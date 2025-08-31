पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल लगातार बढ़ रही है. पूर्व विधायक अनंत सिंह के जेल से बाहर आने के बाद मोकामा विधानसभा सीट लगातार चर्चा में है. एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री और पूर्व जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और अनंत सिंह ने एक साथ मोकामा में रोड शो किया था. वहीं आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अचानक अशोक चौधरी के आवास पर पहुंचे. जहां पहले से बाहुबली नेता मौजूद थे.

नीतीश कुमार से मिले अनंत सिंह: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मोकामा विधायक अनंत सिंह की अशोक चौधरी के आवास पर मुलाकात हुई. दोनों के बीच बातचीत हुई. इस दौरान अनंत सिंह के बेटे ने भी सीएम से आशीर्वाद लिया. अशोक चौधरी और अनंत की हाल के दिनों में नजदीकियां बढ़ी है. दोनों कई बार मिल चुके हैं और यह मुलाकात मंत्री के आवास पर हुई है. इस वजह से कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं.

नीतीश कुमार से मिले अनंत सिंह (ETV Bharat)

अशोक चौधरी के आवास पर मुलाकात: जेल से आने के बाद अनंत सिंह पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीएम आवास में जाकर मिल चुके हैं. अब आज जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री अशोक चौधरी के आवास पर अनंत सिंह से लगभग आधे घंटे तक बातचीत की है. दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, यह तो जानकारी नहीं मिली है लेकिन यह चर्चा जरूर है कि विधानसभा चुनाव को लेकर ही दोनों की मुलाकात और चर्चा हुई है.

"आज पटना आवास पर हमारे अभिभावक बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ, उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद लिया. साथ में मोकामा से पूर्व विधायक और हमारे साथी अनंत सिंह जी, नागरिक परिषद के महासचिव भाई छोटू सिंह एवं अन्य साथीगण भी मौजूद रहे."- अशोक चौधरी, जेडीयू महासचिव सह मंत्री, बिहार सरकार

नीतीश कुमार के साथ अनंत सिंह (ETV Bharat)

पत्नी हैं आरजेडी की विधायक: मोकामा से फिलहाल अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी विधायक हैं. नीतीश कुमार से नाराज होकर ही अनंत सिंह खुद 2020 में आरजेडी के सिंबल पर लड़े और उपचुनाव 2022 में आरजेडी के टिकट पर अपनी पत्नी को लड़ाया था लेकिन अब दोनों नेताओं के बीच नजदीकी फिर से बढ़ी है. 2024 लोकसभा चुनाव में दोनों पति-पत्नी ने जेडीयू और एनडीए के लिए प्रचार किया था.

जेडीयू से लड़ना चाहते हैं अनंत: जनवरी 2024 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा तो विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने सरकार के समर्थन में एनडीए का सपोर्ट किया था. उस समय से ही अनंत सिंह की पत्नी एनडीए के साथ हैं. अब अनंत सिंह ने घोषणा कर दी है कि इस बार खुद चुनाव लड़ेंगे. वैसे अनंत सिंह के दोनों बेटों की गतिविधियां हाल के दिनों में बढ़ी है.

पूर्व विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)

मोकामा में अजेय हैं अनंत सिंह: बाहुबली अनंत सिंह 2005 से 2020 तक लगातार मोकामा सीट से विधायक रहे हैं. फरवरी 2005, नवंबर 2005 और 2010 में उन्होंने जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, जबकि 2015 में निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर जीत हासिल की. वहीं 2020 में आरजेडी के सिंबल पर विधायक बने. एके-47 बरामदगी मामले में सजायाफ्ता होने के बाद जब उनकी विधायकी चली गई तो 2022 में उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर विधायक बनीं.

