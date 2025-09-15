पेसा नियमावली को लेकर सीएम गंभीर, अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक
पेसा नियमावली को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की.
रांची: पेसा नियमावली को लेकर हाईकोर्ट के सख्त रुख और विपक्ष के आरोप को झेल रही हेमंत सरकार ने इसके प्रति गंभीरता दिखाई है. इसके तहत 15 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की. झारखंड पेसा नियमावली को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कई निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक एवं स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के तहत ग्राम सभाओं को प्रदत की जाने वाली शक्तियां, अधिकारों और कार्यों से संबंधित पेसा नियमावली के विभिन्न उपबंधों पर विस्तृत चर्चा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए.
स्थानीय स्वशासन की परंपरा को मिले मजबूती
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पेसा कानून के तहत किए गए उपबंधों का क्रियान्वयन इस तरह हो, जिससे राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की परंपरा को मजबूती मिलने के साथ जनजातीय समुदायों का आर्थिक-सामाजिक उत्थान और सशक्तिकरण हो सके.
पेसा नियमावली पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त
झारखंड में पेसा नियमावली लागू करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख रहा है. पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने पेसा नियमावली लागू करने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर प्रार्थी और राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अगले आदेश तक झारखंड में बालू घाटों और लघु खनिजों के आवंटन पर रोक लगा दी है.
पेसा नियमावली क्यों नहीं लागू की गया है?: खंडपीठ
खंडपीठ ने विभागीय सचिव से पूछा कि जनहित याचिका में आदेश पारित हुए 13 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी अब तक पेसा नियमावली क्यों नहीं लागू की गया है? नियमावली को लेकर जिन विभागों से मंतव्य मांगा गया है, सभी सरकार के ही विभाग हैं. इसके बावजूद समय क्यों लग रहा है? खंडपीठ ने सरकार को दो सप्ताह का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर को निर्धारित की है.
न्यायालय में अगली सुनवाई को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे गंभीरता दिखाते हुए विभिन्न विभागों को एक साथ लाकर समन्वय बनाने की कोशिश की है, जिससे जल्द से जल्द सभी अड़चनों को दूर कर राज्य में पेसा नियमावली लागू की जा सके.
बैठक में ये रहे उपस्थित
इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव वंदना दादेल, प्रधान सचिव एमआर मीणा, महाधिवक्ता राजीव रंजन, विधि विभाग के प्रधान सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव, सचिव प्रशांत कुमार, सचिव अमिताभ कौशल, सचिव कृपानंद झा, सचिव के श्रीनिवासन, सचिव मनोज कुमार, सचिव चंद्रशेखर, सचिव अरवा राजकमल, सचिव मनोज कुमार, पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी, निदेशक खान राहुल सिन्हा, पीसीसीएफ अशोक कुमार, वन संरक्षक पीआर नायडू, डीएफओ दिलीप कुमार, विशेष सचिव प्रदीप कुमार हजारी और संयुक्त सचिव रवि शंकर विद्यार्थी मौजूद रहे.
