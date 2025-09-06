मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भोजपुर और बक्सर दौरा, 1200 करोड़ से अधिक की योजनाओं का देंगे तोहफा

ETV Bharat / state

पटना: चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विकास योजनाओं का तोहफा जिलों को दे रहे हैं. इसी बीच आज वो भोजपुर और बक्सर जिले को 1200 करोड़ से अधिक की योजनाओं का तोहफा देंगे. कार्यक्रम में बिहार सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत बक्सर और भोजपुर जिले के सांसद और विधानमंडल के सदस्य मौजूद रहेंगे.

दो जिलों को 1200 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात: 1200 करोड़ से अधिक की योजनाओं में से भोजपुर जिले में 740 करोड़ 38 लाख की लागत से 432 योजनाओं और बक्सर जिला अंतर्गत 504 करोड़ 82 लाख की लागत से 28 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा.

इन जिलों को मिल चुका तोहफा: बता दें कि इससे पहले गया जिले को 899 करोड़ 46 लाख, सारण को 878 करोड़ 84 लाख रुपए और राजधानी पटना को 1159 करोड़ 84 लाख रुपए की योजनाओं की सौगात दी जा चुकी है.

भोजपुर जिले की प्रमुख योजनाएं