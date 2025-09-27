"मुआवजे के नाम पर किसानों को 2 रुपये का चेक भेजता था विपक्ष," हुड्डा के बयान पर सीएम सैनी का पलटवार
हरियाणा की अनाज मंडियों में फसल खरीद पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि "धान खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप की जा रही है."
Published : September 27, 2025 at 4:23 PM IST
करनाल: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को करनाल पहुंचे. यहां उन्होंने कहा कि "स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल रहने वाले शहर अब अन्य पांच शहरों को मार्गदर्शन देंगे. इस व्यवस्था का मकसद यह है कि प्रदेश के हर शहर को स्वच्छता में आगे बढ़ाया जा सके". मुख्यमंत्री सैनी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ शहर जोड़ी-समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने धान खरीद को लेकर कहा की "धान खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से सक्रिय है."
हुड्डा पर सीएम का पलटवार: वहीं, मुख्यमंत्री सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के किसानों को 3100 रुपये बोनस देने के बयान पर भी पलटवार किया है. सीएम ने कहा कि "विपक्ष का काम बोलना है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों के लिए उन्होंने क्या किया था, यह भी सबको याद है. बीजेपी ने किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है. किसान को अगर किसी प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई करने का वादा सरकार ने किया है और उसे निभाया जाएगा".
"किसानों को 2 रुपये का चेक देती थी कांग्रेस": सीएम ने कहा कि "किसान का जो भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना सरकार की जिम्मेदारी है. लेकिन जो कांग्रेस के समय किसानों का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कभी उन्होंने नहीं की. उस समय किसान सरकार की ओर देखता था और किसानों के हाथ में 2 रुपये का चेक थमा दिया जाता था. दो रुपये निकलवाने के लिए 500 रुपये का खर्च होता था. परेशान होकर किसान उस चेक को फाड़ देता था".
"कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी ने दिया मुआवजा": सीएम ने कहा कि "बीजेपी सरकार सीधे किसानों के खाते में पैसा डाल रही है. क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाए गए हैं. जिसमें ज्यादातर किसान आवेदन भी कर चुके हैं. कांग्रेस ने 55 सालों में 1100 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को दिया है, जबकि बीजेपी ने बीते 10 सालों में 15000 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है. बीजेपी सरकार ने किसानों से मुआवजे के लिए आवेदन मांगे थे. किसानों की समस्या का हल किया जा रहा है.
"अनाज मंडी में समस्या का समाधान": सीएम सैनी ने कहा कि "मंडियों में एक-एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि निगरानी रखी जा सके. किसानों की समस्याओं को तुरंत निपटाने का समाधान किया गया है. नमी की मात्रा को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन खरीद का काम नहीं रुक रहा. किसानों की मांग पर मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगाने पर भी काम किया जा रहा है."
5 नगर पालिकाओं का मार्गदर्शक बनेगा करनाल: इसके अलावा, सीएम ने कहा कि जो शहर सफाई में अव्वल आए हैं, वह अपने साथ पांच अन्य शहरों को जोड़ेंगे और वह उनको साफ सफाई और स्वच्छता के बारे में बताएंगे. ताकि वह शहर भी सफाई में आगे बढ़ सके. वहां पर यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई दिक्कत है या फिर मैनपावर की दिक्कत है, तो हमारे अधिकारी और हमारे मेयर जो अलग 5 साल हमने अडॉप्ट किए हैं, जिसमें करनाल के अंदर हमारे जो सिवन नगर पालिका, इस्लामाबाद नगर पालिका, नारनौंद नगर पालिका, कलावाली नगर पालिका और राजौंद नगर पालिका को हमने अडॉप्ट किया है. करनाल की तर्ज पर इन्हें भी स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जाएगा. किसी प्रकार के संसाधन की कमी है, तो उसे पूरा किया जाएगा.
