सीएम हेमंत सोरेन ने हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा की दरगाह पर की चादरपोशी, झारखंड के लिए मांगी दुआ

सीएम हेमंत सोरेन ने 218वें उर्स के मौके पर हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा की दरगाह पर चादरपोशी की.

CM Hemant Soren
सीएम हेमंत सोरेन ने हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा की दरगाह पर की चादरपोशी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2025 at 8:35 PM IST

रांची: 218वें उर्स के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची के एतिहासिक हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा दरगाह पर चादरपोशी के लिए पहुंचे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां पारंपरिक रूप से चादरपोशी कर राज्य वासियों के लिए सुख, समृद्धि, अमन-चैन, प्रगति एवं खुशहाली की दुआएं मांगी.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सभी लोग उर्स के मौके पर हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा के दरगाह में चादरपोशी के लिए पहुंचे हैं. उन्होंने कि आज मैने यहां चादरपोशी की रस्म अदा कर रिसालदार शाह बाबा से समस्त झारखंड वासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है. इस मौके पर जेएमएम केन्द्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य सहित जेएमएम के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

11 से 15 सितंबर तक है 218वां उर्स

हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा का 218वां सालाना उर्स 11 से 15 सितंबर तक आयोजित हो रहा है. राजधानी के डोरंडा में चल रहा उर्स धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस दौरान शाही संदल, चादरपोशी, जलसा, खानकाही और कव्वाली मुकाबले आयोजित हो रहे हैं. उर्स स्थल पर लगा मेला में झूले, मीना बाजार और लंगर-ए-आम से पूरे परिसर की रौनक बढ़ी हुई है.

गौरतलब है कि डोरंडा स्थित रिसालदार बाबा का दरगाह सभी धर्मावलंबियों के लिए आस्था का केंद्र है. अति प्राचीन इस दरगाह पर वैसे तो सालों भर लोगों का आना लगा हुआ रहता है, मगर सालाना उर्स के मौके पर दूर दूर से लोग यहां आते हैं. मान्यता है कि इस स्थान पर आकर जो भी दुआ मांगी जाती है, वह पूरी हो जाती है. यही वजह है कि आम लोगों के साथ साथ राजनेताओं का जमावड़ा यहां उर्स के मौके पर वृहद रूप से देखी जाती है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी स्थल से गहरा लगाव है. हर साल वे पूरी आस्था के साथ चादरपोशी करने पहुंचते हैं.

