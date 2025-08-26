ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा में अतिवृष्टि पर विशेष चर्चा, सीएम हेमंत सोरेन का बयान- सरकार करा रही नुकसान का आकलन - EXCESSIVE RAINFALL IN JHARKHAND

झारखंड में अतिवृष्टि को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार नुकसान का आकलन करा रही है.

CM Hemant Soren Statement on special discussion In Assembly on excessive rainfall in Jharkhand
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 26, 2025 at 9:45 PM IST

4 Min Read

रांचीः इस बार प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के कारण काफी क्षति हो रही है. इसको लेकर मंगलवार को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अप्रत्याशित बारिश के कारण हो रही क्षति को लेकर विशेष चर्चा हुई.

भोजनावकाश के बाद सदन में राज्य में भारी बारिश से खेती-बाड़ी, सड़क, बिजली, मकान और जन-धन की हुई भारी क्षति को देखते हुए जेएमएम विधायक उमाकांत रजक ने चर्चा के लिए प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि की वजह से राज्य में सर्पदंश से लगभग 100 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और पानी में डूबने से 175 लोगों की जान गई है. राज्यभर में करीब 15000 से अधिक कच्चा घर गिरा है. तकरीबन 2 लाख हेक्टेयर में लगा फसल नष्ट हुए हैं.

झारखंड में अतिवृष्टि पर सीएम का बयान (ETV Bharat)

सदन में इस विशेष चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने अपने अपने राय रखे. सरकार की ओर से जवाब देते हुए कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि विश्वभर में हो रही जलवायु परिवर्तन से अपूरणीय क्षति हो रही है. जलवायु परिवर्तन का एक पहलू इस बार का है देश में अतिवृष्टि का होना. इस बार वर्षापात अनियमित रहा. इस बार देशभर में 539 एमएम वर्षा हुआ है जो औसतन 535 एमएम वर्षा से एक प्रतिशत ज्यादा है.

कृषि मंत्री ने कहा कि अगर झारखंड की बात करें तो इस साल 760 एमएम वर्षा हुई है जो पिछले साल से तीन गुना ज्यादा है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में 70% अधिक बारिश हुई है. किसी किसी जिलों में तो अप्रत्याशित बारिश हुई है.

कृषि मंत्री ने कहा कि सरायकेला में तो 240 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है इसी तरह लोहरदगा में 300 प्रतिशत रांची में 190 प्रतिशत से अधिक वर्षा हुई है. उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के कारण न केवल फसल बल्कि मकान की क्षति, सड़क की क्षति, बिजली की समस्या बनी हुई है. अतिवृष्टि के कारण हुई क्षति का आकलन सरकार करा रही है और कदम उठाई जा रही है.

जिलों से आ रही रिपोर्ट के अनुसार धान में हमें लक्ष्य के अनुसार 10% का नुकसान हुआ है. सरकार आपदा निधि से क्षतिपूर्ति मुआवजा लोगों को देगी. यूरिया की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई है हमें अभी तक 113 हजार मीट्रिक टन मिला है जबकि हमारा कंजक्शन 160000 मीट्रिक टन है. सप्लाई समय पर नहीं हो रहा है इस वजह से राज्य में यूरिया की कमी है. कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार के द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और 800 से अधिक दुकानदारों को ब्लैक लिस्ट किया गया है.

संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अतिवृष्टि के वजह से जो मानव और पशु क्षति हुई है इसकी क्षतिपूर्ति करने की हमारी सरकार की दृढ इच्छा है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो तय कर रखा है उसके तहत पक्का मकान की क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि 6500 है और कच्चा मकान का 4000 है. इतनी कम राशि में समझा जा सकता है कि कैसे उस मकान को दुरुस्त किया जा सकता है. हमारी सरकार सदन के माध्यम से चिंता कर रही है कि केंद्र सरकार ने जो मुआवजा की राशि तय की है उससे कैसे घर मरम्मत होगा.

'सरकार अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करा रही'

विधानसभा में विशेष चर्चा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करा रही है. कई इलाकों में किसानों के फसल बर्बाद हुई है, घर टूटे हैं, सड़क और बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है और कई लोगों की जान भी गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस पर पूरी तरह गंभीर है और प्रभावितों को हर संभव राहत और मदद पहुंचाने के लिए लगातार नजर बनाए हुए है. पूरे राज्य के हालात पर हमारी नजरे हैं. जिन-जिन जगहों पर नुकसान हुआ है उसका आकलन होगा.

इसे भी पढ़ें- झारखंड विधानसभा में अतिवृष्टि पर हुई विशेष चर्चा, सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित

इसे भी पढ़ें- SIR की भेंट चढ़ी प्रश्नकाल की कार्यवाही, सत्ता पक्ष ने किया हंगामा, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से गूंजा सदन

इसे भी पढ़ें- गुजरात मॉडल से प्रेरित ये बिल, पावर सीज करने के आरोप पर सरकार का जवाब! जानें, कौन-सा है विधेयक

रांचीः इस बार प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के कारण काफी क्षति हो रही है. इसको लेकर मंगलवार को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अप्रत्याशित बारिश के कारण हो रही क्षति को लेकर विशेष चर्चा हुई.

