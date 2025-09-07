ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में बाढ़ प्रभावितों से मिले सीएम, किसानों को मुआवजे का दिया आश्वासन, विपक्ष पर भी साधा निशाना

कुरुक्षेत्र में बाढ़ प्रभावितों से मिले सीएम ( Etv Bharat )

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बाढ़ प्रभावितों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों से बातचीत की. सीएम ने कहा कि जलभराव की आपदा में पक्ष-विपक्ष और आमजन को मिलकर धैर्य के साथ सेवा करने की जरूरत है. ताकि सभी मिलकर इस आपदा से निजात पा सके. उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे पानी कम हो रहा है. अन्य समस्याएं भी कम हो रही है. पहाड़ों से आए जल सैलाब ने प्रदेश के करीब 3 हजार गांवों को प्रभावित किया है. इन गांवों में हुए फसल और अन्य नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है. जहां पर अब तक 1 लाख 69 हजार 738 किसानों ने 9 लाख 96 हजार 701 एकड़ फसल के खराबे का आवेदन किया है. सीएम ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा: मुख्यमंत्री ने जलभराव से प्रभावित गांवों के जनप्रतिनिधियों से बातचीत की और एक-एक गांव की स्थिति तथा नुकसान के बारे में बारीकी से जाना. मुख्यमंत्री ने मार्कंडेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की और साथ ही जलभराव प्रभावित क्षेत्र से शिफ्ट किए हुए नागरिकों से भी बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना. इस दौरान प्रभावितों को आश्वासन दिया गया कि प्रदेश सरकार नागरिकों के साथ हर स्थिति में मदद के लिए तैयार है." कुरुक्षेत्र में बाढ़ प्रभावितों से मिले सीएम (Etv Bharat) "प्रभावितों के लिए पहुंचाई सुविधा": मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "पहाड़ी क्षेत्र से ज्यादा पानी आने की वजह से प्रदेश के गांवों जलभराव से प्रभावित हुए हैं. पानी ज्यादा बह रहा है. जिन लोगों के घर तक पानी पहुंचा है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है. उनके लिए रहने, खाने-पीने और अन्य सुविधाएं पहुंचाई गई है". सीएम ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा (Etv Bharat)

