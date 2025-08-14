ETV Bharat / state

मोहन यादव आगे पीछे-पीछे 100 नाव, स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के रंग में रंगी बड़ी झील - MOHAN YADAV IN BOAT CLUB

नाव पर सवार होकर मोहन यादव ने तिरंगा लहराया, बोट क्लब से बड़ी झील पर निकाली गई तिरंगा यात्रा.

MOHAN YADAV IN BOAT CLUB
नाव पर सवार होकर सीएम ने तिरंगा लहराया (Mohan Yadav X account)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 1:14 PM IST

भोपाल : स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले से मध्यप्रदेश में आजादी की 79वीं सालगिरह का जश्न शुरु हो चुका है. राजधानी भोपाल की सड़कों पर तो तिरंगा यात्राएं निकाली ही जा रही हैं. वहीं, बड़ी झील में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बोट पर सवार होकर यात्रा की अगुवाई की. इस यात्रा में राजनीतिक हस्तियों के साथ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और खिलाड़ी बड़ी तादात में शामिल हुए.

BADI JHEEL TIRANGA YATRA
तिरंगे के रंग में रंगी बड़ी झील (Mohan Yadav X account)

झील की लहरों पर लहराते तिरंगे का नजारा देखने लायक था. इस मौके पर कई नावें भी तीन रंगों में रंगी हुई झील में उतारी गईं. ड्रोन व्यू से यूं दिखाई दे रहा था कि जैसे भोपाल की पहचान बड़ी झील तीन रंगों में रंगी हुई हो. तस्वीरों में देखिए कैसे झील में हुई आजादी के जश्न मनाने की शुरुआत.

MOHAN YADAV AT LAKE VIEW
नाव पर सवार सीएम ने गाया ये देश है वीर जवानों का (Mohan Yadav X account)

सौ से ज्यादा नावें और आजादी का जश्न

राजधानी भोपाल के बोट क्लब पर आम सुबह कसरत करने वाले ही दिखाई देते हैं. लेकिन 14 अगस्त की सुबह अलग थी. प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से लेकर सरकार के मंत्री विधायक और तमाम नेता हाथ में तिरंगा थामे झील की सवारी को निकले थे. झील में निकाली जा रही थी तिरंगा यात्रा. इसमें सियासी हस्तियों के साथ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और खिलाड़ी भी शामिल हुए. पुलिस अधिकारियों ने भी नाव पर सवार होकर गर्व से तिरंगा लहराया.

सीएम ने किया सेना के पराक्रम का जिक्र

सीएम डॉ मोहन यादव ने इस मौके पर कहा, '' भोपाल के बड़ी झील पर लहराते तिरंगे हमें ऊर्जा से लबरेज कर रहे हैं. तालाब की लहरें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं. हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के लिए संकल्पित है. भविष्य में जनता भोपाल के तालाब में भी कश्मीर की डल झील जैसा आनंद उठा सकेगी.''

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र सेनाओं के पराक्रम का खास तौर पर जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इस बार विजय का उत्साह एवरेस्ट से भी ऊंचा है. उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उधर देश का विपक्ष कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं, न्यायालय, चुनाव आयोग और सेनाओं पर सवाल उठा रहा है.

नाव पर सवार सीएम ने गाया ये देश है वीर जवानों का

बड़ी झील पर लहराता तिरंगे के साथ देश भक्ति का माहौल जम गया. सीएम डॉ मोहन यादव ने भी अपने अंदाज में इस जश्न को मनाया. और देश भक्त जवानो को याद करते हुए ये देश है वीर जवानों का गीत गाया. सैकड़ों नावों पर सवार लोग हाथों में तिरंगा लिए लोगो के साथ जैसे झीलों का ये पूरा शहर आजादी का जश्न मना रहा था.

