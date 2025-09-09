सीएम नायब सैनी का राहुल गांधी पर तीखा तंज, बोले- जब भी देश पर विपदा आती है, वो छुट्टियां मनाने विदेश चले जाते हैं
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल और पंजाब के बाढ़ ग्रस्त इलाकों के दौरे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है.
Published : September 9, 2025 at 8:21 PM IST
पंचकूला: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल और पंजाब के बाढ़ ग्रस्त इलाकों के दौरे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने जहां प्रधानमंत्री का इन दोनों प्रदेशों को राहत पैकेज देने पर धन्यवाद किया है, वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा है.
भाजपा सरकार संवेदनशील सरकार है - सीएम
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हिमाचल और पंजाब के लिए जो सहायता पैकेज घोषित किए हैं, उसके लिए वह उनका धन्यवाद करते हैं. देश में कहीं भी आपदा आती है तो प्रधानमंत्री हमेशा वहां खड़े मिलते हैं. इसे ही संवेदनशील सरकार कहते हैं. देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी अपना परिवार मानते हैं. किसी को कोई समस्या न पहुंचे, इसलिए वे खुद जाकर सहायता करते हैं."
पीएम मोदी ने हमेशा हरियाणा की मदद की - सीएम
भूपेंद्र सिंह हुड्डा के केंद्र से पैकेज में मिलने के बयान पर उन्होंने कहा कि "केंद्र हरियाणा की सहायता से कभी पीछे नहीं हटा. हरियाणा की ओर जब भी सहायता मांगी जाती है, केंद्र सरकार की ओर से तुरंत सहायता की जाती है. लेकिन ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि ऐसे कामों के लिए कभी सहायता ना लेनी पड़े."
बाकी दलों की सरकार गद्दी बचाने में लगी है - सीएम
अभय चौटाला के किसानों का लोन माफ करने के बयान पर उन्होंने कहा कि "विपक्ष को अपनी हाजिरी लगानी होती है. हुड्डा साहब ने कुछ बोला है वो कुछ और शब्द बोलेंगे." मुख्यमंत्री ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर आकर काम करते हैं. जो वो बोलते हैं, उसे पूरा करते हैं. यह पहली ऐसी सरकार है, जिसमें इतनी तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं. देश तेजी से आगे बढ़ रहा है. जो अन्य दलों की सरकार है, वह तो सिर्फ अपनी गद्दी बचाने की में लगी रहती है. राहुल गांधी घोषणा करके विदेश में छुट्टी मनाने चले गए. इतिहास गवाह है कि जब भी देश में आपदा आती है, राहुल गांधी छुट्टियां मनाने चले जाते हैं."
अरविंद केजरीवाल पर भी साधा निशाना
"ऐसा ही पंजाब में है. जब पंजाब में विपत्ति आती है तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली चले जाते हैं. जब पंजाब में काम करना होता है तो वह लैंड पूलिंग जैसी योजना लेकर आते हैं, जैसे वे दिल्ली में शराब पॉलिसी लेकर आए थे, वैसे ही पंजाब में लैंड पूलिंग लेकर आए हैं. यह सारा काम माल खींचने के लिए किया जा रहा है."
