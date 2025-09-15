ETV Bharat / state

पेसा नियमावली को लेकर सीएम गंभीर, अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 15, 2025 at 9:29 PM IST 3 Min Read