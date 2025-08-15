ETV Bharat / state

CM नीतीश कुमार ने अगले 5 साल में एक करोड़ नौकरी-रोजगार का किया वादा - NITISH KUMAR

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से बड़ी घोषणाएं की. युवाओं को फोकस में रखा. कहा कि अब प्रतियोगिता परीक्षा में केवल ₹100 शुल्क लगेगा.

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 15, 2025 at 1:44 PM IST

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है. खासकर युवाओं पर फोकस किया.

एक करोड़ नौकरी-रोजगार का वादा : मुख्यमंत्री ने अगले 5 साल में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की है. पुलिस सेवा में 229000 पदों को भरने की भी घोषणा की है. अभी तक 131000 पर ही बहाली हुई है. बिहार में लाखों युवाओं को सरकार की फैसले से बड़ी राहत मिलेगी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संबोधन (ETV Bharat)

''राज्य स्तरीय सरकारी नौकरी हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद के द्वारा आयोजित की जाने वाली पीटी प्रतियोगिता परीक्षा के शुल्क में एकरूपता लाते हुए अभ्यर्थियों को अब केवल ₹100 शुल्क लगेगा, वहीं मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

बिहार आने में नहीं होगी परेशानी : प्रवासी बिहारी को दीपावली-छठ में बिहार लौटने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो. इसलिए सीएम अधिक संख्या में बस चलाने की भी घोषणा की गई. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से पर्याप्त संख्या में ट्रेन चलाने का आग्रह भी किया.

''उद्योग लगाने के लिए सरकार कई तरह की सुविधाएं देगी. मुफ्त में जमीन भी उपलब्ध कराएगी. 4 महीने में इसे लागू किया जाएगा. किशनगंज, कटिहार, शेखपुरा, लखीसराय, शिवहर, मधेपुरा और अरवल में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

लोगों का अभिवादन स्वीकार करते सीएम नीतीश कुमार (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी साल में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की भी चर्चा की. कहा कि इससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा.

  1. सभी पंचायत में विवाह भवन सरकार बनाए जाएंगे. इस पर 4026 करोड़ की राशि खर्च होगी. इससे गरीबों को फायदा होगा.
  2. जीविका बैंकों से मिलने वाले राशि का ब्याज 10% से घटकर 7% कर दिया गया है. प्रखंड स्तर पर जीविका की रसोई शुरू होगी, जिसमें ₹20 में खाना उपलब्ध होगा. जीविका दीदी का मानदेय भी डबल कर दिया गया है.
  3. विधवा, दिव्यांग और वृद्धजन का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है.
  4. 125 यूनिट तक बिजली लोगों को मुफ्त मिलेगी, इससे बहुत फायदा होगा. लोगों के घरों में सोलर एनर्जी का उत्पादन भी किया जाएगा.

केन्द्र सरकार की तारीफ : मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री की तारीफ की. आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार से बिहार को बहुत मदद मिल रही है. केंद्रीय बजट में भी बिहार के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई है. जातीय जनगणना करने के फैसले का भी मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की तारीफ की.

झांकियों का प्रदर्शन : मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद गांधी मैदान में झांकियों का भी प्रदर्शन हुआ. सीएम के सामने एक-एक कर सभी 13 विभागों की झांकियों का प्रदर्शन किया गया. जिसमें पहले स्थान पर शिक्षा विभाग की झांकी रही. बेहतर झांकी के लिए बिहार शिक्षा परियोजना को पहला पुरस्कार दिया गया है.

शिक्षा विभाग की झांकी (ETV Bharat)
शिक्षा विभाग की झांकी (ETV Bharat)
कृषि विभाग की झांकी (ETV Bharat)
वैशाली के बुद्ध स्तूप को दर्शाया गया (ETV Bharat)

किस-किस विभाग की निकली झाकियां? : गृह विभाग से संबंधित अग्निशमन सेवा की झांकी को दूसरा स्थान मिला. वहीं तीसरा स्थान कृषि विभाग की झांकी को दिया गया है. गांधी मैदान में कला संस्कृति विभाग, श्रम संसाधन विभाग, पंचायती राज विभाग, उद्योग विभाग, जीविका, खेल विभाग और ऊर्जा विभाग की झांकी का भी प्रदर्शन किया गया. विधि विभाग की झांकी में डोली पर एक दुल्हन को ले जाते हुए दिखाया गया.

