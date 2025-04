ETV Bharat / state

सीएम नायब सैनी बोले- प्रदेश में आई तेज आंधी से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा, नुकसान की भरपाई का उचित निर्णय लेंगे - NAYAB SAINI IN KURUKSHETRA

सीएम नायब सैनी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : April 21, 2025 at 12:44 AM IST | Updated : April 21, 2025 at 7:08 AM IST 2 Min Read

कुरुक्षेत्र: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और धरोहर को विश्व के कोने-कोने में पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है. उन्होंने ब्रह्मसरोवर के तट पर आयोजित महाआरती कार्यक्रम में विदेशी शिष्टमंडल के साथ भाग लिया और उन्हें सम्मानित किया. यह वही पावन धरा है जहां भगवान श्रीकृष्ण ने हजारों वर्ष पूर्व श्रीमद्भगवद गीता के उपदेश दिए थे. इन उपदेशों को जन-जन तक पहुंचाने हेतु अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. विदेशी प्रतिनिधियों का स्वागत व सांस्कृतिक यात्रा विदेशी शिष्टमंडल को सम्मानित करते सीएम नायब सैनी (ETV Bharat) रविवार को कुरुक्षेत्र ब्रह्मसरोवर आरती स्थल पर जिला प्रशासन और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण और पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने 13 देशों से आए शिष्टमंडल के 27 सदस्यों को अंगवस्त्र और भगवान श्रीकृष्ण के विराट स्वरूप की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया. इसके बाद ब्रह्मसरोवर पर महाआरती की गई और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की गई. कार्यक्रम उपरांत शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री के साथ गीता स्थली ज्योतिसर का भ्रमण किया और लाइट एंड साउंड शो का आनंद लिया. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ब्रह्मसरोवर पर विदेशी शिष्टमंडल संग महाआरती की (ETV Bharat)

शिष्टमंडल ने की हरियाणा की संस्कृति की सराहना पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि यह शिष्टमंडल 36वें अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हरियाणा आया है और बीते 4 दिनों में राज्य के विभिन्न स्थलों का भ्रमण कर चुका है. प्रतिनिधियों ने विधानसभा, हाई कोर्ट समेत कई महत्वपूर्ण संस्थानों का अवलोकन किया है. उन्होंने कहा कि ये विदेशी मेहमान जब अपने देशों में लौटेंगे तो हरियाणा की सांस्कृतिक छवि को वहां ले जाएंगे, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. आंधी-तूफान से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हरियाणा में आए तेज आंधी-तूफान और आगजनी की घटनाओं के संबंध में अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं. दो दिन पहले ही नुकसान का आंकलन करने और रिपोर्ट देने को कहा गया है. रिपोर्ट आने के बाद सरकार नुकसान की भरपाई के लिए उचित निर्णय लेगी. विधानसभा अध्यक्ष का परंपरागत स्वागत हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने ब्रह्मसरोवर पर विदेशी शिष्टमंडल का पारंपरिक स्वागत किया. उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल से यह प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के भ्रमण पर है और कुरुक्षेत्र सहित कई धार्मिक और प्रशासनिक स्थलों का अवलोकन कर चुका है. इसे भी पढ़ें - जींद में मनाई गई धन्ना भगत जयंती: सीएम ने की घोषणाएं, बोले- पालवा भवन में लगाया जाएगा 40 केवी का सोलर पैनल

