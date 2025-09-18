मेवात में मेधावी बच्चों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, प्रतियोगी परीक्षा पास करने पर मिलेगा आर्थिक लाभ, जानें क्या है नियम

ETV Bharat / state

मेवात में मेधावी बच्चों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 18, 2025 at 4:59 PM IST

Updated : September 18, 2025 at 5:25 PM IST

नूंह: मेवात में आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं. उपायुक्त एवं एडीएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अखिल पिलानी "मुख्यमंत्री मेवात उत्थान योजना" के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों को आर्थिक लाभ दिया जा रहा है. इस योजना का उद्देश्य मेवात क्षेत्र के आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों को अग्रणी कोचिंग संस्थानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है. यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप मलिक ने दी है.

परीक्षाएं पास करने पर मिलेगी सहायता राशि: प्रदीप मलिक ने बताया कि "मुख्यमंत्री मेवात उत्थान योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग, हरियाणा सिविल सर्विसेज व न्यायिक सेवा की प्री परीक्षा पास करने पर एक लाख रुपये तथा मुख्य परीक्षा पास करने पर 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसी तरह हरियाणा सेवा लोक आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी व सीजीएल तथा अन्य साईटी-ए-परीक्षा पास करने पर 30 हजार रुपये तथा मुख्य परीक्षा पास करने पर 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी".

वार्षिक आय 3 लाख से कम वालों को मिलेगी सहायता: उन्होंने कहा कि "इस योजना का लाभ लेने के लिए एमडीए के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत वही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जो जिला नूंह या फिर जिला पलवल के केवल खंड हथीन के निवासी होंगे. उनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक न हो. इस छात्रवृत्ति का लाभ अभ्यर्थी को सीधे उसके बैंक खाते के माध्यम से दिया जाएगा".

मेवात में मेधावी बच्चों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि (Etv Bharat)

बच्चों को आर्थिक बोझ से मुक्त कराना उद्देश्य: उन्होंने बताया कि "इस योजना का उद्देश्य मेवात क्षेत्र के विद्यार्थियों का आर्थिक बोझ को कम करना व शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है. इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी एमडीए. एनआईसी.इन वेबसाइट पर उपलब्ध है. आवेदन के साथ निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षिक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण-पत्र व प्रतियोगी परीक्षा पास करने संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे".

Last Updated : September 18, 2025 at 5:25 PM IST

PASSING COMPETITIVE EXAMSSCHOLARSHIP IN NUHमुख्यमंत्री मेवात उत्थान योजनानूंह छात्रवृति योजनाCM MEWAT UPLIFTMENT SCHEME

