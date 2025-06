ETV Bharat / state

कैबिनेट मंत्री अनिल विज के पांव में हुआ फ्रेक्चर, सीएम और सुभाष बराला ने घर पहुंचकर जाना हालचाल - CM NAIB SAINI MET ANIL VIJ

अनिल विज से मिले सीएम नायब सैनी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : June 22, 2025 at 8:25 AM IST | Updated : June 22, 2025 at 10:57 AM IST 2 Min Read

अंबाला: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंबाला पहुंचे. जहां उन्होंने कैबिनेट मंत्री अनिल विज से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की और उनका हालचाल जाना. मुख्यमंत्री ने विज के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की. इस दौरान विज ने सीएम को शॉल देकर सम्मानित भी किया. इससे पहले राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी उनका हालचाल जानने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे. अनिल विज के परिवार से मिले सीएम: अनिल विज से मुलाकात करने से पहले मुख्यमंत्री ने उनके भाई राजिंद्र विज, कपिल विज के अलावा रिटायर्ड विंग कमांडर एसडी विज, गौरव विज, शुभम विज व अन्य परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात की. इसके अलावा, बड़ी संख्या में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया.

