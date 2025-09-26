दुर्गोत्सव की धूमः सीएम हेमंत सोरेन ने आरआर स्पोर्टिंग और हरमू के दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन
रांची के कई पूजा पंडाल आज भक्तों के लिए खोल दिए गये. सीएम समेत गणमान्य लोगों ने यहां माता के दर्शन किए.
Published : September 26, 2025 at 10:16 PM IST
रांचीः राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश में दुर्गोत्सव की धूम है. पूजा पंडालों का पट जैसे-जैसे खुल रहे हैं श्रद्धालुओं की भीड़ मां के दर्शन के लिए उमड़ने लगे हैं.
बारिश के बावजूद आज शुक्रवार शाम राजधानी में कई पूजा पंडालों का उदघाटन हुआ. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर साल की तरह इस बार भी रातू रोड स्थित आरआर स्पोर्टिंग और हरमू के दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया.
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा के दर्शन किए, इसके पश्चात आरती की और लोगों को नवरात्रि की बधाई दी. उन्होंने कहा कि बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं है. दशहरा का पर्व यहां धूमधाम से मनाएं. मैं राज्य के सुख एवं समृद्धि की कामना करता हूं. मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पूजा समितियों को भी बधाई दी.
वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक पर स्थित चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति द्वारा निर्मित पूजा पंडाल का उद्घाटन किया. इस मौके पर राज्य की जनता को नवरात्रि की बधाई देते हुए संजय सेठ ने कहा कि आज मां का आगमन हुआ है लोग उत्साहित हैं. मां के आगमन से इस सृष्टि में रहने वाले मां केवल मनुष्य बल्कि जीव जंतु हर कोई खुशियां मनाता है. आज मां का श्रृंगार भी हुआ है इससे प्राणियों में दोगुना संचार होता है इसपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए उपहार से देश बचत उत्सव मना रहा है.
बारिश के बावजूद पूजा समिति में उत्साह चरम पर
रांची में बारिश के बावजूद दुर्गा पूजा को लेकर लोगों के साथ साथ पूजा समितियों का उत्साह चरम पर है. हरमू दुर्गा पूजा समिति द्वारा वृंदावन के प्रेम मंदिर थीम पर तैयार पूजा पंडाल का उद्घाटन होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. पूजा समिति के अध्यक्ष मनोज पांडे के अनुसार बारिश के बाबजूद लोगों का उत्साह कम नहीं है. इस पूजा स्थल को लेकर लोगों में कितना उत्साह है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खराब मौसम के बावजूद भी खुद मुख्यमंत्री मां का दर्शन करने के लिए यहां आए हैं.
चंद्रशेखर आजाद पूजा समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह कहते हैं कि पूजा पंडाल का थीम पूरी तरह से सनातन में कलश का महत्व को ध्यान में केंद्रित कर तैयार किया गया है. नवरात्र के समय हर दिन भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा.
