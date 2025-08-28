रांचीः झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों का सदन के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़े ही तार्किक ढंग से पलटवार करते नजर आए.

करीब 40 मिनट के संबोधन में मुख्यमंत्री ने जहां एक तरफ एसआइआर (SIR) के बहाने चुनाव आयोग और केन्द्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते नजर आए. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में एक लाख वोट की कीमत उतनी है जितना एक वोट की. एक वोट से आदमी सत्ता में काबिज हो सकता है और एक वोट से सत्ता से बेदखल भी हो सकता है. तीस दिनों के अंदर सलाखों के अंदर डालने से आपकी स्वत: सदस्यता चली जाएगी उससे भी ज्यादा ताकतवर उस एक वोट से है. इससे वह आदमी सत्ता में भी आ सकता है और सत्ता से बाहर भी जा सकता है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वोट की बात को छोड़िए लाखों वोट बिहार में इन लोगों ने डिलीट करवा दिया. इलेक्शन कमीशन के माध्यम से और उसके बाद ये कानून बनाते हैं कि इलेक्शन कमीशन में जो कमिश्नर है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. ऐसा कानून भारत की बात तो दूर दुनिया में कहीं नहीं होगा. अगर कोई जज गलती करता है तो उस पर पार्लियामेंट में महाभियोग लाया जाता है लेकिन इलेक्शन कमिश्नर पर कोई कार्रवाई नहीं होगा.

आज जिस तरीके से इनकी जो सोच है वह इतना घृणित है कि हर चीज सिर्फ ये लोग दिखावे के लिए अखबार में, मीडिया में, टीवी में, रेडियो में, इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से लोगों के सामने एक ऐसा पर्दा लगाने और चित्रों का निर्माण करते हैं कि इससे लोग हमेशा दिगभ्रमित होते हैं. यहां इस देश की आधी आबादी इतनी निरीह कमजोर है कि दुनिया में क्या हो रहा है वह किसी को बहुत कुछ पता नहीं उसे जो दिखाया जायेगा वही सच है.

'बीजेपी का आदिवासी कल्याण एक छलावा'

मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये आदिवासी हितों की बात करते हैं. मुझे याद है हमारे पिछले कार्यकाल में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर हमलोगों ने देश के राष्ट्रपति महोदया को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण दिया था. उन्होंने सहमति भी जताई थी लेकिन आखिरी समय में उनका कार्यक्रम रद्द हुआ. क्या हुआ नहीं हुआ यह बहुत स्पष्ट तौर पर सतह पर आ चुका है उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के शुभ अवसर पर खूंटी जिला से ही एक भव्य कार्यक्रम किया.

आदिवासी कल्याण को लेकर लंबा चौड़ा बजट बना करके देश के सामने ऐसा इन्होंने पेश किया कि लगा कि इसके बाद देश के सर्वोच्च स्थान पर चुटकी बजाकर ये पहुंचे जाएंगे. यह पता करने की आवश्यकता है कि उस दिन की योजना और कार्य योजना किस हालत में है.

दिशोम गुरु के भारत रत्न की मांग पर बोले सीएम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दिवंगत पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने के लिए प्रस्ताव पारित किए जाने पर कहा कि सदन में हमलोगों ने तो पारित कर दिया लेकिन यह क्या करेंगे आने वाला समय में उनकी केंद्र में सरकार है. चूंकि यह जो बोलते हैं वह कभी नहीं करते हैं और जो यह नहीं बोलते हैं वही काम करते हैं.

मुख्यमंत्री ने लद्दाख के सोनम वांगचुक का जिक्र करते हुए कई बार पद्मश्री का सम्मान देने की उठी मांग के बाबजूद नहीं मिलने का उदाहरण दिया.

