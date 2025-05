ETV Bharat / state

रिकॉर्ड रूम से एक दिन में निकलेगी नकल, जबलपुर के आधुनिक रिकॉर्ड रूम का सीएम करेंगे लोकार्पण - JABALPUR NEW RECORD ROOM

जबलपुर का आधुनिक रिकॉर्ड रूम ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 1, 2025 at 3:00 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 3:52 PM IST 4 Min Read

जबलपुर: जबलपुर के रिकॉर्ड रूम का रिकॉर्ड निकलवाने में अब लोगों को रिकॉर्ड रूम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. सैकड़ों साल पुरानी व्यवस्था बदली गई. 14 लाख पन्नों का डिजिटल फॉर्मेट भी तैयार. आधुनिक रिकॉर्ड रूम का मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे लोकार्पण. कलेक्ट्रेट का अभिलेखागार कलेक्टर कार्यालय मूल रूप से राजस्व विभाग का कार्यालय होता है. जमीन से जुड़े किसी भी जिले के पूरे दस्तावेज कलेक्टर कार्यालय के अभिलेखागार में जमा रहते हैं. मान लीजिए किसी जमीन से जुड़ा हुआ कोई मुकदमा आज से 50 साल पहले हुआ है. उस पर किसी कलेक्टर ने कोई फैसला सुनाया था. उसकी पूरी प्रोसिडिंग आपको कलेक्टर कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में मिल जाएगी. जमीन के अधिग्रहण से जुड़े हुए दस्तावेज, जमीन के ट्रांसफर से जुड़े दस्तावेज... सब कुछ रिकॉर्ड रूम में होता है. रिकॉर्ड रूम से एक दिन में निकलेगी नकल (ETV Bharat) दस्तावेज कैसे सुरक्षित रखे जाते थे इस रिकार्ड को कोई भी शख्स आवेदन देकर निकलवा सकता है. लेकिन कौन सा रिकॉर्ड कहां रखा है, इसकी जानकारी किसी पहली से काम नहीं थी. रिकॉर्ड को रखने की परंपरा सदियों पुरानी है. कागजों का एक बंडल बनाया जाता है फिर एक कपड़े में इसको बांधकर अलमारी में रख दिया जाता है. इस बंडल के ऊपर तारीख और रिकॉर्ड की कुछ जानकारी लिख दी जाती है. इस भूल भुलैया में रिकॉर्ड खोजना भूसे में सुई खोजने जैसा है. इसलिए रिकॉर्ड रूम में वहां के बाबू चपरासी और कुछ दलाल अपनी मनमानी चलाते हैं.

पुराने दस्तावेजों का संरक्षण रिकॉर्ड रूम की दूसरी बड़ी समस्या कागज का पुराना होना है. जैसे-जैसे कागज पुराना होता जाता है उसमें दीमक लगनी शुरू हो जाती है. आर्द्रता की वजह से कागज सड़ना शुरू हो जाता है. इसकी वजह से कुछ पुराने रिकॉर्ड बर्बाद भी हो जाते हैं. रिकॉर्ड रूम में दीमक को खत्म करने का पाउडर भी डाला जाता है. इसके बावजूद इन कागजों का पूरी तरह संरक्षण नहीं हो पाता. जबलपुर रिकॉर्ड रूम (ETV Bharat) जबलपुर का रिकॉर्ड रूम का रूपांतरण जबलपुर के कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने रिकॉर्ड रूम की समस्या को सुलझाने का काम शुरू किया. सबसे पहले कपड़े की पोटली की जगह प्लास्टिक के डिब्बे ने ली. जहां बंडल में सैकड़ो दस्तावेज एक साथ रखे जाते थे. उन्हें वर्गीकृत किया गया. इन्हें प्लास्टिक की पॉलिथीन में रखकर एक डिब्बे में एक केस से जुड़े हुए दस्तावेज रखे गए. और इन्हें भी सीरीज के हिसाब से जमाया गया है. कहां कौन सा डिब्बा रखा गया है इसकी जानकारी एक सॉफ्टवेयर में दर्ज की गई है. कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि अब यदि किसी शख्स को अपना रिकॉर्ड देखना है तो वह पहले सॉफ्टवेयर में कुछ जानकारियां भरेगा और उसको पता लग जाएगा कि उसकी जरूरत का रिकॉर्ड प्लास्टिक किस डिब्बे में है. रिकॉर्ड की स्कैनिंग जबलपुर के रिकॉर्ड रूम में 1909 के दस्तावेज भी हैं जो सबसे पुराने हैं. बीते 116 साल के जबलपुर की जमीनों से जुड़े हुए कागजों की संख्या लगभग 48 लाख है. इनमें से 14 लाख कागजों को स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में तैयार कर लिया गया है. लेकिन अभी भी लगभग 34 लाख कागज डिजिटल नहीं हो पाए हैं. सभी दस्तावेज जिस दिन पूरी तरह डिजिटल फॉर्मेट में हो जाएंगे तब रिकॉर्ड एक सिंगल क्लिक में उपलब्ध होगा. इन दस्तावेजों को डिजिटल करने का काम भी लगातार जारी है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार को जबलपुर आ रहे हैं. और वह यहां पर नए रिकॉर्ड रूम का लोकार्पण करेंगे. पूरी संभावना है कि मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में भी इसी तरह रिकॉर्ड को संरक्षित करने का प्रयोग शुरू किया जाएगा. यह खबर आम आदमी के लिए राहत भरी है.

