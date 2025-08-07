Essay Contest 2025

सीएम हेमंत ने निभाई तीन कर्म की परंपरा, नेमरा की क्रांतिकारी भूमि को किया नमन - CM PERFORM RITUALS

रामगढ़ के नेमरा स्थित पैतृक गांव में सीएम हेमंत सोरेन ने तीन कर्म की परंपरा निभाई.

CM Hemant Soren performed tradition of three karmas in native village Nemra in Ramgarh
नेमरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन श्राद्ध कर्म का विधिवत निर्वहन कर रहे (Etv Bharat)
Published : August 7, 2025 at 1:50 PM IST

रांचीः दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मुखाग्नि देने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन श्राद्ध कर्म का विधिवत निर्वहन कर रहे हैं. रामगढ़ जिला स्थित अपने पैतृक गांव नेमरा में उन्होंने आज 'तीन कर्म' की परंपरा का निर्वहन किया.

इस दौरान हर कदम पर परिजन उनके साथ रहे. घर लौटने पर बड़े-बुजुर्गों की सलाह के मुताबिक अन्य संस्कार को पूरा बतौर पुत्र सीएम हेमंत सोरेन ने पूरा किया. इस दौरान मुख्यमंत्री की माता रुपी सोरेन, छोटे भाई बसंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन, बहन अंजली सोरेन, भाभी सीता सोरेन के अलावा घर के बच्चे और अन्य रिश्तेदार मौजूद रहे.

रामगढ़ के नेमरा स्थित पैतृक गांव में सीएम हेमंत सोरेन ने तीन कर्म की परंपरा निभाई. (ETV Bharat)

आज मुख्यमंत्री ने फिर सोशल मीडिया (X) एक भावुक पोस्ट साझा किया है. उन्होंने लिखा है कि "नेमरा की यह क्रांतिकारी और वीर भूमि, दादाजी की शहादत और बाबा के अथाह संघर्ष की गवाह है. यहां के जंगलों, नालों-नदियों और पहाड़ों ने क्रांति की उस हर गूंज को सुना है. हर कदम, हर बलिदान को संजोकर रखा है".

इस दौरान उन्होंने नेमरा की क्रांतिकारी धरती को नमन करते हुए अपने दादाजी वीर शहीद सोना सोबरन मांझी और दिशोम गुरु अमर रहें का उद्घोष किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने नेमरा की प्रकृति के बीच ली गई अपनी तस्वीर भी साझा की है.

खास बात है कि आज भी नेमरा जाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है. रामगढ़ की डीसी और एसपी खुद तमाम व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. हर समय कोई न कोई सीएम से मिलकर शोक व्यक्त करने पहुंच रहा है. जानकारी के मुताबिक नेमरा गांव में बड़ी संख्या में झामुमो के कार्यकर्ता डटे हुए हैं. व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर गाड़ियों को पार्क कराया जा रहा है.

CM Hemant Soren performed tradition of three karmas in native village Nemra in Ramgarh
नेमरा की क्रांतिकारी भूमि को सीएम हेमंत सोरेन किया नमन (ETV Bharat)