भोजनावकाश के बाद सदन में राज्य में भारी बारिश से खेती-बाड़ी, सड़क, बिजली, मकान और जन-धन की हुई भारी क्षति को देखते हुए जेएमएम विधायक उमाकांत रजक ने चर्चा के लिए प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि की वजह से राज्य में सर्पदंश से लगभग 100 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और पानी में डूबने से 175 लोगों की जान गई है. राज्यभर में करीब 15000 से अधिक कच्चा घर गिरा है. तकरीबन 2 लाख हेक्टेयर में लगा फसल नष्ट हुए हैं.

झारखंड में अतिवृष्टि पर सीएम का बयान (ETV Bharat)

सदन में इस विशेष चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने अपने अपने राय रखे. सरकार की ओर से जवाब देते हुए कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि विश्वभर में हो रही जलवायु परिवर्तन से अपूरणीय क्षति हो रही है. जलवायु परिवर्तन का एक पहलू इस बार का है देश में अतिवृष्टि का होना. इस बार वर्षापात अनियमित रहा. इस बार देशभर में 539 एमएम वर्षा हुआ है जो औसतन 535 एमएम वर्षा से एक प्रतिशत ज्यादा है.

कृषि मंत्री ने कहा कि अगर झारखंड की बात करें तो इस साल 760 एमएम वर्षा हुई है जो पिछले साल से तीन गुना ज्यादा है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में 70% अधिक बारिश हुई है. किसी किसी जिलों में तो अप्रत्याशित बारिश हुई है.

कृषि मंत्री ने कहा कि सरायकेला में तो 240 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है इसी तरह लोहरदगा में 300 प्रतिशत रांची में 190 प्रतिशत से अधिक वर्षा हुई है. उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के कारण न केवल फसल बल्कि मकान की क्षति, सड़क की क्षति, बिजली की समस्या बनी हुई है. अतिवृष्टि के कारण हुई क्षति का आकलन सरकार करा रही है और कदम उठाई जा रही है.

जिलों से आ रही रिपोर्ट के अनुसार धान में हमें लक्ष्य के अनुसार 10% का नुकसान हुआ है. सरकार आपदा निधि से क्षतिपूर्ति मुआवजा लोगों को देगी. यूरिया की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई है हमें अभी तक 113 हजार मीट्रिक टन मिला है जबकि हमारा कंजक्शन 160000 मीट्रिक टन है. सप्लाई समय पर नहीं हो रहा है इस वजह से राज्य में यूरिया की कमी है. कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार के द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और 800 से अधिक दुकानदारों को ब्लैक लिस्ट किया गया है.

संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अतिवृष्टि के वजह से जो मानव और पशु क्षति हुई है इसकी क्षतिपूर्ति करने की हमारी सरकार की दृढ इच्छा है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो तय कर रखा है उसके तहत पक्का मकान की क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि 6500 है और कच्चा मकान का 4000 है. इतनी कम राशि में समझा जा सकता है कि कैसे उस मकान को दुरुस्त किया जा सकता है. हमारी सरकार सदन के माध्यम से चिंता कर रही है कि केंद्र सरकार ने जो मुआवजा की राशि तय की है उससे कैसे घर मरम्मत होगा.

'सरकार अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करा रही'

विधानसभा में विशेष चर्चा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करा रही है. कई इलाकों में किसानों के फसल बर्बाद हुई है, घर टूटे हैं, सड़क और बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है और कई लोगों की जान भी गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस पर पूरी तरह गंभीर है और प्रभावितों को हर संभव राहत और मदद पहुंचाने के लिए लगातार नजर बनाए हुए है. पूरे राज्य के हालात पर हमारी नजरे हैं. जिन-जिन जगहों पर नुकसान हुआ है उसका आकलन होगा.

इसे भी पढ़ें- झारखंड विधानसभा में अतिवृष्टि पर हुई विशेष चर्चा, सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित

इसे भी पढ़ें- SIR की भेंट चढ़ी प्रश्नकाल की कार्यवाही, सत्ता पक्ष ने किया हंगामा, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से गूंजा सदन

इसे भी पढ़ें- गुजरात मॉडल से प्रेरित ये बिल, पावर सीज करने के आरोप पर सरकार का जवाब! जानें, कौन-सा है विधेयक

For All Latest Updates

TAGGED:

बारिश से नुकसान का आकलनJHARKHAND ASSEMBLY MONSOON SESSIONCM HEMANT SORENEXCESSIVE RAINFALL IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.