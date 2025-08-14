भोपाल: देश की स्वतंत्रता की वर्षगांठ राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई जाएगी. स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मनाया जाएगा. मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव होंगे. मुख्यमंत्री कार्यक्रम में झंडा फहराने के बाद परेड की सलामी लेंगे.

इसके बाद मुख्यमंत्री प्रदेश के नाम अपना संदेश देंगे. उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जबलपुर और राजेन्द्र शुक्ला शहडोल में झंडा फहराएंगे. वहीं कैलाश विजयवर्गीय भिंड में झंडावंदन करेंगे.

भोपाल के इतिहास का गवाह रहा है लाल परेड ग्राउंड

स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के जिस लाल परेड ग्राउंड में होने जा रहा है, वह भोपाल के इतिहास का साक्षी रहा है. भोपाल में नवाबों के शासन काल से लेकर लोकतंत्र की स्थापना तक इस ग्राउंड से जुड़ा यादें हैं. भोपाल के इतिहास के जानकार मोहम्मद रिजवान अंसारी बताते हैं कि लाल परेड ग्राउंड का इतिहास करीबन 150 साल से ज्यादा पुराना है.

नवाबी शासनकाल के दौरान जहांगीर मोहम्मद द्वारा भोपाल में 1837 से 1844 के बीच लाल परेड ग्राउंड बनाया गया था. ग्राउंड में लाल ड्रेस में अफगानी लड़ाकुओं की परेड होती थी. इसकी मिट्टी लाल होने से इसका नाम लाल परेड ग्राउंड रखा गया था. लाल परेड मैदान के सामने जहांगीर कोठी बनाई गई थी, जो आज का पुलिस मुख्यालय है. 1952 में जवाहर लाल नेहरू की भी इसमें सभा हुई थी. 1956 में मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल का पहला उद्बोधन भी इसी मैदान में हुआ था.

तिरंगे के रंग से सजाया गया ग्राउंड

आजादी के जश्न के लिए लाल परेड ग्राउंड को तिरंगे के रंग से सजाया गया है. कार्यक्रम के लिए यहां आम लोगों के लिए खास तैयारियां की गई हैं. कार्यक्रम को देखते हुए लाल परेड ग्राउंड के आसपास 15 अगस्त के सुबह से भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी. सिर्फ पासधारी वाहनों और कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को ही एंट्री दी जाएगी.

परेड में 18 टुकड़ियां होंगी शामिल

लाल परेड ग्राउंड पर होने वाले कार्यक्रम में परेड का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा के सहायक पुलिस आयुक्त, इंदौर आदित्य पटले करेंगे. सहायक परेड कमांडर की भूमिका सहायक पुलिस आयुक्त दिव्या झारिया निभाएंगी. इस बार परेड में गुजरात पुलिस बल की टुकड़ी भी शामिल होगी.

इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल, महिलाओं के विशेष सशस्त्र बल, जिला बल एवं रेल की संयुक्त टुकड़ी, विशेष सशस्त्र पुलिस बल, जेल विभाग की महिला टुकड़ी, विशेष सशस्त्र बल दक्षिण जोन, रेल पुलिस, होमगार्ड्स, एनसीसी, सनियर डिवीजन, एयर विंग, नेवल बिल, गाइड गर्ल्स, स्काउट्स बॉयज, शौर्य दल के अलावा पुलिस बैंड और डॉग्स स्क्वाड भी शामिल होगा.

इन 24 जिलों में कलेक्टर लेंगे परेड की सलामी

सामान्य प्रशासन विभाग ने जिलों में मुख्य अतिथि की जो सूची जारी की है, उनमें 24 जिलों में कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे. इनमें इंदौर, धार, झाबुआ, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, उज्जैन, देवास, विदिशा, शाजापुर, आगर मालवा, हरदा, नीमच, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, रीवा, सिंगरौली और उमरिया जिले शामिल हैं.



मुख्यमंत्री और मंत्रियों को आवंटित जिलों की सूची

1. डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री - भोपाल

2 जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री - जबलपुर

3. राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री - शहडोल

4. कुंवर विजय शाह, मंत्री - रतलाम

5. कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री - सतना

6. प्रहलाद सिंह पटेल, मंत्री - भिण्ड

7. राकेश सिंह, मंत्री - नर्मदापुरम

8. करन सिंह वर्मा, मंत्री - मुरैना

9. उदय प्रताप सिंह, मंत्री - बालाघाट

10. सम्पतिया उइके, मंत्री - मंडला

11. तुलसीराम सिलावट, मंत्री - बुरहानपुर

12. एदल सिंह कंषाना, मंत्री - छतरपुर

13. निर्मला भूरिया, मंत्री - मंदसौर

14. गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री - नरसिंहपुर

15. विश्वास सांरग, मंत्री - खरगौन

16. नारायण सिंह कुशवाह, मंत्री - ग्वालियर

17. नागर सिंह चौहान,मंत्री - अलीराजपुर

18. प्रधुम्न सिंह तोमर, मंत्री - पांढुर्ना

19. राकेश शुक्ला, मंत्री - श्योपुर

20. चेतन्य काश्यप, मंत्री - राजगढ़

21. इन्दर सिंह परमार, मंत्री - दमोह

22. कृष्णा गौर, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - सीहोर

23. धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - खंडवा

24. दिलीप जायसवाल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - सीधी

25. गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - बडवानी

26. लखन पटेल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - मऊगंज

27. नारायण सिंह पंवार, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - रायसेन

28. नरेन्द्र शिवाजी पटेल, राज्यमंत्री - बैतूल

29. प्रतिमा बागरी, राज्यमंत्री - डिंडोरी

30. दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री - अनुपपूर

31. राधा सिंह, राज्यमंत्री - मैहर