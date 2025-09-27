अरगोड़ा में भव्य होगा दशहरा, आतिशबाजी के बीच मुख्यमंत्री करेंगे रावण दहन

अरगोड़ा में भव्य होगा दशहरा, आतिशबाजी के बीच मुख्यमंत्री करेंगे रावण दहन
रांची के रगोड़ा मैदान में रावण, कुंभकरण और मेघनाथ का पुतला फूंका जाएगा तथा लंका दहन होगा जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे.
Published : September 27, 2025 at 5:29 PM IST
रांचीः असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा इस साल 2 अक्टूबर को मनाया जायेगा. इस मौके पर राजधानी रांची में कई स्थानों पर रावण दहन होगा. श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति अरगोड़ा की ओर से हर साल की तरह इस बार भी अरगोड़ा मैदान में रावण का पुतला दहन किया जायेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर बार की तरह इस बार भी रावण दहन में शामिल होने वाले हैं. इस मौके पर रिमोट के जरिए दूर खड़ा रावण, कुभकर्ण और मेघनाद का पुतला दहन मुख्यमंत्री द्वारा किया जायेगा.
रावण, कुंभकरण, मेघनाथ और लंका दहन होगा
श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति के अध्यक्ष पंकज साहू ने बताया कि इस बार रावण 60 फीट, कुंभकरण 55 व मेघनाथ 50 फीट का होगा. रावण के सिर के ऊपर चक्र होगा. इन पुतलों में थर्माकोल की ज्वेलरी पहनायी गयी है. यहां लंका दहन भी होगा. पुरुलिया और बक्सर की आतिशबाजी दो घंटे तक चलेगी जो रिमोट के माध्यम से होगी.
1967 में हुई शुरुआत जिसमें सिर्फ रावण का होता था दहन
अरगोड़ा में रावण दहन की परंपरा काफी पुरानी है. कहा जाता है कि 1967 से पहले इसकी शुरुआत कुछ ग्रामीणों द्वारा की गई जिसमें सिर्फ रावण का पुतला बनाकर लोग छोटे स्तर पर मनाते थे. मगर बाद में समय के साथ इसकी भव्यता बढ़ी और रावण के साथ साथ मेघनाद और कुभकर्ण का भी विशालकाय पुतला बनाया जाने लगा.
मुख्यमंत्री अरगोड़ा मैदान पहुंचेंगे
इस मौके पर मुख्य आकर्षण आतिशबाजी की होती है जिसके लिए बिहार के बक्सर से हर साल आतिशबाज यहां आते हैं. इस साल भी पुतला तैयार होने के बाद आतिशबाजी की कमान बक्सर से आई टीम के हाथ में होगी.
श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति अरगोड़ा के अध्यक्ष पंकज कुमार के अनुसार आतिशबाजी शाम 4.30 बजे से शुरू होगा. मोरहाबादी मैदान में रावण दहन के बाद मुख्यमंत्री अरगोड़ा मैदान पहुंचेंगे जहां आतिशबाजी के बाद रावण दहन होगा. इस दौरान विधि व्यवस्था और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पर्याप्त तैयारी की गई है.
ये भी पढ़ें:
देवघर में एक ऐसा रावण जिसका नहीं होता दहन, इसे देखते ही लोग हो जाते हैं खुश
रांची में विजयादशमी पर धू-धूकर जलेगा बुराई का प्रतीक रावण, हेमंत सोरेन होंगे मुख्य अतिथि
महिलाओं की शक्ति! खुद किया चंदा और तैयार किया पंडाल, संभाली है दुर्गा पूजा की कमान