पटना: पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. एक बिहार के तीर्थ यात्रियों से भरी बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा सरसावा घाट के पास हुआ, जिसमें मृतक और घायल मोतिहारी जिले के चिरैया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं.

सीएम ने की अनुग्रह अनुदान की घोषणा: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने इस घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की. नीतीश कुमार ने हादसे में मृत बिहार के निवासियों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने का निर्देश दिया है.

पश्चिम बंगाल सड़क हादसा (ETV Bharat)

घायलों को भी मिलेगा अनुग्रह अनुदान: मुख्यमंत्री की ओर से घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को पश्चिम बंगाल सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर मृतकों के शवों को उनके घरों तक पहुंचाने और घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने का आदेश दिया है.

"पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्वी वर्धमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 पर सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मृत्यु दुखद. शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है. बिहार के मृतक के शोक संतप्त परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा."-नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री

तीर्थयात्रियों की बस हुई थी हादसे का शिकार: मृतक के परिजन ने बताया कि हादसे का शिकार हुई बस तीर्थयात्रियों को लेकर मोतिहारी के छतौनी लौट रही थी. ये तीर्थयात्री हाल ही में देवघर और गंगासागर की यात्रा पूरी कर चुके थे. गुरुवार देर रात वर्धमान के सरसावा घाट के पास बस की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई. इस भीषण टक्कर में 10 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने बाद में दम तोड़ दिया. मृतकों में सरसावा, ललबेगिया और चिरैया गांव के लोग शामिल हैं.

"एक तीर्थयात्री ने फोन किया था और बताया था कि उनकी बस सड़क हादसे का शिकार हो गई है. बस तीर्थयात्रियों को लेकर मोतिहारी के छतौनी लौट रही थी. यात्रियों ने हाल ही में देवघर और गंगासागर की यात्रा पूरी की थी. लौटते वक्त यह भीषण हादसा हो गया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई."-परिजन

राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर दर्दनाक सड़क हादसा (ETV Bharat)

प्रशासन का राहत और बचाव कार्य: हादसे की सूचना मिलते ही मोतिहारी जिला प्रशासन सक्रिय हो गया. जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. प्रशासन मृतकों की पहचान और हादसे के कारणों की जांच में भी लगा हुआ है.

"पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है. प्रशासन यह भी जांच कर रहा है कि मृतकों में किन-किन लोगों की पहचान हुई है और दुर्घटना का कारण क्या है."- सौरभ जोरवाल, जिलाधिकारी

मृतक के परिजनों में मातम (ETV Bharat)

गांवों में छाया मातम: हादसे की खबर जैसे ही मोतिहारी के चिरैया थाना क्षेत्र के गांवों में पहुंची, वहां मातम छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. अचानक हुई मौत ने पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया. स्थानीय लोग और प्रशासन मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने और हर संभव सहायता प्रदान करने में जुटे हैं.

बिहार के 11 लोगों की मौत (ETV Bharat)

जांच और आगे की कार्रवाई: प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ हो सकता है. हालांकि, सटीक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है. पश्चिम बंगाल और बिहार प्रशासन मिलकर इस मामले में समुचित कार्रवाई कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें-

पश्चिम बंगाल में बिहार के 10 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल, तीर्थ यात्रा पर निकले थे सभी

बिहार में दर्दनाक सड़क हादसा, नवादा के ASI की मौत