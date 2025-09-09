ETV Bharat / state

कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडा पर मुहर, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका का मानदेय बढ़ा

सीएम नीतीश कुमार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 9, 2025 at 11:20 AM IST | Updated : September 9, 2025 at 1:08 PM IST 4 Min Read

पटना: सीएम नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगायी. इस बैठक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लेकर बड़ा फैसला लिया गया. आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7000 से 9000 और आंगनबाड़ी सहायिका का 4000 से 4500 रुपए बढ़ाने की कैबिनेट में स्वीकृति मिली है. इसके लिए 345 करोड़ 19 लाख 20 हजार की राशि भी स्वीकृत हुई है. सीएम ने सोमवार को ही इसकी घोषणा की थी. 6 शहरों में शवदाह गृह बनेगा: इस बैठक में मुख्यमंत्री ने फेलोशिप योजना की स्वीकृति दी है. इसके अलावे ईशा फाउंडेशन कोयंबटूर के द्वारा राज्य के 6 शहरों पटना, गया जी, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में एलपीजी गैस आधारित शवदाह गृह की स्थापना और संचालन के लिए संबंधित शहर में एक-एक एकर भूमि इशा फाऊंडेशन कोयंबटूर को ₹1 के टोकन राशि पर 33 वर्षों की अवधि के लिए लीज पर देने की स्वीकृत मिली है. औद्योगिक क्षेत्र में विस्तार: मुंगेर जिला में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 466.49 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए एक अरब 24 करोड़ 62 लाख 50 हजार 175 रुपए की स्वीकृति दी गयी है. जीविका मुख्यालय भवन पटना के निर्माण के लिए 73 करोड़ 66 लाख 15000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के नगर निकायों के बकाया विद्युत विपत्रों के भुगतान के लिए 400 करोड रुपए की स्वीकृति दी गयी. विवाह मंडप बनेगा: मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायत में चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप का निर्माण कराने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 50 करोड रुपए देने की स्वीकृति दी. गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगी: पंचायती राज विभाग पटना अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय और मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बकाया विद्युत विपत्रों के भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 5 अरब 94 करोड़ 56 लाख रुपए देने का निर्देश दिया. वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत बिहार आकस्मिकता निधि से एक अरब रुपए की राशि की स्वीकृति दी है.

Last Updated : September 9, 2025 at 1:08 PM IST