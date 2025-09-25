ETV Bharat / state

"कांग्रेस आपस में ही बंटी हुई पार्टी है, खत्म हो चुका है इनका जनाधार", हुड्डा के रिटायरमेंट वाले बयान पर CM नायब सैनी ने किया कटाक्ष

"खेल हमारे स्वास्थ्य को बनाते हैं बेहतर" : समारोह के समापन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि, “जैसे हमारी फोर्स देश और राज्य की सुरक्षा के लिए समर्पित है, वैसे ही खेलों में भी शानदार प्रदर्शन कर रही है. खेल हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और हमारी ड्यूटी पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं.”

करनाल: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी मधुबन स्थित वच्छेर स्टेडियम पुलिस अकादमी में 74वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर 2025-26 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने देशभर से आए विभिन्न पुलिस बलों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की. इस दौरान सीएम सैनी ने पूर्व सीएम भूपेन्द्र हुड्डा के रिटायरमेंट वाले बयान पर भी कटाक्ष किया.

हुड्डा के रिटायरमेंट वाले बयान पर बोले सीएम: मुख्यमंत्री सैनी ने कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत की. सीएम सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दिए गए "अभी रिटायरमेंट का समय नहीं आया" वाले बयान पर कटाक्ष किया. सीएम ने कहा, “कांग्रेस पार्टी अब खत्म हो चुकी है. देश और प्रदेश में उसका कोई जनाधार नहीं बचा. पार्टी आपस में बंटी हुई है. हुड्डा जी शायद यह सोच रहे हैं कि पार्टी का दूसरा गुट उन्हें रिटायर करने में लगा हुआ है.”

करनाल में व्यापारियों से GST पर लिया फीडबैक: इसके बाद मुख्यमंत्री करनाल की नेहरू पैलेस मार्केट पहुंचे. जहां उन्होंने व्यापारियों से GST दरों में बदलाव को लेकर प्रतिक्रिया ली. उन्होंने बताया कि व्यापारी और आम जनता केंद्र सरकार के फैसलों से खुश हैं. सीएम ने कहा कि, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों के सीजन में देश को बड़ा तोहफा दिया है. 12% और 28% वाले GST स्लैब को हटाकर 5% किया गया है, जिससे करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है. जीएसटी दरों में कटौती से व्यापार में वृद्धि हुई है और आम जनता पर टैक्स का बोझ भी कम हुआ है.”

व्यापारियों को धमकियां मिलने पर बोले सीएम-"होगी कार्रवाई": व्यापारियों को धमकियां मिलने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि, "यदि किसी को धमकी दी जाती है और उसकी शिकायत मिलती है, तो पुलिस तुरंत सख्त कार्रवाई करती है. हरियाणा पुलिस अपराधियों पर सख्ती से काम कर रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है."

ये भी पढ़ें:कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारी शुरू, पहली बार 40 देशों में होंगे कार्यक्रम