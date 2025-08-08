रामगढ़: दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पंचतत्व में विलीन होने के बाद उनका श्राद्धकर्म पैतृक गांव नेमरा में सूबे के मुख्यमंत्री और उनके पुत्र हेमंत सोरेन विधि-विधान के साथ कर रहे हैं. इस दौरान वे पुत्र धर्म और राजधर्म को भी बखूबी निभाते हुए दिख रहे हैं.

उन्होंने शुक्रवार को गांव के खेतों को देखा और खेतों में धान की फसल रोपनी कर रही महिलाओं से रु-ब-रु होकर उनकी समस्याओं को जाना. सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ सशक्त बनाने की बात कही.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थानीय परंपराओं के अनुरूप बाबा (दिवंगत शिबू सोरेन) को भोजन परोसने की रस्म निभाई. यह रस्म आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए श्राद्ध कर्म के दौरान हर दिन स्थानीय विधि- विधान और परंपरा के अनुरूप निभाई जाती है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुत्र धर्म का बखूबी अनुपालन कर रहे हैं साथ ही साथ राजधर्म को भी निभा रहे हैं. एक तरफ श्राद्धकर्म को पुरे पारंपरिक रीति रिवाज और मान्यता के अनुसार कर रहे हैं, दूसरी तरफ शासन प्रशासन चलाने का भी फर्ज भी निभा रहे हैं ताकि राज्य के विकास की गति में कोई अवरोध नहीं हो. इस बात का विशेष ख्याल रखना रखा जाए कि आम जनों की समस्याओं का तत्काल निराकरण भी हो सके. किसी भी कार्य में कोताही नहीं होनी चाहिए, ऐसा निर्देश भी अधिकारियों को दिया है.

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब भी अपने पैतृक आवास पहुंचते हैं तो वे आवास में आम जनों से मिलते हैं. उनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं. साथ ही साथ गांव के खेतों में भी जरूर घूमते हैं.

यह जग जाहिर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खेती- किसानी से काफी लगाव है. इसकी झलक शुक्रवार को एक बार फिर देखने को मिली. वे रामगढ़ के नेमरा स्थित अपने पैतृक आवास से निकलकर खेतों की मेढ़ से होते धनरोपनी करते किसानों के बीच पहुंचे. मौसम बारिश का है और कई खेतों में धान रोपनी हो गई है और कई खेतों में धनरोपनी हो रही है.

मुख्यमंत्री खेत के पास पहुंच धान की रोपनी कर रही स्थानीय ग्रामीण महिलाओं से खेती-किसानी के ताजा हालात से रूबरू हुए. मुख्यमंत्री ने किसानों से सीधा संवाद किया और उनकी परेशानियां तथा समस्याओं को जाना. इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है.

उन्होंने कहा कि आपके लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. अप इन योजनाओं से जुड़ें और अपने को सशक्त बनाएं. मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूं. आपको जो परेशानी हो बताएं, उसका निराकरण निश्चित तौर पर होगा.

खेतों की हरियाली किसानों की कड़ी मेहनत को दर्शाता है. जब फसलें लहलहाएंगी, तो यह उनके चेहरे की मुस्कान बनेगी. कृषि ना सिर्फ अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि हमारी पहचान, अस्मिता, संस्कृति और परंपरा की भी वाहक है. किसान खुशहाल होगा, तभी देश- राज्य समृद्ध होगा. हमारी सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

