सीएम ने किया बांधगाड़ी और हरिमती दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन, माता रानी के दरबार में लिया आशीर्वाद

सीएम ने किया बांधगाड़ी और हरिमती दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन, माता रानी के दरबार में लिया आशीर्वाद
रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने बांधगाड़ी और हरिमती दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया.
Published : September 28, 2025 at 11:58 PM IST
रांची: शारदीय नवरात्र में आज रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीपाटोली स्थित बांधगाड़ी दुर्गा पूजा समिति और लालपुर स्थित हरिमती मंदिर दुर्गा पूजा समिति,लालपुर के पूजा पंडाल का विधिवत अनावरण किया.
दुर्गा पूजा पंडाल का पट खुलने के बाद मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा के दर्शन किए और माथा टेककर उनसे आशीर्वाद लिया. इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मां दुर्गा से राज्य की उन्नति एवं राज्यवासियों के सुख, समृद्धि, स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन की कामना की.
मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को दुर्गोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं दी. दोनों ही पूजा पंडालों में भक्तिमय वातावरण में माता रानी के जयकारे के बीच उन्होंने मां दुर्गा से समस्त राज्यवासियों के मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की.
श्रद्धा एवं आस्था का उमड़ रहा सैलाब
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार दुर्गा पूजा के दौरान हो रही लगातार बारिश के बाद भी श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ रहा है. पूजा पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है. हर वर्ष की भांति इस बार भी यहां के भव्य और आकर्षक पंडाल दुर्गोत्सव की शोभा बढ़ा रहे हैं. वर्षों से चली आ रही यह परंपरा हर साल और आगे बढ़े, माता रानी से यही कामना करते हैं.
कृषि मंत्री ने डोरंडा में दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन
शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा का आगमन हो चुका है. दुर्गा पूजा पंडाल का पट खुलने के साथ महागौरी के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. राज्य की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने डोरंडा स्थित छप्पन सेट सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति और रांची मधुकम स्थित श्री काली मंदिर दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल का उदघाटन किया.
कृषि मंत्री ने मां दुर्गा की आरती करने के साथ-साथ मां के दरबार में मत्था टेक कर माता रानी का आशीर्वाद लिया. डोरंडा स्थित छप्पन सेट पूजा पंडाल के उदघाटन के मौके पर कैबिनेट की सहयोगी ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, निजी अखबार के स्टेट हेड सह वरीय स्थानीय संपादक विजय पाठक, कांग्रेस नेता आलोक दुबे सहित पूजा समिति के तमाम सदस्य मौजूद रहे.
इसी तरह रांची के मधुकम स्थित श्री काली मंदिर दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल का उदघाटन कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की एवं पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने किया. इस मौके पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जब-जब धरती पर बुराई ने अपना प्रकोप दिखाया है तब-तब अलौकिक शक्ति ने उसका नाश किया है.
मां दुर्गा शक्ति का प्रतीक है और वो अपने भक्तों के साथ हमेशा तारणहार की भूमिका में रहेंगी. मां दुर्गा की कृपा हमेशा सभी पर बनी रहे. समाज में सुख, शांति और भाईचारगी का माहौल हो, यही माता से मनोकामना है. इस अवसर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि वर्षों से यहां मां दुर्गा की पूजा अर्चना होती आ रही है. इस पूजा में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सामाजिक एकता का प्रतीक है.
