मोरहाबादी मैदान में जेसोवा दिवाली मेला-2025 का आगाज, मुख्यमंत्री ने कहा - समाज सेवा ही जेसोवा की पहचान
रांची के मोरहाबादी मैदान में जेसोवा दिवाली मेला का आगाज हो चुका है. सीएम हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया.
रांची: राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में गुरुवार को झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन (जेसोवा) द्वारा आयोजित 5 दिवसीय दिवाली मेला-2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया. उद्घाटन के दौरान कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव अविनाश कुमार सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित थे. मैदान को दीपों, रंगीन सजावट और पारंपरिक झारखंडी थीम से सुसज्जित किया गया था.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जेसोवा अपने आरंभ से ही जनहित और सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित संस्था रही है. उन्होंने कहा कि यह संगठन एक लंबी सामाजिक यात्रा तय कर आज रजत जयंती वर्ष मना रहा है. हर साल की तरह इस बार भी दिवाली मेले का आयोजन पूरी ऊर्जा और उमंग के साथ किया गया है, जो समाज सेवा और लोक कल्याण के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है.
शिक्षा और स्वास्थ्य में जेसोवा की सक्रिय भूमिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि जेसोवा मेला सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि सेवा का प्रतीक है. इस मेले से होने वाली आमदनी जरूरतमंदों की सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान से जुड़े कार्यों में लगाई जाती है. उन्होंने बताया कि इस मौके पर जेसोवा द्वारा समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया और एक पुस्तकालय का उद्घाटन भी किया गया.
उन्होंने कहा कि कई संस्थाएं त्योहारी अवसरों पर अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए मेले आयोजित करती हैं, लेकिन जेसोवा का उद्देश्य हमेशा समाज कल्याण और मानव सेवा रहा है. संस्थान की यह सोच और संवेदना उसे अन्य आयोजनों से अलग बनाती है. समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए ऐसे प्रयास बेहद जरूरी हैं.
मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं
हेमंत सोरेन ने कहा कि जेसोवा का संचालन झारखंड के आईएएस अधिकारियों की अर्धांगिनियों द्वारा किया जाता है, और यह संस्था अपने कार्यों से समाज में उदाहरण पेश कर रही है. उन्होंने सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, आप सबकी मेहनत और सेवा का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे, यही हमारी उम्मीद है. राज्य सरकार सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर विकास की दिशा में निरंतर प्रयासरत है.
कल्पना सोरेन ने सराहा महिलाओं की भागीदारी
कार्यक्रम के दौरान कल्पना सोरेन ने कहा कि जेसोवा समाज में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण है. उन्होंने कहा, राज्य में महिलाओं की सामाजिक भूमिका को सशक्त बनाना समय की जरूरत है, और जेसोवा इसी दिशा में ठोस योगदान दे रहा है.
मेले का भ्रमण और आकर्षण
मुख्यमंत्री, कल्पना सोरेन और अन्य अतिथियों ने मेले का परिभ्रमण किया. मेले में हस्तनिर्मित उत्पादों, झारखंडी परिधानों, आभूषणों, और स्थानीय व्यंजनों के स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने रहे. सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया.
इस अवसर पर जेसोवा की अध्यक्ष प्रीति कुमार, उपाध्यक्ष अनीता सिन्हा, सचिव मनु झा और संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे. राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारी और उनके परिजन भी कार्यक्रम में शामिल हुए. मेला 13 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके समापन समारोह में समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा.
