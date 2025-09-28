ETV Bharat / state

सीएम ने किया बांधगाड़ी और हरिमती दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन, माता रानी के दरबार में लिया आशीर्वाद

पूजा पंडाल में पूजा करते सीएम हेमंत सोरेन ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 28, 2025 at 11:58 PM IST 3 Min Read