'तमिलनाडु सरकार की खामियों का खामियाजा भुगत रहा मध्य प्रदेश', मोहन यादव ने लगाया आरोप

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को नागपुर एम्स में भर्ती बच्चों और उनके परिजनों से मिलने के बाद मीडिया से चर्चा में ये बातें कहीं. उन्होंने कहा, "तमिलनाडु में बनी दवा के सेवन से बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है. मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की है. दुर्भाग्य की बात है कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है. तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर को दवा कंपनी की नियमानुसार जांच करनी चाहिए."

भोपाल: कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तमिलनाडु सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि उनकी गलतियों का खामियाजा मध्य प्रदेश ने भुगता. तमिलनाडु में बनी दवा के सेवन से बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है. मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दुर्भाग्य की बात है कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है. तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर को दवा कंपनी की नियमानुसार जांच करनी चाहिए.

इस कंपनी को ड्रग लाइसेंस कैसे मिला: सीएम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तमिलनाडु सरकार से सवाल किया कि वो कौन लोग हैं, जिन्होंने इस कंपनी को ड्रग लाइसेंस देने का काम किया है. छोटी सी जगह पर किस तरह फैक्ट्री संचालित है. यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए. बिना जांच के लाइसेंस कैसे रिन्यू किया गया. इस दवा कंपनी को दोबारा उद्योग लाइसेंस कैसे दिया गया. कोई भी वहां पर जाकर देख सकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के बच्चे और परिवार तो पीड़ित पक्ष हैं. हमारे प्रदेश के बच्चों की मौत हुई है. इस संवेदनशील प्रकरण में मध्य प्रदेश सरकार किसी भी दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी.

किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा, "तमिलनाडु सरकार को नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई करना चाहिए. अब तक की जांच में मूल रूप से मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पर गलती की बात सामने आई है. गलत दवा बच्चों को दी गई, जिस कारण मासूमों की मौत हुई." सीएम ने कहा "जैसे ही तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट आई, वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार ने इस कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाया. दवा कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा.

कांग्रेस के लोगों को तमिलनाडु में धरना देना चाहिए

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, कांग्रेस के लोगों को तमिलनाडु जाकर वहां धरना देना चाहिए. वहां की सरकार से सवाल करना चाहिए कि यह कफ सिरप कैसे बनी? तमिल सरकार ने दवा कंपनी को लाइसेंस कैसे दिया और उसको दोबारा लाइसेंस बिना जांच के कैसे रिन्यू हो गया? राहुल गांधी तमिलनाडु जाकर वहां की सरकार के खिलाफ विरोध जताएं.