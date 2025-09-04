भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जीएसटी को लेकर मोदी सरकार का फैसला गरीब वर्ग से लेकर मिडिल क्लास तक और समाज के हर वर्ग को बड़ा लाभ देने वाला है. बड़ी बात ये है कि देश में बड़ी आबादी किसानों की है और जीएसटी को लेकर किए गए बदलाव में खेती किसानी की मशीनों को लेकर भी निर्णय किया गया है. उन्होने कहा कि इस फैसले से देश की नब्बे फीसदी से ज्यादा आबादी को लाभ मिलेगा. उन्होने कहा कि सबसे बड़ा फैसला यही कि हेल्थ सैक्टर पर लगने वाले जीएसटी घटाकर शून्य कर दिया गया है.

महीने भर में ही पीएम मोदी ने दे दी बड़ी राहत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि महीने भर से भी कम समय में पीएम मोदी ने देश के गरीब वर्ग और मिडिल क्लास को बड़ा लाभ दिया है. ये ऐतिहासिक कदम है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार आम आदमी के हित में निर्णय ले रही है. जीएसटी की बैठक हर वर्ग के लिए गुलदस्ते की तरह है. ये केवल प्रधानमंत्री जी का कलेजा हो सकता है कि वे एक तरफ देश की आर्थिक ताकत को भी बढ़ाए हुए हैं. दूसरी तरफ जीएसटी के निर्णय के साथ उन्होंने नब्बे फीसदी से ज्यादा आबादी के सभी वर्गों को लाभ दिया है.

एमएसएमई सेक्टर से लेकर सभी उद्योंगो को इसका लाभ मिलेगा. उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा कि मोदी सरकार त्वरित गति से इन क्षेत्रों में काम करेगी ताकि जनता को लाभ मिल सके. सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि दीपावली से पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाबचत की महासौगात दे दी है. किसान, मध्यम वर्ग, महिला, नौजवान सबके लिए ये बड़ी राहत है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV Bharat)

जानिए क्या-क्या होने वाला है सस्ता

अगर आप एयरकंडीशनर खरीदने का प्लान कर रहे हैं और नई कार खरीदने की प्लानिंग में हैं तो जरा ठहरिए. नवरात्रि के बाद आप ये प्लान कर सकते हैं. वजह ये है कि जीएसटी के नए स्लैब 22 सितम्बर से लागू होंगे. इसमें केवल दो स्लैब पांच फीसदी और 18 फीसदी रखे गए हैं. गंभीर बीमारियों की दवाओं को भी जीएसटी से मुक्त रखा गया है.