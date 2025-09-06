ETV Bharat / state

GST दरों में कटौती पर बोले सीएम नायब सिंह सैनी, 'हरियाणा के लोगों को 4 हजार करोड़ के करीब का होगा फायदा'

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने जीएसटी कटौती पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे आम लोगों और किसानों को फायदा होगा.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 6, 2025 at 9:09 PM IST

चंडीगढ़ः हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शनिवार को केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी दरों में बदलाव का स्वागत किया है. मीडिया से बातचीत में जीएसटी को लेकर केंद्र की तरफ से किए गए बदलावों को लेकर बातचीत की. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि "यह गरीब और आम जनता के हित में लिया गया फैसला है." इस दौरान विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा. वहीं हरियाणा की बाढ़ को लेकर भी मौजूदा स्थिति पर उन्होंने अपनी बात रखी.

जीएसटी रिफॉर्म्स ऐतिहासिकः हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जीएसटी रिफॉर्म्स को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि "स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से घोषणा की थी कि इस बार दीपावली भव्य होगी. इसके बाद उन्होंने महीने भर के अंदर ही जीएसटी रिफॉर्म्स का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसका लाभ मध्य गरीब और आमजन को होगा."

नागरिकों के ऊपर टैक्स का भार कम होगाः उन्होंने कहा कि "इस कदम से नागरिकों के ऊपर टैक्स का भार कम होगा. अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, महंगाई कम होगी." उन्होंने कहा कि "उद्योग जगत में भी जीएसटी रिफॉर्म्स का स्वागत किया है. जीएसटी रिफॉर्म से स्वदेशी आह्वान भी पूरा होगा. उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान यात्रा के दौरान ऐतिहासिक आह्वान किया है. मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड की घोषणा की गई है. जीएसटी रिफॉर्म से उसको बढ़ावा मिलेगा."

2024-25 में रेवेन्यू बढ़कर 39743 करोड़ हो गयाः उन्होंने कहा कि "जीएसटी रिफॉर्म से आम उपभोक्ता के इस्तेमाल करने वाले उत्पाद सस्ते होंगे. मध्यवर्ग की बचत बढ़ेगी, दिवाली सीजन में खरीदारों को फायदा होगा. आज हरियाणा GST कलेक्शन देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल है. 2018-19 के दौरान हरियाणा को 18910 करोड़ रुपए रेवेन्यू मिला था, जो 2024-25 में बढ़कर 39743 करोड़ हो गया है. 2024-25 में हरियाणा के जीएसटी कलेक्शन में 110% की बढ़ोतरी हुई."

'बिहार के चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है': जब उनसे सवाल किया गया कि हरियाणा पर इसका क्या प्रभाव होगा ? और क्या इस कदम के पीछे कोई राजनीति है? तो उन्होंने कहा कि इससे हरियाणा के लोगों को लगभग चार हजार करोड़ का फायदा होगा. पीएम वन नेशन इलेक्शन की बात करते हैं. ऐसे तो देश में साल भर में कोई न कोई चुनाव होता रहता है. इसलिए बिहार के चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है.

विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया हैः वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि गैर बीजेपी शासित राज्य और विपक्ष इस कदम पर सवाल उठा रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कभी भी सरकार के फैसलों की तारीफ नहीं की है. हर फैसले में वह कमी निकलता है. एक बार राहुल गांधी ने लोकसभा में अपनी जेब में हाथ डाला था और हाथ नीचे चला गया था. तब राहुल ने कहा उनकी जेब फट गई है. उनकी जेब उन्हीं के कारनामों की वजह से फटी है. उनका कुछ नहीं हो रहा है. उनका चाल चलन ऐसा हो गया है कि उन्हें जनता वोट नहीं देती है. जनहित के कामों का भी इंडिया गठबंधन विरोध करता है. सच्चाई तो यह है कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है और जमीन तलाश रहा है.

सर्वसम्मति से फैसला लिया गया हैः जब सवाल किया गया कि क्या कुछ राज्यों (गैर बीजेपी शासित) ने जीएसटी दरों को कम करने बैठक में विरोध किया था? उन्होंने कहा कि "सभी राज्यों के वित्त मंत्री बैठक में थे. सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है. कुछ राज्यों को डर था कि जीएसटी कम हो रहा है, केंद्र ने कहा हमारा भी कम हो रहा है लेकिन गरीब की मजबूती के लिए उठाया गया है."

169736 किसानों ने नुकसान का पंजीकरण करायाः वहीं हरियाणा और पंजाब की भी बाढ़ की स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में ई क्षति पोर्टल के ऊपर अब तक 2897 गांव की जमीन का पंजीकरण हुआ है. कुल 169736 किसानों ने नुकसान का पंजीकरण किया है. अब तक 9,96,701 एकड़ भूमि का पंजीकरण हुआ है. पोर्टल बंद होने के बाद राजस्व विभाग वेरिफिकेशन कर किसानों को मुआवजा देगा.

बाढ़ दोनों राज्यों की साझी समस्या हैः वहीं पंजाब की बाढ़ की स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि "पंजाब और हरियाणा में जो बाढ़ आई है, वह दोनों राज्यों की साझी समस्या है. और भविष्य में इस समस्या से दोनों राज्यों को मिलकर काम करना होगा. वहीं पंजाब के सीएम बीमार होने के बाद निजी अस्पताल में भर्ती हैं. इसको लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि "शुक्रवार की रात उन्होंने टेलीफोन किया था. लेकिन बात नहीं हो पाई. बाद में जानकारी मिली कि भगवंत स्वस्थ हैं. वह फिर उनसे बात करेंगे. "

CM NAYAB SINGH SAINIमुख्यमंत्री नायब सिंह सैनीNAYAB SINGH SAINI ON GSTHARYANA CM ON GST CUT

