बिहार कैबिनेट की अहम बैठक आज, युवाओं के लिए CM नीतीश का खुलेगा पिटारा - NITISH KUMAR CABINET MEETING

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज कैबिनेट बैठक होने जा रही है. मीटिंग में कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है.

NITISH CABINET MEETING
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 26, 2025 at 8:54 AM IST

2 Min Read

पटना: मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक बुलाई है. मीटिंग में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर फैसला लिया जा सकता है. एक सप्ताह बाद हो रही कैबिनेट बैठक में नौकरी और रोजगार को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है, उस पर सबकी नजर रहेगी.

पिछली कैबिनेट में 16 एजेंडों पर मुहर: पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट बैठक में कुल 16 एजेंडों मुहर लगी थी. जिसमें राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरी हेतु सभी परीक्षाओं जैसे बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केन्द्रीय सिपाही चयन पार्षद बिहार आदि के आवेदन शुल्क में कमी/छूट की स्वीकृति दी गई थी. जिसमें परीक्षा शुल्क मात्र ₹100 और मुख्य परीक्षा को फ्री कर दिया गया है.

नालंदा में बनेगा पांच सितारा होटल: इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा हेतु नालंदा जिले के राजगीर में जन-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से दो पांच सितारा होटल और वैशाली जिला अंतर्गत वैशाली में एक पांच सितारा रिसॉर्ट का निर्माण एवं संचालन आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुरूप कराये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी.

बिहार ईख विकास सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी: राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पूर्व प्रावधानित राशि को वित्तीय वर्ष 2025-26 से 15,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की भी स्वीकृति दी गई थी. साथ ही गन्ना उद्योग विभाग में बिहार ईख विकास सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्ते) नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई थी.

वित्तीय वर्ष 2025- 26 में 20 बाजार प्रांगण में राष्ट्रीय कृषि बाजार डीपीआर बेस्ड स्कीम अंतर्गत वन टाइम ग्रांट के रूप में 6 करोड़ रुपए व्यय करने की स्वीकृति दी गई थी. साथ ही बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2025 को भी स्वीकृति दी गई थी.

सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी की भी स्वीकृति: सरकार ने 2026 के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी की स्वीकृति भी दी थी. आज एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक इस चुनावी साल में अहम मानी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा सकते हैं.

PATNA NEWS BIHAR NEWS नीतीश कैबिनेट BIHAR CABINET NITISH KUMAR CABINET MEETING

