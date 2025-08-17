ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अस्थियां दामोदर नदी में विसर्जित, मां छिन्नमस्तिका मंदिर में की पूजा - CM HEMANT SOREN REACHED RAMGARH

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दिवंगत पिता शिबू सोरेन की अस्थियों को दामोदर नदी विसर्जित किया.

अस्थि विसर्जन के दौरान सीएम हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 17, 2025 at 4:13 PM IST

रामगढ़: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को अपने परिवार के साथ रामगढ़ के सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने अपने पिता और झारखंड के जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अस्थियों को दामोदर नदी में संथाली रीति-रिवाज के साथ विसर्जित किया. अस्थि विसर्जन के समय मुख्यमंत्री की आंखों में अपने पिता को खोने की पीड़ा साफ झलक रही थी.

पारंपरिक विधि-विधान से हुआ अस्थि विसर्जन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव नेमरा से दिशोम गुरु शिबू सोरेन का अस्थि कलश लेकर दामोदर नदी के घाट पर पहुंचे. वह परंपरागत संथाली रीति-रिवाज के अनुसार पाहनों (पुजारियों) द्वारा पूरी विधि-विधान के साथ अस्थियां विसर्जित की गईं. इस दौरान उनके छोटे भाई और विधायक बसंत सोरेन सहित परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे. अस्थि विसर्जन के बाद मुख्यमंत्री ने मां छिन्नमस्तिका मंदिर में जाकर माता का आशीर्वाद लिया. पूजा-अर्चना सुभाशीष पंडा, सेठी पंडा और गुड्डू पंडा ने विधिवत करवाई.

CM हेमंत सोरेन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अस्थि को विधि विधान से विसर्जित किया (Etv Bharat)

गरीबों के बीच कपड़े और खाद्य सामग्री का वितरण

मंदिर में पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद गरीब और असहाय लोगों के बीच कपड़े और खाद्य सामग्री का वितरण किया. इस कार्य को उन्होंने सामाजिक सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के रूप में देखा. पूजा और वितरण के बाद मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव नेमरा लौट गए.

दमोदार नदी में डूबकी लगाते हुए सीएम (Etv Bharat)

संस्कार भोज में शामिल हुए 3 लाख लोग, दिग्गज नेताओं की मौजूदगी

शिबू सोरेन के सम्मान में आयोजित संस्कार भोज में लगभग 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया और प्रसाद ग्रहण किया. इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, योग गुरु बाबा रामदेव, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, बिहार सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो, झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी, सुदीप्य कुमार सोनू, चमरा लिंडा, बेरमो विधायक कुमार जय मंगल (अनूप सिंह), मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार सहित कई सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, और झारखंड के वरिष्ठ आईएएस-आईपीएस अधिकारी मौजूद रहे. झारखंड और पड़ोसी राज्यों से आए लोगों ने इस आयोजन में भाग लिया.

सीएम हेमंत सोरेन के साथ पत्नी कल्पना सोरेन (Etv Bharat)

शिबू सोरेन का निधन और अंतिम संस्कार

दिशोम गुरु शिबू सोरेन का 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था. उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से रांची लाया गया था, और 5 अगस्त को उनके पैतृक गांव नेमरा में अंतिम संस्कार किया गया. इसके बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेमरा में रहकर सभी पारंपरिक और धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ श्राद्ध कर्म पूर्ण कर रहे हैं.

दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अस्थियां ले जाते सीएम (Etv Bharat)

संथाली संस्कृति और झारखंड की विरासत के प्रतीक थे शिबू सोरेन

शिबू सोरेन, जिन्हें दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता है, झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता और जननायक थे. उनकी मृत्यु से झारखंड ने एक महान नेता खो दिया, जिन्होंने संथाली संस्कृति और आदिवासी हितों के लिए जीवनभर संघर्ष किया. उनके सम्मान में आयोजित इस समारोह में शामिल लोगों ने उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया.

शिबू सोरेन की अस्थियों को हाथ में लिए सीएम (Etv Bharat)


