कई दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचे CM नीतीश, भगवती से मांगी राज्य के सुख शांति और समृद्धि की कामना

पूरे बिहार में दुर्गा पूजा की धूम है. इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार पटना के कई पंडाल पहुंचे. पढ़ें खबर

मां दुर्गा की पूजा करते सीएम नीतीश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 29, 2025 at 8:33 PM IST

3 Min Read
पटना : बिहार की राजधानी पटना प्रदेश के सभी पंडालों में आज मां दुर्गे का पट खुल गया है. आम से खास सभी लोग मां दुर्गा की आराधना में लगे हुए हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी महा सप्तमी को पटना के कई पूजा पंडालों में जाकर मां दुर्गा की आराधना की.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले श्री श्री दुर्गा पूजा महोत्सव शिव मंदिर खाजपुरा में मां दुर्गे की पूजा अर्चना की. उसके बाद मुख्यमंत्री श्री श्री दुर्गा आश्रम शेखपुरा के पंडाल में जाकर मां दुर्गा का दर्शन कर पूजा अर्चना की. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मां दुर्गे से राज्य की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की.

मां दुर्गा को प्रणाम करते सीएम नीतीश (ETV Bharat)

दुर्गा पूजा पर दी लोगों को शुभकामना : मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर समस्त बिहारवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं भी दीं. मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि दुर्गा पूजा और दशहरा का पर्व हर्ष एवं उल्लास का पर्व है.

फूल चढ़ाते नीतीश कुमार (ETV Bharat)

''दशहरा पर्व को विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है. यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है. यह हमारे जीवन में संयम और आत्मिक बल का संरक्षण करने वाला पर्व है. दुर्गा पूजा को पारस्परिक सद्भाव, आपसी भाईचारा एवं शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ मिलजुल कर मनायें.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

खाजपुरा दुर्गा पंडाल में मुख्यमंत्री ने मां दुर्गे की आराधना की (ETV Bharat)

विजय सिन्हा के आवास पर पहुंचे : पटना के दुर्गा पंडालों में मां दुर्गे की आराधना करने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आवास पर जाकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की एवं महाआरती कार्यक्रम में भी शामिल हुये. इस अवसर पर जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, राज्यसभा सांसद सह जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, विधायक संजीव चौरसिया, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, अनेक गणमान्य व्यक्ति एवं श्रद्धालुगण उपस्थित थे.

खाजपुरा दुर्गा पंडाल (ETV Bharat)

नवरात्रि के सप्तमी के दिन मसौढ़ी में अस्पताल रोड स्थित पट खुलते ही मां दुर्गा के दर्शन पाने के लिए भीड़ उमड़ने लगी. लोग मां जगदंबा के जयकारा लगाते दिखे. इस दौरान मंत्र, पाठ एवं भक्ति गीतों से पूरा परिसर गुंजयमान रहा. पट खुलते ही मां दुर्गा के दर्शन के लिये भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी. श्रद्धालुओं ने माता का दर्शन कर नमन किया. इससे पहले षष्ठी पूजा, मां दुर्गा का आमंत्रण अधिवास पूजा, बेलबरन पूजा अनुष्ठान किये गये. पुजारियों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ आवरण उन्मोचन अनुष्ठान आरंभ किया गया.

मसौढी शहर में 15 जगहों पर आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए हैं. थाना के पास भारत पूजा समिति में पश्चिम बंगाल से मुस्लिम कारीगरों के द्वारा यशोदा मंदिर का भव्य रूप दिया गया है. मसौढी अस्पताल रोड में राजस्थानी लुक दिया गया है. इसके साथ ही मां काली पूजा समिति की ओर से मंदिर का भव्य रूप दिया गया है.

