अरगोड़ा में भव्य होगा दशहरा, आतिशबाजी के बीच मुख्यमंत्री करेंगे रावण दहन

रांचीः असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा इस साल 2 अक्टूबर को मनाया जायेगा. इस मौके पर राजधानी रांची में कई स्थानों पर रावण दहन होगा. श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति अरगोड़ा की ओर से हर साल की तरह इस बार भी अरगोड़ा मैदान में रावण का पुतला दहन किया जायेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर बार की तरह इस बार भी रावण दहन में शामिल होने वाले हैं. इस मौके पर रिमोट के जरिए दूर खड़ा रावण, कुभकर्ण और मेघनाद का पुतला दहन मुख्यमंत्री द्वारा किया जायेगा.

रावण, कुंभकरण, मेघनाथ और लंका दहन होगा

श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति के अध्यक्ष पंकज साहू ने बताया कि इस बार रावण 60 फीट, कुंभकरण 55 व मेघनाथ 50 फीट का होगा. रावण के सिर के ऊपर चक्र होगा. इन पुतलों में थर्माकोल की ज्वेलरी पहनायी गयी है. यहां लंका दहन भी होगा. पुरुलिया और बक्सर की आतिशबाजी दो घंटे तक चलेगी जो रिमोट के माध्यम से होगी.

रावण दहन समिति के अध्यक्ष और आतिशबाज कारीगर का बयान (Etv Bharat)

1967 में हुई शुरुआत जिसमें सिर्फ रावण का होता था दहन

अरगोड़ा में रावण दहन की परंपरा काफी पुरानी है. कहा जाता है कि 1967 से पहले इसकी शुरुआत कुछ ग्रामीणों द्वारा की गई जिसमें सिर्फ रावण का पुतला बनाकर लोग छोटे स्तर पर मनाते थे. मगर बाद में समय के साथ इसकी भव्यता बढ़ी और रावण के साथ साथ मेघनाद और कुभकर्ण का भी विशालकाय पुतला बनाया जाने लगा.