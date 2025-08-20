जमशेदपुर: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हवाई मार्ग से जमशेदपुर पहुंचे. उन्होंने दिवंगत रामदास सोरेन के आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की. साथ ही रामदास सोरेन के परिवारवालों से भी मुलाकात की. इस दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं. घोड़ाबांधा पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने रामदास सोरेन की पत्नी और तीनों पुत्रों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया और इस इस दुख की घड़ी में सदैव साथ देने की बात कही.

रामदास सोरेन का निधन राज्य के लिए अपूरणीय क्षतिः सीएम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कुछ समय बाद ही रामदास सोरेन का इस तरह चले जाने की पीड़ा मेरे लिए असहनीय है. उनका निधन इस राज्य के लिए और निजी तौर पर उनके लिए अपूरणीय क्षति है. उन्होंने कहा कि दोनों के निधन से जो शून्यता आई है उसकी भरपाई नहीं हो सकती.

जमशेदपुर में दिवंगत रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देते सीएम हेमंत सोरेन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवंगत रामदास सोरेन ने संघर्ष से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी. उन्होंने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में अलग झारखंड की खातिर हुए आंदोलन में अहम योगदान दिया था. उनका व्यवहार काफी सरल और सहज था. एक आंदोलनकारी के साथ उनका व्यापक सामाजिक सरोकार था. वे अपने सार्वजनिक जीवन में आम लोगों के दुख-दर्द और समस्याएं दूर करने के लिए हमेशा खड़े रहे.

मंत्री के रूप में बेहतर कार्य कर रहे थे रामदास

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री के रूप में रामदास सोरेन काफी बेहतर कार्य कर रहे थे. सरकारी विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उन्होंने कई नई पहल की थी. सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचना मजबूत करने का काम तेज गति से चल रहा था. गांव-देहात के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ उनका समग्र विकास हो इसपर उनका विशेष जोर था.

दिवंगत रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देतीं विधायक कल्पना सोरेन. (फोटो-ईटीवी भारत)

15 अगस्त को हुआ था मंत्री रामदास का निधन

आपको बता दें कि 15 अगस्त की शाम दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान झामुमो नेता सह झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया था. इधर, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद से मुख्यमंत्री व्यस्त रहे. इस कारण वे मंत्री रामदास के निधन पर जमशेदपुर नहीं आ सके थे.

दिवंगत रामदास सोरेन की पत्नी को ढाढ़स बंधाती कल्पना सोरेन. (फोटो-ईटीवी भारत)

वहीं इस मौके पर रामदास सोरेन के बड़े पुत्र सोमेश सोरेन ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ आवास आए थे और उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की. सोमेश सोरेन ने बताया कि आगे पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा. आम जनता और साथियों के साथ मिलकर पिता के सपने को पूरा करेंगे.

दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र से गुफ्तगू करते सीएम हेमंत सोरेन. (फोटो-ईटीवी भारत)

सोनारी एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने किया स्वागत

वहीं जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पहुंचने पर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त और टाटा स्टील के अधिकारियों ने सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का स्वागत किया. सोनारी एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ सड़क मार्ग से जमशेदपुर के घोड़ाबांधा स्थित दिवंगत रामदास सोरेन के आवास पहुंचे थे.

