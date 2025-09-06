ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भोजपुर और बक्सर दौरा, 1200 करोड़ से अधिक की योजनाओं का देंगे तोहफा

सीएम नीतीश कुमार आज भोजपुर और बक्सर जिले को 1200 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात देंगे. पढ़ें पूरी खबर...

सीएम नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 6, 2025 at 12:09 PM IST

पटना: चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विकास योजनाओं का तोहफा जिलों को दे रहे हैं. इसी बीच आज वो भोजपुर और बक्सर जिले को 1200 करोड़ से अधिक की योजनाओं का तोहफा देंगे. कार्यक्रम में बिहार सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत बक्सर और भोजपुर जिले के सांसद और विधानमंडल के सदस्य मौजूद रहेंगे.

दो जिलों को 1200 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात: 1200 करोड़ से अधिक की योजनाओं में से भोजपुर जिले में 740 करोड़ 38 लाख की लागत से 432 योजनाओं और बक्सर जिला अंतर्गत 504 करोड़ 82 लाख की लागत से 28 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा.

इन जिलों को मिल चुका तोहफा: बता दें कि इससे पहले गया जिले को 899 करोड़ 46 लाख, सारण को 878 करोड़ 84 लाख रुपए और राजधानी पटना को 1159 करोड़ 84 लाख रुपए की योजनाओं की सौगात दी जा चुकी है.

भोजपुर जिले की प्रमुख योजनाएं

  • 105 करोड़ 14 लाख की लागत से आरा-बक्सर फोरलेन से छपरा भाया बबुरा पथ का चारलेन से 6 लेन में चौड़ीकरण.
  • 87 करोड़ की लागत से स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के तहत आउटफाल नाला, संप हाउस और न्यू पुलिस लाइन से एमपी बाग नाला मोड़ तक संरेखण का निर्माण.
  • 53 करोड़ 94 लाख की लागत से वाम पाली से चंदवा मोड़ होते हुए पकड़ी चौक तक पथ का चौड़ीकरण.
  • 37 करोड़ 19 लाख की लागत से आरण्य देवी मंदिर से आरा बक्सर फोरलेन पथ तक चौड़ीकरण.
  • 33 करोड़ 89 लाख की लागत से जीरो माईल से पातर तक पथ का चौड़ीकरण.
  • 31 करोड़ 30 लाख की लागत से चंदवा से गांगी होते हुए धरहरा तक नहर बांध पर पथ निर्माण.
  • 27 करोड़ 87 लाख की लागत से ओझबलिया पुल से बचरी पुल तक बाई पास निर्माण.
  • 18 करोड़ 43 लाख की लागत से बिहिया चौरस्ता से 922 तक पथ का चौड़ीकरण .
  • 18 करोड़ 43 लाख की लागत से संदेश से अखगांव होते हुए कोईलवर तक नहर बांध पर पथ का निर्माण.
  • 14 करोड़ 11 लाख की लागत से आरा रेलवे स्टेशन से जज कोठी मोड़ तक पथ का चौड़ीकरण.
  • 14 करोड़ की लागत से भोजपुर जिला अंतर्गत तरारी के ग्राम देव में सूर्य मंदिर परिसर का विकास.

इन योजनाओं का भी होगा शिलान्यास: इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार 211 करोड़ 19 लाख की लागत से भोजपुर जिला अंतर्गत सड़क, पुल, बिजली, भवन और विकास संबंधित 93 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे. वहीं, 87 करोड़ 82 लाख की लागत से सड़क, पुल, बिजली, भवन और विकास संबंधी कुल 329 योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे.

बक्सर को 28 योजनाओं का तोहफा

  • 181 करोड़ 26 लाख की लागत से बक्सर कोईलवर गंगा तटबंध का सुदृढीकरण, कालीकरण और सुरक्षात्मक कार्य का शिलान्यास.
  • 51 करोड़ 98 लाख की लागत से भोजपुरी सिमरी पथ के चौड़ीकरण का कार्य .
  • 41 करोड़ 93 लाख की लागत से गोलंबर से ज्योति चौक पथ भाया बस स्टैंड का चौड़ीकरण .
  • 36 करोड़ 80 लाख की लागत से बड़ी मस्जिद से सेंट्रल जेल तक के पथ का चौड़ीकरण.
  • 13 करोड़ 57 लाख की लागत से भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संगीत कॉलेज का शिलान्यास.
  • 32 करोड़ 66 लाख की लागत से स्वास्थ्य केंद्र, भवन , बिजली एवं विकास संबंधी 11 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे.
  • 147 करोड़ की लागत से स्वास्थ्य केंद्र भवन बिजली और विकास संबंधित कुल 12 योजनाओं का मुख्यमंत्री बक्सर में उद्घाटन भी करेंगे.

आचार संहिता लगने से पहले लगातार कार्यक्रम: बिहार विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में की गई घोषणा और कैबिनेट से स्वीकृति दिए जाने के बाद धड़ाधड़ विकास से संबंधित योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं. पिछले तीन दिनों में ही 3000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का तोहफा गया, सारण और पटना जिले को सीएम दे चुके हैं.

