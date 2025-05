ETV Bharat / state

पलवल में लांस नायक दिनेश शर्मा के घर पहुंचे सीएम नायब सैनी, बोले- "शहीद के नाम से होगा गांव और पार्क" - CM NAYAB SINGH SAINI IN PALWAL

दिनेश शर्मा को श्रद्धांजलि देते सीएम नायब सिंह सैनी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 15, 2025 at 3:51 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 4:41 PM IST 3 Min Read

पलवल : पलवल के लांस नायक दिनेश शर्मा जम्मू-कश्मीर के पुंछ स्थित नियंत्रण रेखा पर तैनात थे. ऑपररेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी में दिनेश शर्मा शहीद हो गए थे. आज सीएम शहीद के घर पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री आज गांव नंगला मोहमदपुर गुलावद पहुंचकर शहीद लांस नायक दिनेश शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शहीद को नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान सीएम के साथ केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, खेल एवं कानून मंत्री गौरव गौतम, होडल विधायक हरेंद्र कुमार मौजूद थे. शहीद के नाम से होगा गांव और पार्क: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, "शहीद दिनेश कुमार शर्मा ने भारत मां की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी. आज उनके परिजनों से मिलकर हमने उन्हें सांत्वना दिया है. दुख: की इस घड़ी में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ खड़ी हुई है.शहीद दिनेश शर्मा को सरकार की योजना के अनुसार 4 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी. शहीद के गांव में एक पार्क बनाया जाएगा, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर शहीद दिनेश कुमार रखा जाएगा." दिनेश शर्मा के घर पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी (ETV Bharat)

"तिरंगा यात्रा में सभी दलों का स्वागत": शहीद को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान सीएम ने दीपेन्द्र हुड्डा द्वारा तिरंगा यात्रा में सभी दलों को शामिल करने के बयान का स्वागत किया. सीएम ने कहा कि "सभी को निमंत्रण है. सभी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हों.सेना के शौर्य को लेकर निकाली जा रही तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में सभी राजनीतिक दलों को शामिल होना चाहिए." विजय शाह के बयान पर सीएम का रिएक्शन: वहीं, बीजेपी के मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान पर मंत्री ने कहा, "वो हमारी बेटी है. हमें उनपर गर्व है. हमारी लड़ाई किसी देश या व्यक्ति से नहीं थी. हमारी लड़ाई आतंकवाद से थी. हमारी सेना ने पाकिस्तान की सरजमीं पर जाकर आतंकवाद को खत्म करने का काम किया. देश के पीएम ने सेना को आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए सेना को खुली छूट दी ताकि दोबारा वो सिर न उठा सके." दिनेश शर्मा के परिजनों से मिले सीएम सैनी (ETV Bharat) "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी और सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर गोलाबारी कर आतंकवाद की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का कार्य किया. हमें सेना पर गर्व है. कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ब्रिफिंग किया. यह हमारे लिए गर्व की बात है. हमें अपनी बेटियों पर नाज है." -नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री, हरियाणा पीएम ने रद्द किया सिंधु जल समझौता: आगे सीएम सैनी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है, लेकिन आतंकवाद को पनपने नहीं दिया जाएगा. भारत तेज गति से विकास में आगे बढ़ रहा है. साल 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा. भारत ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है. भारत ने कूटनीति के तौर पर कड़े फैसले लिए और भारत पाकिस्तान के बीच पहले से हुए समझौतों को रद्द किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते. भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया. पाक नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजा गया. ये भी पढ़ें:सीएम नायब सैनी ने 25 नव-नियुक्त बीडीपीओ को सौंपे नियुक्ति पत्र, बोले- जनता आपको ही सरकार का चेहरा मानती है

