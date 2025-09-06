ETV Bharat / state

GST दरों में कटौती पर बोले सीएम नायब सिंह सैनी, 'हरियाणा के लोगों को 4 हजार करोड़ के करीब का होगा फायदा'

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 6, 2025 at 9:09 PM IST 5 Min Read

चंडीगढ़ः हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शनिवार को केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी दरों में बदलाव का स्वागत किया है. मीडिया से बातचीत में जीएसटी को लेकर केंद्र की तरफ से किए गए बदलावों को लेकर बातचीत की. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि "यह गरीब और आम जनता के हित में लिया गया फैसला है." इस दौरान विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा. वहीं हरियाणा की बाढ़ को लेकर भी मौजूदा स्थिति पर उन्होंने अपनी बात रखी. जीएसटी रिफॉर्म्स ऐतिहासिकः हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जीएसटी रिफॉर्म्स को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि "स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से घोषणा की थी कि इस बार दीपावली भव्य होगी. इसके बाद उन्होंने महीने भर के अंदर ही जीएसटी रिफॉर्म्स का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसका लाभ मध्य गरीब और आमजन को होगा." नागरिकों के ऊपर टैक्स का भार कम होगाः उन्होंने कहा कि "इस कदम से नागरिकों के ऊपर टैक्स का भार कम होगा. अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, महंगाई कम होगी." उन्होंने कहा कि "उद्योग जगत में भी जीएसटी रिफॉर्म्स का स्वागत किया है. जीएसटी रिफॉर्म से स्वदेशी आह्वान भी पूरा होगा. उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान यात्रा के दौरान ऐतिहासिक आह्वान किया है. मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड की घोषणा की गई है. जीएसटी रिफॉर्म से उसको बढ़ावा मिलेगा." 2024-25 में रेवेन्यू बढ़कर 39743 करोड़ हो गयाः उन्होंने कहा कि "जीएसटी रिफॉर्म से आम उपभोक्ता के इस्तेमाल करने वाले उत्पाद सस्ते होंगे. मध्यवर्ग की बचत बढ़ेगी, दिवाली सीजन में खरीदारों को फायदा होगा. आज हरियाणा GST कलेक्शन देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल है. 2018-19 के दौरान हरियाणा को 18910 करोड़ रुपए रेवेन्यू मिला था, जो 2024-25 में बढ़कर 39743 करोड़ हो गया है. 2024-25 में हरियाणा के जीएसटी कलेक्शन में 110% की बढ़ोतरी हुई." 'बिहार के चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है': जब उनसे सवाल किया गया कि हरियाणा पर इसका क्या प्रभाव होगा ? और क्या इस कदम के पीछे कोई राजनीति है? तो उन्होंने कहा कि इससे हरियाणा के लोगों को लगभग चार हजार करोड़ का फायदा होगा. पीएम वन नेशन इलेक्शन की बात करते हैं. ऐसे तो देश में साल भर में कोई न कोई चुनाव होता रहता है. इसलिए बिहार के चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है.