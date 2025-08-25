रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. सदन की कार्यवाही के बाद विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान संशोधन जिस तरीके से हो रहा है वह सभी देख रहे हैं. एसआईआर पर भी काम चल रहा है. वर्तमान केंद्र सरकार क्या-क्या कराएगी यह तो वही जानें. सीएम ने कहा केंद्र सरकार के इस कदम का पूरे देश में प्रभाव पड़ रहा है. बड़ी ही विचित्र स्थिति विगत वर्षों में इन लोगों ने बना कर रखी है.

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे तो लगता है कि देश को मजबूत करना, देश को आगे बढ़ाना यह सारे मुद्दे सिर्फ उनके भाषणों में है, लेकिन करतूतें इसके ठीक ही विपरीत है. उन्होंने कहा कि देश कैसे टूटे, देश कैसे कमजोर हो, हमारे आने वाली पीढ़ी को कैसे दंश झेलना पड़े यह सब चल रहा है.

बयान देते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर का किया निरीक्षण

विधानसभा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के धुर्वा स्थित स्मार्ट सिटी परियोजना अंतर्गत निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर का स्थल निरीक्षण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्ष 2018 में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, लेकिन बीच में ही इस परियोजना को बंद कर दी गई.

स्मार्ट सिटी स्थित निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर की जानकारी लेते सीएम हेमंत सोरेन. (फोटो-ईटीवी भारत)

इस परियोजना के तहत 5 हजार लोगों के बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाना था.मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आने वाले समय में इस निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर की उपयोगिता राज्य हित में बेहतर तरीके से हो सके इसलिए एक बेहतर कार्य योजना बनाएं.

