पटना: बिहार में चुनावी साल को देखते हुए नीतीश सरकार ने बीते तीन महीनों में कई बड़े और खर्चीले फैसले लिए हैं. इन फैसलों का सीधा लाभ समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मिलेगा, लेकिन इसके चलते राज्य सरकार के ऊपर आर्थिक दबाव काफी बढ़ गया है. विशेषज्ञों के अनुसार इन योजनाओं पर सालभर में करीब सवा लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

नीतीश कुमार के खर्चीले फैसले: नीतीश सरकार के इन बड़े फैसलों में सबसे अहम है 94 लाख गरीब परिवारों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देना. पहले यह रकम पांच साल में दी जानी थी, लेकिन अब सरकार ने इसे एक बार में देने का फैसला किया है. इससे सरकारी खजाने पर जबरदस्त बोझ पड़ेगा. सरकार ने हर परिवार को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का एलान किया है, जिससे बिजली सब्सिडी का बोझ अब 25,000 करोड़ से ऊपर पहुंच सकता है.

2.43 लाख रसोइयों को फायदा: बात करें सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि भी सरकार ने 400 से बढ़ाकर 1100 कर दी है. राज्य में 1.16 करोड़ से अधिक लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं और भविष्य में यह संख्या और भी बढ़ सकती है. इसी तरह रसोइयों का वेतन 1650 से बढ़ाकर 3300 कर दिया गया है, जिससे राज्य के 2.43 लाख रसोइयों को फायदा होगा.

पंचायती राज के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा: इस चुनावी साल ने नीतीश सरकार ने पंचायती राज के प्रतिनिधियों का मानदेय डेढ़ गुना बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही जेपी सेनानी, आशा और ममता कार्यकर्ताओं, जीविका दीदियों, स्कूल रात्रि प्रहरियों और फिजिकल टीचरों के मानदेय और पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है. इन तमाम फैसलों का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को सीधे लाभ पहुंचाना है.

प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क 100 रुपये: बात यही तक नहीं नीतीश सरकार ने शिक्षा और युवा क्षेत्र में भी कई घोषणाएं हुई हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुल्क 100 कर दिया गया है, जिससे युवाओं को राहत मिलेगी लेकिन सरकार को इसकी भरपाई के लिए अतिरिक्त धन जुटाना पड़ेगा. पत्रकारों की पेंशन और शिक्षकों को मिलने वाले पुरस्कार की राशि भी अब दोगुनी कर दी गई है.

उद्योग जगत को भी आर्थिक प्रोत्साहन: सरकार ने उद्योग जगत को भी आर्थिक प्रोत्साहन देने की बात कही है और आने वाले समय में और भी फैसले लिए जा सकते हैं. हालांकि इन योजनाओं से समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, लेकिन भारी वित्तीय बोझ को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य की विकास योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं और केंद्र सरकार की मदद लेना जरूरी हो सकता है.

"पेंशन की राशि में हुई वृद्धि से राज्य के मानव संसाधन को मजबूती मिलेगी, क्योंकि यह सामाजिक सुरक्षा को बेहतर बनाएगा। कुल मिलाकर, सरकार जनहित में सकारात्मक और दूरदर्शी निर्णय ले रही है." -विद्यार्थी विकास, प्रोफेसर

बिजली माफी और पेंशन वृद्धि से भारी आर्थिक भार: ए एन सिन्हा शोध संस्थान के प्रोफेसर विद्यार्थी विकास के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना से सरकार पर 12,525 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा. इसके साथ ही एक करोड़ से अधिक पेंशनधारियों को 700 प्रतिमाह की अतिरिक्त राशि देने का फैसला लिया गया है, जिससे सरकार पर लगभग 9,000 से 10,000 करोड़ का वित्तीय दबाव बनेगा.

मानदेयों में बढ़ोतरी से भी बढ़ा बोझ: राज्य सरकार द्वारा जेपी सेनानी पेंशन में वृद्धि करने से सरकार पर 13.75 करोड़ का अतिरिक्त व्यय आएगा. वहीं रसोईया का मानदेय दुगुना करने की घोषणा से 480 करोड़ से अधिक का बोझ पड़ेगा. आशा वर्करों के मानदेय में की गई बढ़ोतरी से 216 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा. इसके अलावा, हजारों पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में भी इजाफा किया गया है, जिससे सरकार पर 25,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

गरीब परिवारों के लिए आर्थिक सहायता योजना: नीतीश सरकार ने 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रारंभ में सरकार ने 5 वर्षों में 30,000 करोड़ सालाना खर्च करने की बात कही थी, लेकिन अब योजना के विस्तार के चलते कुल खर्चा 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है. यदि इसे दो वर्षों में भी लागू किया जाए, तो अकेले एक वित्तीय वर्ष में ही सरकार को लगभग 90,000 करोड़ का प्रबंधन करना होगा.

कुल अनुमानित व्यय और वित्तीय दबाव: राज्य पर 25,000 करोड़ से अधिक का तात्कालिक अतिरिक्त व्यय आएगा. इसके अलावा गरीब परिवारों की सहायता योजना से जुड़ा 90,000 करोड़ का खर्च भी अगले एक या दो वर्षों में सरकार पर आएगा. इस तरह कुल मिलाकर राज्य सरकार को करीब 1.15 लाख करोड़ से अधिक की अतिरिक्त राशि का इंतजाम करना पड़ सकता है, जिससे वित्तीय संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन सकता है.

केंद्र से विशेष मदद की दरकार: प्रोफेसर विद्यार्थी विकास ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा हाल के दिनों में लिए गए फैसलों के चलते सरकार को सवा लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ सकती है. अगर सरकार आगे भी नई घोषणाएं करती है, तो यह आंकड़ा एक लाख से डेढ़ लाख करोड़ तक पहुंच सकता है.

"इस वित्तीय दबाव से निपटने के लिए सरकार को केंद्र सरकार से स्पेशल स्टेटस या फिर स्पेशल ग्रांट की आवश्यकता पड़ सकती है. इसके अतिरिक्त, टैक्स दरों में वृद्धि की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है. साथ ही, बजट की वह राशि जो अब तक खर्च नहीं हो पाई है, उसे इस दिशा में डायवर्ट करके एडजस्टमेंट किया जा सकता है." -विद्यार्थी विकास, प्रोफेसर

सामाजिक लाभ की दिशा में सकारात्मक कदम: विद्यार्थी विकास का मानना है कि सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से जनता को सीधा लाभ मिलेगा. यदि लोगों की बिजली पर खर्च होने वाली राशि में बचत होती है, तो वे उस धन का उपयोग दूध, भोजन और बच्चों की शिक्षा जैसी आवश्यकताओं पर कर सकते हैं.

सरकार के लिए बड़ी चुनौती: इस बार बिहार का बजट 317000 करोड़ का है. बिहार में राजस्व भी बढ़ा है और केंद्र से भी मिलने वाले राजस्व में बढ़ोतरी हुई है. लेकिन, उसके बाद भी जिस तरीके से नीतीश सरकार फैसला ले रही है उसके कारण बिहार का बजट गड़बड़ा सकता है. ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी कि जो विकास की योजनाएं हैं उस पर असर न पड़े.

