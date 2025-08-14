भोपाल : स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले से मध्यप्रदेश में आजादी की 79वीं सालगिरह का जश्न शुरु हो चुका है. राजधानी भोपाल की सड़कों पर तो तिरंगा यात्राएं निकाली ही जा रही हैं. वहीं, बड़ी झील में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बोट पर सवार होकर यात्रा की अगुवाई की. इस यात्रा में राजनीतिक हस्तियों के साथ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और खिलाड़ी बड़ी तादात में शामिल हुए.
झील की लहरों पर लहराते तिरंगे का नजारा देखने लायक था. इस मौके पर कई नावें भी तीन रंगों में रंगी हुई झील में उतारी गईं. ड्रोन व्यू से यूं दिखाई दे रहा था कि जैसे भोपाल की पहचान बड़ी झील तीन रंगों में रंगी हुई हो. तस्वीरों में देखिए कैसे झील में हुई आजादी के जश्न मनाने की शुरुआत.
सौ से ज्यादा नावें और आजादी का जश्न
राजधानी भोपाल के बोट क्लब पर आम सुबह कसरत करने वाले ही दिखाई देते हैं. लेकिन 14 अगस्त की सुबह अलग थी. प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से लेकर सरकार के मंत्री विधायक और तमाम नेता हाथ में तिरंगा थामे झील की सवारी को निकले थे. झील में निकाली जा रही थी तिरंगा यात्रा. इसमें सियासी हस्तियों के साथ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और खिलाड़ी भी शामिल हुए. पुलिस अधिकारियों ने भी नाव पर सवार होकर गर्व से तिरंगा लहराया.
आज #HarGharTiranga के अंतर्गत भोपाल निवास परिसर में यहां पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ तिरंगा यात्रा में सहभागिता और बोट क्लब पर नौका तिरंगा यात्रा ने स्वतंत्रता पर्व के उत्साह और जोश की नई ऊर्जा का संचार किया। pic.twitter.com/FjD24tXowJ
सीएम ने किया सेना के पराक्रम का जिक्र
सीएम डॉ मोहन यादव ने इस मौके पर कहा, '' भोपाल के बड़ी झील पर लहराते तिरंगे हमें ऊर्जा से लबरेज कर रहे हैं. तालाब की लहरें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं. हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के लिए संकल्पित है. भविष्य में जनता भोपाल के तालाब में भी कश्मीर की डल झील जैसा आनंद उठा सकेगी.''
भोपाल ताल में तिरंगा शान से लहरा रहा है... यह आनंदित करती लहरें, हमें नए संकल्पों के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं।#HarGharTiranga pic.twitter.com/gOLrj630TB— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 14, 2025
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र सेनाओं के पराक्रम का खास तौर पर जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इस बार विजय का उत्साह एवरेस्ट से भी ऊंचा है. उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उधर देश का विपक्ष कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं, न्यायालय, चुनाव आयोग और सेनाओं पर सवाल उठा रहा है.
नाव पर सवार सीएम ने गाया ये देश है वीर जवानों का
बड़ी झील पर लहराता तिरंगे के साथ देश भक्ति का माहौल जम गया. सीएम डॉ मोहन यादव ने भी अपने अंदाज में इस जश्न को मनाया. और देश भक्त जवानो को याद करते हुए ये देश है वीर जवानों का गीत गाया. सैकड़ों नावों पर सवार लोग हाथों में तिरंगा लिए लोगो के साथ जैसे झीलों का ये पूरा शहर आजादी का जश्न मना रहा था.