की ट्रेनिंग करवा रही है, ताकि इस सेवा का संचालन पूरी तरह महिलाओं के हाथ में हो सके. शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं और कॉलेज जाने वाली छात्राओं को इस सेवा से काफी सुविधा मिल रही है." - शीला मंडल, परिवहन मंत्री

CM नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 80 पिंक बस को किया रवाना (ETV Bharat)

न्यूनतम किराया 9 रुपये: पटना के अलावा, पिंक बस सेवा मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और पूर्णिया में भी शुरू हो चुकी है. भागलपुर में बसें अलीगंज, नाथनगर और तिलकामांझी बस स्टैंड जैसे रूटों पर चल रही हैं, जिनका न्यूनतम किराया 9 रुपये है. वहीं, गया में बसें गया जंक्शन से टिकारी और साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक यात्रियों को ले जा रही हैं.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा पहली प्राथमिकता: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने यह भी बताया कि 2005 में सत्ता संभालने के बाद से उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, और पिंक बस सेवा उसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है.

