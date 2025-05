ETV Bharat / state

रांचीः बहुत कम लोग जानते होंगे कि रांची के कांके रोड स्थित सीएम आवास में कभी कमीश्नर रहा करते थे. अंग्रेजों के जमाने के कमीश्नर. इस आवास को 'कैफोर्ड हाउस ' के नाम से जाना जाता था. लेकिन झारखंड बनने पर इसको मुख्यमंत्री आवास का दर्जा मिला. यह भवन करीब ढाई दशक तक राज्य में सत्ता के शीर्ष पद का गवाह बना रहा. इस दौरान इस आवास के साथ कई मिथक भी जुड़े रहे, जो अब अतीत का हिस्सा बन गये हैं. नए सीएम हाउस के लिए पूजन करते सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat) क्योंकि कैफोर्ड हाउस को तोड़कर नये सीरे से सीएम आवास का निर्माण कार्य शुरु हो गया है. खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ इसकी आधारशिला रख दी है. आज बुद्ध पूर्णिमा के शुभ मौके पर विधि विधान के साथ नये भवन की नींव रखी गयी. भूमि पूजन कार्यक्रम में पत्नी संग सीएम (ETV Bharat) अंग्रेजों ने कमीश्नर के लिए करवाया था निर्माण दरअसल, 1853 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल एजेंट थे कमिश्नर एलियन. उन्होंने इस भवन की नींव रखी थी. लेकिन भवन बनने से पहले एलियन का ट्रांसफर हो गया और कैफोर्ड ने पद संभाला. उनके पद संभालते ही भवन निर्माण में तेजी आई और साल भर के अंदर 1854 में ब्रिटिश हुकूमत ने कमिश्नर सिस्टम को इंप्लीमेंट कर दिया. तब कैफोर्ड को छोटानागपुर का पहला कमिश्नर बनाया गया. वह इस हाउस में रहने वाले पहले अधिकारी बने तभी से इस भवन को कैफोर्ड हाउस कहा जाने लगा. इस कैंपस में आम समेत कई फलों को पेड़ मौजूद हैं.

