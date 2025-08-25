ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, SIR और संविधान संशोधन बिल पर कह दी ये बड़ी बात - CM HEMANT SOREN

एसआईआर और संविधान संशोधन बिल पर सीएम हेमंत सोरेन ने बयान दिया है. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला.

CM Hemant On Constitution Amendment
विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 25, 2025 at 8:42 PM IST

2 Min Read

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. सदन की कार्यवाही के बाद विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान संशोधन जिस तरीके से हो रहा है वह सभी देख रहे हैं. एसआईआर पर भी काम चल रहा है. वर्तमान केंद्र सरकार क्या-क्या कराएगी यह तो वही जानें. सीएम ने कहा केंद्र सरकार के इस कदम का पूरे देश में प्रभाव पड़ रहा है. बड़ी ही विचित्र स्थिति विगत वर्षों में इन लोगों ने बना कर रखी है.

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे तो लगता है कि देश को मजबूत करना, देश को आगे बढ़ाना यह सारे मुद्दे सिर्फ उनके भाषणों में है, लेकिन करतूतें इसके ठीक ही विपरीत है. उन्होंने कहा कि देश कैसे टूटे, देश कैसे कमजोर हो, हमारे आने वाली पीढ़ी को कैसे दंश झेलना पड़े यह सब चल रहा है.

बयान देते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर का किया निरीक्षण

विधानसभा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के धुर्वा स्थित स्मार्ट सिटी परियोजना अंतर्गत निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर का स्थल निरीक्षण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्ष 2018 में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, लेकिन बीच में ही इस परियोजना को बंद कर दी गई.

CM Hemant On Constitution Amendment
स्मार्ट सिटी स्थित निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर की जानकारी लेते सीएम हेमंत सोरेन. (फोटो-ईटीवी भारत)

इस परियोजना के तहत 5 हजार लोगों के बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाना था.मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आने वाले समय में इस निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर की उपयोगिता राज्य हित में बेहतर तरीके से हो सके इसलिए एक बेहतर कार्य योजना बनाएं.

ये भी पढ़ें-

सीएम हेमंत ने अमित शाह को लिखा पत्र, CRPF प्रतिनियुक्ति मद में बकाया 13000 करोड़ रुपये के भुगतान से छूट का आग्रह

झारखंड मुक्ति मोर्चा का 'X' हैंडल हैक, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए कार्रवाई के आदेश

सरकारी दफ्तर में सिगरेट पीना कर्मचारी को पड़ा महंगा, सीएम के निर्देश पर डीसी ने किया सस्पेंड

सीएम हेमंत सोरेन के नाम बाबूलाल मरांडी का खुला पत्र, शराब घोटाले की जांच में जानबूझकर की गई ढिलाई, उठाए कई सवाल

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. सदन की कार्यवाही के बाद विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान संशोधन जिस तरीके से हो रहा है वह सभी देख रहे हैं. एसआईआर पर भी काम चल रहा है. वर्तमान केंद्र सरकार क्या-क्या कराएगी यह तो वही जानें. सीएम ने कहा केंद्र सरकार के इस कदम का पूरे देश में प्रभाव पड़ रहा है. बड़ी ही विचित्र स्थिति विगत वर्षों में इन लोगों ने बना कर रखी है.

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे तो लगता है कि देश को मजबूत करना, देश को आगे बढ़ाना यह सारे मुद्दे सिर्फ उनके भाषणों में है, लेकिन करतूतें इसके ठीक ही विपरीत है. उन्होंने कहा कि देश कैसे टूटे, देश कैसे कमजोर हो, हमारे आने वाली पीढ़ी को कैसे दंश झेलना पड़े यह सब चल रहा है.

बयान देते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर का किया निरीक्षण

विधानसभा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के धुर्वा स्थित स्मार्ट सिटी परियोजना अंतर्गत निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर का स्थल निरीक्षण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्ष 2018 में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, लेकिन बीच में ही इस परियोजना को बंद कर दी गई.

CM Hemant On Constitution Amendment
स्मार्ट सिटी स्थित निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर की जानकारी लेते सीएम हेमंत सोरेन. (फोटो-ईटीवी भारत)

इस परियोजना के तहत 5 हजार लोगों के बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाना था.मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आने वाले समय में इस निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर की उपयोगिता राज्य हित में बेहतर तरीके से हो सके इसलिए एक बेहतर कार्य योजना बनाएं.

ये भी पढ़ें-

सीएम हेमंत ने अमित शाह को लिखा पत्र, CRPF प्रतिनियुक्ति मद में बकाया 13000 करोड़ रुपये के भुगतान से छूट का आग्रह

झारखंड मुक्ति मोर्चा का 'X' हैंडल हैक, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए कार्रवाई के आदेश

सरकारी दफ्तर में सिगरेट पीना कर्मचारी को पड़ा महंगा, सीएम के निर्देश पर डीसी ने किया सस्पेंड

सीएम हेमंत सोरेन के नाम बाबूलाल मरांडी का खुला पत्र, शराब घोटाले की जांच में जानबूझकर की गई ढिलाई, उठाए कई सवाल

For All Latest Updates

TAGGED:

HEMANT SOREN TARGETED CENTRALCM HEMANT ON SIRCM HEMANT ON CONSTITUTION AMENDMENTमुख्यमंत्री हेमंत सोरेनCM HEMANT SOREN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.