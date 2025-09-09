ETV Bharat / state

कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडा पर मुहर, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका का मानदेय बढ़ा

कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने 25 एजेंडा पर मुहर लगायी है. इसबार आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका का मानदेय बढ़ाया गया है.

CM Nitish Kumar Bihar Cabinet Meeting
सीएम नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 9, 2025 at 11:20 AM IST

Updated : September 9, 2025 at 1:08 PM IST

पटना: सीएम नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगायी. इस बैठक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लेकर बड़ा फैसला लिया गया. आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7000 से 9000 और आंगनबाड़ी सहायिका का 4000 से 4500 रुपए बढ़ाने की कैबिनेट में स्वीकृति मिली है. इसके लिए 345 करोड़ 19 लाख 20 हजार की राशि भी स्वीकृत हुई है. सीएम ने सोमवार को ही इसकी घोषणा की थी.

6 शहरों में शवदाह गृह बनेगा: इस बैठक में मुख्यमंत्री ने फेलोशिप योजना की स्वीकृति दी है. इसके अलावे ईशा फाउंडेशन कोयंबटूर के द्वारा राज्य के 6 शहरों पटना, गया जी, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में एलपीजी गैस आधारित शवदाह गृह की स्थापना और संचालन के लिए संबंधित शहर में एक-एक एकर भूमि इशा फाऊंडेशन कोयंबटूर को ₹1 के टोकन राशि पर 33 वर्षों की अवधि के लिए लीज पर देने की स्वीकृत मिली है.

औद्योगिक क्षेत्र में विस्तार: मुंगेर जिला में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 466.49 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए एक अरब 24 करोड़ 62 लाख 50 हजार 175 रुपए की स्वीकृति दी गयी है. जीविका मुख्यालय भवन पटना के निर्माण के लिए 73 करोड़ 66 लाख 15000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के नगर निकायों के बकाया विद्युत विपत्रों के भुगतान के लिए 400 करोड रुपए की स्वीकृति दी गयी.

विवाह मंडप बनेगा: मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायत में चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप का निर्माण कराने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 50 करोड रुपए देने की स्वीकृति दी.

गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगी: पंचायती राज विभाग पटना अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय और मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बकाया विद्युत विपत्रों के भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 5 अरब 94 करोड़ 56 लाख रुपए देने का निर्देश दिया. वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत बिहार आकस्मिकता निधि से एक अरब रुपए की राशि की स्वीकृति दी है.

फेलोशिप योजना: विभिन्न स्तरों पर उच्च गुणवत्ता वाले अनुभवी विशेषज्ञों को संबद्ध करने से लोक नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में नई ऊर्जा एवं गति प्राप्त होगी. इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना 2 वर्षों का अनुमानित व्यय 31 करोड़ 50 लाख 88900 एवं 121 फेलोज के चयन की स्वीकृति.

आपदा पीड़ितों को राहत: राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अनुमान्य यात्रा भत्ता के वर्तमान दरों एवं यात्रा अनुमान्यता में संशोधन की स्वीकृति मिली है. आपदाओं से पीड़ित को राहत दिए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि को 26 मार्च 2026 तक के लिए अस्थाई रूप से बढ़कर 31689.50 करोड़ कर दी. कैबिनेट में राजस्व भूमि सुधार विभाग में 3303 राजस्व कर्मचारियों के पदों के सृजन होगा. इसके लिए 131 करोड़ 74 लाख 21368 रुपए की स्वीकृति मिली है.

पशु एवं मत्स्य संसाधन सेवा भर्ती: कैबिनेट में बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन सेवा भर्ती संशोधन नियमावली 2025 के गठन और गन्ना उद्योग विभाग के बिहार ईख पर्यवेक्षक संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति मिली है. बिहार के सभी प्रखंडों में जीविका समूह के माध्यम से बेसहारा गोवंशिय पशुओं के संरक्षण एवं समुचित प्रबंधन के लिए बिहार जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना लागू की जाएगी.

नगर पालिका विधि सेवा नियमावली: बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली 2025 की स्वीकृति मिली है. नगर पालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण और वसूली नियमावली 2013 के नियम 4 में संशोधन के फल स्वरुप कर प्रणाली अधिक युक्ति संगत होगी. तथा नगर निकायों के राजस्व संग्रहण में वृद्धि होगी.

राज्य के थानों में ललेगा सीसीटीवी: कैबिनेट में कारा एवं सुधार सेवाएं फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावाली 2025 के गठन की स्वीकृति. राज्य के 176 नए थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 280 करोड़ 60 लाख 79716 रुपए की स्वीकृति मिली है.

