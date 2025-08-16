ETV Bharat / state

नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, उद्यमियों के लिए मुफ्त जमीन! सब्सिडी और GST में छूट - NITISH KUMAR

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले उद्यमियों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की. जिसमें मुफ्त जमीन और कई सुविधाएं शामिल हैं. पढ़ें.

नीतीश कुमार
Published : August 16, 2025 at 10:30 AM IST

Updated : August 16, 2025 at 10:39 AM IST

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है. शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने उद्यमियों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की.

बिहार में उद्यमियों की बल्ले-बल्ले: इस पैकेज के तहत उद्योग स्थापित करने वालों को मुफ्त जमीन, सब्सिडी और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में आयोजित समारोह में भी उन्होंने इस दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी.

1 करोड़ युवाओं को रोजगार!: मुख्यमंत्री ने बताया कि सात निश्चय-2 योजना के तहत 2020 में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य पूरा हो चुका है. अब सरकार ने अगले पांच वर्षों (2025-2030) में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. इसके लिए निजी क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं.

विशेष आर्थिक पैकेज की विशेषताएं: नीतीश कुमार ने उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की रूपरेखा पेश की. इसके तहत कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा. साथ ही, सभी जिलों में उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें अधिक रोजगार सृजित करने वाले उद्योगों को मुफ्त जमीन दी जाएगी. इसके अलावा, भूमि आवंटन से जुड़े विवादों को त्वरित रूप से निपटाने की व्यवस्था भी की जाएगी.

"राज्य में उद्योग लगाने और स्वरोजगार करने वालों को कई प्रकार की सुविधाएं देकर सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है. अब बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा."-नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री

छह महीने में लागू होगी योजना: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह विशेष आर्थिक पैकेज अगले छह महीनों में लागू हो जाएगा, ताकि उद्यमी जल्द से जल्द बिहार में अपने उद्योग शुरू कर सकें. इसके अतिरिक्त, कई अन्य प्रावधान भी शामिल किए गए हैं, जो उद्यमियों को वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान करेंगे. इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी, जिसमें सभी नियम और शर्तें स्पष्ट होंगी.

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल: नीतीश कुमार ने कहा कि इस पैकेज का मुख्य उद्देश्य बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देना और युवाओं को दक्ष व आत्मनिर्भर बनाना है. सरकार का लक्ष्य है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ें, जिससे युवाओं का पलायन रुके और उनका भविष्य सुरक्षित हो. इसके साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवाओं के लिए प्रारंभिक परीक्षा का शुल्क मात्र 100 रुपये और मुख्य परीक्षा निशुल्क करने की घोषणा भी की गई है.

चुनावी साल में युवाओं को साधने की कोशिश: चुनावी माहौल में नीतीश सरकार की यह घोषणा युवाओं और हर वर्ग को आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है. अब 1 करोड़ रोजगार का नया लक्ष्य और मुफ्त योजनाओं की घोषणा के जरिए सरकार बिहार के युवाओं, महिलाओं और हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटी है. यह कदम बिहार को औद्योगिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है.

