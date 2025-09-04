रांची: राजधानी रांची के कांके स्थित RINPAS अपनी स्थापना के 100 वर्ष मना रहा है. गुरुवार से शुरू हुई तीन दिवसीय शताब्दी दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, स्थानीय विधायक सुरेश बैठा के साथ साथ अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एके सिंह ने शिरकत की.

इस कार्यक्रम में रिनपास के 100 वर्षों के स्वर्णिम इतिहास को बेहद सुखद बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश आजाद होने के पहले से यह संस्था आम लोगों की सेवा में समर्पित है. उन्होंने कहा कि पास में ही CIP भी है जो 1918 से जनता की सेवा में है. CIP भारत सरकार की और RINPAS को राज्य सरकार संचालित करती है.

रिनपास का शताब्दी दिवस कार्यक्रम (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि रिनपास का जो कार्यक्षेत्र है, वह ऐसा है जहां बहुत कम लोग इस बात के लिए तैयार होते होंगे कि किसी को रिनपास जाने की जरूरत पड़े. सीएम ने कहा कि 1925 में मानव मनःस्थिति कैसी होगी यह पता नहीं पर वर्तमान में मानव मनः स्थिति चिंता करने वाली है. ऐसे में आनेवाले दिनों में ऐसे संस्थान की महत्ता और बढ़ेगी.

उन्होंने कहा कि मैं पहली बार रिनपास आया हूं. आनेवाले समय में विस्तृत समीक्षा कर रिनपास को दुरुस्त करूंगा. कई लोग हमारे संपर्क में आये और जो भी मौजूदा व्यवस्था है. लोगों को रिनपास भेजा, उनकी सहायता रिनपास ने की अब और गंभीरता के साथ काम करना होगा.

रिनपास के शताब्दी दिवस कार्यक्रम की शुरुआत करते सीएम समेत अन्य (ETV Bharat)

एडमिशन में कमी क्यों, इसकी समीक्षा होगी

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 50 बच्चों का एडमिशन होना था लेकिन किस वजह से उसमें कमी आयी, उस कमी को दूर किया जाएगा. मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं तो इलाज के लिए नए-नए तरीकों का ईजाद भी हो रहे हैं. उन आधुनिक तकनीकों से रिनपास को लैस किया जाएगा, बहुत जल्द बदलाव दिखेगा. समाज के अंदर कई ऐसी स्थिति होती है, यह मैंने देखा है कि कैसे परिवार के लोगों को यहां छोड़ कर चले जाते हैं.

नर सेवा को नारायण सेवा मानकर मरीजों का इलाज करता है रिनपास

रिनपास के शताब्दी दिवस समारोह में अविशिष्ट अतिथि के रूप के शामिल हुए केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने कहा कि रिनपास का योगदान अहम है. किसी भी संस्था का 100 वर्ष बहुत होता है. नर सेवा-नारायण सेवा के साथ हर साल 80 हजार से 01 लाख लोगों का इलाज रिनपास करता है, यह बड़ी उपलब्धि है.

रिनपास के शताब्दी दिवस कार्यक्रम में डाक टिकट का विमोचन करते सीएम समेत अन्य (ETV Bharat)

संजय सेठा ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि हमारा युवा वर्ग जीवन की आपाधापी में डिप्रेशन का शिकार हो रहे है. एक वाक्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मनोचिकित्सा के आधार पर रांची को पूरा देश जनता है. इस संस्थान को विश्वस्तरीय बनाने की ओर कदम बढ़ाना होगा.

रिनपास की पुरानी बिल्डिंग की जगह नई बिल्डिंग बनेगी

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने रिनपास के 100 वर्ष पूरा होने के गौरवशाली इतिहास की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रिनपास राज्यवासियों के लिए वरदान है. बीमार मरीजों के लिए रिनपास उम्मीद की किरण बना है. जब से स्वास्थ्य मंत्री बना हूं, हेल्थ सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं. हर काम को गंभीरता से करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है, अब रिनपास की नई बिल्डिंग बनेगी, अस्पताल हाईटेक बनेगा.

बच्चों में बढ़ता डिप्रेशन चिंता का विषय

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि रिनपास में 10-15 बच्चे हर दिन आते हैं जो डिप्रेशन की समस्या के शिकार होते हैं. बच्चों का डिप्रेशन में जाना चिंता का विषय, टेली मेडिसीन के माध्यम से गांव-गांव तक जाएंगे. उन्होंने कहा कि रिम्स 2 जरूर बनेगा.

डाक टिकट, टेली मेंटल हेल्थ सर्विस की हुई शुरुआत

रिनपास के 100 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मुख्य डाकपाल विधानचंद्र राय ने डाक टिकट जारी किया. वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर टेली मेंटल हेल्थ सर्विस और डिजिटल अकादमी का शुभारंभ की. इस दौरान संस्थान का स्मारिका और कई किताबों का विमोचन भी किया गया.

सेवानिवृत्त हुए पूर्व निदेशक, अधीक्षक और फैकल्टी को किया गया सम्मानित

रिनपास के शताब्दी दिवस समारोह के दौरान पूर्व निदेशक रहे डॉ. पीके चक्रवर्ती, डॉ. एनएन अग्रवाल, डॉ. अशोक प्रसाद, डॉ. अशोक नाग, डॉ. केके सिन्हा, सेवा निवृत्त अधीक्षक डॉ. प्रवीण कुमार सिन्हा और फैकल्टी मेंबर रहे डॉ. कप्तान सिंह सेंगर को सम्मानित किया गया.

