हाट बाजार के स्वदेशी मेले में महिला ने दिया गिफ्ट, तो सीएम ने निकाला पर्स...

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के हाट बाजार में किया स्वदेशी मेला का शुभारंभ. सीएम स्वदेशी मेले में लगाए गए स्टॉलों पर पहुंचे.

Swadeshi fair started in Bhopal
सीएम ने किया स्वदेशी मेले का शुभारंभ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 4:07 PM IST

3 Min Read
भोपाल: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर को भोपाल के हाट बाजार में स्वदेशी मेला शुरू किया गया है. 4 दिन चलने वाले इस मेले का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कपास के किसानों की मदद के लिए वे सभी कारखाने खड़े किए जाएंगे, जो धीरे-धीरे बंद हो गए. धार जिले में इससे 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा. मुख्यमंत्री स्वदेशी मेले में लगाए गए स्टॉलों पर पहुंचे.

सीएम को महिला ने गिफ्ट किया बैग

स्वदेशी मेले में स्व सहायता समूह द्वारा एक स्टॉल लगाया गया, जिसमें विक्रय के लिए जूट के बैग रखे गए थे. जब सीएम यहां पहुंचे तो जूट के बैग की क्वालिटी देखी और उनकी खूब तारीफ की. जब सीएम जाने लगे तो समूह की संचालिका राखी दांगी ने सीएम को बॉटल रखने का एक बैग गिफ्ट में दिया. सीएम ने बैग तो ले लिया लेकिन इसके बाद उन्होंने पर्स निकाला और 100 रुपए महिला को दिए. महिला ने पहले तो पैसे लेने से इंकार किया, लेकिन सीएम ने कहा कि बिना कीमत दिए इसे नहीं लेंगे.

दुनिया भर में जाएगा मध्य प्रदेश का कपड़ा

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पहले गांव में हर चीज उपलब्ध होती थी. गांव में ही जुलाहा कपड़ा बना लेता था, लेकिन अंग्रेजों ने बनने वाले कपड़ों को रोका और कारखाने शुरू किए. अंग्रेजों के दौर में यहां बड़ी-बड़ी मिल चलती थी, लेकिन कांग्रेस ने आगे इसे बढ़ाने का काम नहीं किया और धीरे-धीरे सभी कारखाने बंद कर दिए गए. लेकिन किसानों के हित में सभी कारखानों को फिर से खड़ा किया जाएगा.

इससे किसान परिवारों के 30 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा. कारखानों की शुरुआत होगी तो 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष जबकि 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा. सभी वर्गों के लिए समृद्धि का रास्ता खलेगा. मध्य प्रदेश से दुनिया भर में हमारा कपड़ा जाएगा. इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक सभी जगह हमारे कपड़े जाएंगे. मध्य प्रदेश के कॉटन की गुणवत्ता काफी अच्छी होती है, इसलिए बड़े कारखाने यहां खुलेंगे.

भोपाल हाट को विकसित किया जाएगा

पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जिन जिलों में समूह बेहतर काम कर रहे हैं, उन जिलों में हाट बाजार बनाए जा सकते हैं. भोपाल के हाट बाजार को दिल्ली हाट की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा. इसकी योजना तैयार की जा रही है.

