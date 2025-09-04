ETV Bharat / state

मोहन यादव ने बताया जीएसटी से किन सेक्टर्स में सीधा फायदा, कहां होगी राहत की बारिश? - MOHAN YADAV ON GST SLAB

मुख्यमंत्री ने कहा कि महीने भर से कम समय में पीएम मोदी ने देश के गरीब वर्ग और मिडिल क्लास को दिया बड़ा लाभ.

mohan Yadav on gst slab
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Mohan Yadav X Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 4:40 PM IST

2 Min Read

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जीएसटी को लेकर मोदी सरकार का फैसला गरीब वर्ग से लेकर मिडिल क्लास तक और समाज के हर वर्ग को बड़ा लाभ देने वाला है. बड़ी बात ये है कि देश में बड़ी आबादी किसानों की है और जीएसटी को लेकर किए गए बदलाव में खेती किसानी की मशीनों को लेकर भी निर्णय किया गया है. उन्होने कहा कि इस फैसले से देश की नब्बे फीसदी से ज्यादा आबादी को लाभ मिलेगा. उन्होने कहा कि सबसे बड़ा फैसला यही कि हेल्थ सैक्टर पर लगने वाले जीएसटी घटाकर शून्य कर दिया गया है.

महीने भर में ही पीएम मोदी ने दे दी बड़ी राहत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि महीने भर से भी कम समय में पीएम मोदी ने देश के गरीब वर्ग और मिडिल क्लास को बड़ा लाभ दिया है. ये ऐतिहासिक कदम है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार आम आदमी के हित में निर्णय ले रही है. जीएसटी की बैठक हर वर्ग के लिए गुलदस्ते की तरह है. ये केवल प्रधानमंत्री जी का कलेजा हो सकता है कि वे एक तरफ देश की आर्थिक ताकत को भी बढ़ाए हुए हैं. दूसरी तरफ जीएसटी के निर्णय के साथ उन्होंने नब्बे फीसदी से ज्यादा आबादी के सभी वर्गों को लाभ दिया है.

एमएसएमई सेक्टर से लेकर सभी उद्योंगो को इसका लाभ मिलेगा. उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा कि मोदी सरकार त्वरित गति से इन क्षेत्रों में काम करेगी ताकि जनता को लाभ मिल सके. सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि दीपावली से पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाबचत की महासौगात दे दी है. किसान, मध्यम वर्ग, महिला, नौजवान सबके लिए ये बड़ी राहत है.

mohan Yadav on gst slab
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV Bharat)

जानिए क्या-क्या होने वाला है सस्ता

अगर आप एयरकंडीशनर खरीदने का प्लान कर रहे हैं और नई कार खरीदने की प्लानिंग में हैं तो जरा ठहरिए. नवरात्रि के बाद आप ये प्लान कर सकते हैं. वजह ये है कि जीएसटी के नए स्लैब 22 सितम्बर से लागू होंगे. इसमें केवल दो स्लैब पांच फीसदी और 18 फीसदी रखे गए हैं. गंभीर बीमारियों की दवाओं को भी जीएसटी से मुक्त रखा गया है.

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जीएसटी को लेकर मोदी सरकार का फैसला गरीब वर्ग से लेकर मिडिल क्लास तक और समाज के हर वर्ग को बड़ा लाभ देने वाला है. बड़ी बात ये है कि देश में बड़ी आबादी किसानों की है और जीएसटी को लेकर किए गए बदलाव में खेती किसानी की मशीनों को लेकर भी निर्णय किया गया है. उन्होने कहा कि इस फैसले से देश की नब्बे फीसदी से ज्यादा आबादी को लाभ मिलेगा. उन्होने कहा कि सबसे बड़ा फैसला यही कि हेल्थ सैक्टर पर लगने वाले जीएसटी घटाकर शून्य कर दिया गया है.

महीने भर में ही पीएम मोदी ने दे दी बड़ी राहत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि महीने भर से भी कम समय में पीएम मोदी ने देश के गरीब वर्ग और मिडिल क्लास को बड़ा लाभ दिया है. ये ऐतिहासिक कदम है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार आम आदमी के हित में निर्णय ले रही है. जीएसटी की बैठक हर वर्ग के लिए गुलदस्ते की तरह है. ये केवल प्रधानमंत्री जी का कलेजा हो सकता है कि वे एक तरफ देश की आर्थिक ताकत को भी बढ़ाए हुए हैं. दूसरी तरफ जीएसटी के निर्णय के साथ उन्होंने नब्बे फीसदी से ज्यादा आबादी के सभी वर्गों को लाभ दिया है.

एमएसएमई सेक्टर से लेकर सभी उद्योंगो को इसका लाभ मिलेगा. उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा कि मोदी सरकार त्वरित गति से इन क्षेत्रों में काम करेगी ताकि जनता को लाभ मिल सके. सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि दीपावली से पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाबचत की महासौगात दे दी है. किसान, मध्यम वर्ग, महिला, नौजवान सबके लिए ये बड़ी राहत है.

mohan Yadav on gst slab
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV Bharat)

जानिए क्या-क्या होने वाला है सस्ता

अगर आप एयरकंडीशनर खरीदने का प्लान कर रहे हैं और नई कार खरीदने की प्लानिंग में हैं तो जरा ठहरिए. नवरात्रि के बाद आप ये प्लान कर सकते हैं. वजह ये है कि जीएसटी के नए स्लैब 22 सितम्बर से लागू होंगे. इसमें केवल दो स्लैब पांच फीसदी और 18 फीसदी रखे गए हैं. गंभीर बीमारियों की दवाओं को भी जीएसटी से मुक्त रखा गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

CM MOHAN YADAVDIRECT BENEFIT FROM GSTMADHYA PRADESH NEWSGST REFORM MOHAN YADAVMOHAN YADAV ON GST SLAB

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सिंधिया परिवार व भाजपा पर निशाना, बड़े लोगों ने संस्थाओं को बपौती बनाया : उमंग सिंघार

रीवा में लगे राहुल गांधी के अजीब पोस्टर, रायशुमारी चोरी हो गई, कांग्रेस बचाओ

साइंस में ट्रेंड हुए नर्मदापुरम के टीचर्स, अब बच्चों तक पहुंचाएंगे ब्रह्मांड के राज

गर्व से कहो हम हिन्दू नहीं हैं, छिंदवाड़ा में आदिवासियों के बीच बोले कांग्रेस नेता उमंग सिंघार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.